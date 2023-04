Pellegrini pre Pravdu: Danka sa budem pýtať aj na útoky, dôvod na dohodu pred voľbami nevidím

Pellegrini pre Pravdu: Danka sa budem pýtať na útoky

Po zlúčení strán Dobrá voľba zanikne a niektorí členovia sa stranu súčasťou strany i kandidátky vrátane Tomáša Druckera. S ďalšími stranami sa už spájať neplánuje, no Pellegrini čoskoro predstaví dve alebo tri mená známych osobností, ktoré budú s Hlasom spolupracovať.

S ďalšou stranou sa spájať nebudem

„V krátke dobe ešte predstavíme možno dve tri mená, s ktorými budeme chcieť otvorene spolupracovať a ktorí sa aj prihlásia k našej politike a budú chcieť spolu zabojovať o budúcnosť Slovenska,“ uviedol líder Hlasu.

Podľa neho je o stranu Hlas a spoluprácu s ňou záujem. „Nepôjde o konkrétnu politickú stranu, budú to jednotlivci tak, ako sme predstavili napríklad Michala Kaliňáka,“ uviedol.

Nevidím dôvod na dohodu pred voľbami

Okrem toho ho čaká ešte stretnutie so SNS. Danko ho pozval na spoločné stretnutie už v stredu. Na stretnutie neprišiel kvôli inému pracovnému programu, ale aj kvôli tomu, že nevidí dôvod, aby na stretnutí bol aj šéf Smeru Robert Fico.

Zhodu na dátume stretnutia s Dankom zatiaľ nenašli. Pellegrini to vníma len ako priateľské stretnutie. Líder Hlasu nevidí dôvod na to, aby koordinoval so SNS spoločný postup napríklad na akciách, ako Smer. „Pre nás sú Smer, aj SNS, aj PS, aj Demokrati naši súperi vo voľbách,“ povedal.

„My s nimi budeme súperiť o čo najlepší výsledok, preto nevidím logiku ani dôvod, prečo by mal Hlas dopredu pred voľbami vytvárať nejakú dohodu a koalíciu, to sa bude diať až po voľbách. Do volieb chceme ísť samostatne. Ja to aj pánovi Dankovi ozrejmím,“ uviedol.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Hlas, Peter Pellegrini, Tomáš Drucker, Dobrá voľba Líder Hlasu Peter Pellegrini podpísal s Tomášom Druckerom dohodu o zlúčení dvoch strán. Dobrá voľba tak zanikne.

„Samozrejme sa ho budem pýtať aj na množstvo útokov, ktoré za posledné mesiace a roky adresoval aj na moju adresu, ale aj na adresu Hlasu, ako to myslel a či to už teraz myslí inak,“ povedal líder Hlasu. „Ideme sa uchádzať o čo najlepší výsledok s ambíciou vyhrať voľby. A čo bude potom… Takéto rokovania, aké iniciuje Andrej Danko majú čas do 1. alebo 2. októbra,“ dodal.

Zlúčenie s Dobrou voľbou

Viacerí členovia Dobrej voľby vstúpia do Hlasu a strana Tomáša Druckera zanikne. Predsedovia strán Peter Pellegrini a Tomáš Drucker na piatkovej tlačovej konferencii podpísali dohodu, ktorú majú ešte ratifikovať aj najvyššie orgány strán.

Drucker ocenil, že od Pellegriniho dostal ponuku na spojenie sa. „Myslím si, že sa so stranou Hlas zhodujeme v programových otázkach veľmi široko,“ skonštatoval. Dobrá voľba sa bude podľa jeho slov na kampani podieľať aj finančne. „Prostriedky, ktoré Dobrá voľba má, môžu predstavovať maximálne asi desať percent kampane,“ povedal Pellegrini.