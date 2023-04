Takmer polovica ľudí je za menší vplyv Európskej únie na Slovensko

Vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) pred 19 rokmi hodnotí pozitívne 52 percent populácie. Takmer polovica ľudí (47 percent) si myslí, že EÚ by mala mať menší vplyv na prijímanie zákonov a riadenie krajiny na národnej úrovni. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia na vzorke 1008 respondentov, realizovaného 28. marca až 2. apríla.

Pozitívny postoj k vstupu do EÚ je silnejší u mladých ľudí do 34 rokov. „Neplatí len pre Slovensko, ale je to výsledok, ktorý vidíme aj v meraniach Eurostatu za priemer všetkých členských krajín,“ upozornila Denisa Lakatošová z NMS. Dôvody vidí v tom, že mladí radšej a častejšie využívajú výhody EÚ, najmä možnosti cestovania, ale aj práce či štúdia v zahraničí. Únia si podľa nej získava sympatie mladých aj bojom za ľudské práva, práva menšín či riešením klimatickej krízy.

Lepšie vnímajú vstup Slovenska do EÚ aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním, obyvatelia Bratislavského kraja a sympatizanti strán Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati či Hlas. Medzi 37 percentami populácie, ktorá hodnotí vstup do EÚ negatívne, sú častejšie muži, obyvatelia nad 45 rokov a sympatizanti strán Republika a Smer.

Čítajte viac Najvyššiu dôveru má stále Čaputová, na opačnom konci Sulík, Matovič a Danko

Takmer polovica populácie (47 percent) si myslí, že Európska únia by mala mať menší vplyv na prijímanie zákonov a riadenie krajiny na Slovensku. Za menší vplyv sú výrazne viac sympatizanti hnutia Republika a strán Smer a SNS. Len 13 percent Slovákov zastáva názor, že vplyv EÚ by mal byť väčší. Každý štvrtý je za to, aby vplyv EÚ na prijímanie zákonov na Slovensku ostal rovnaký ako doteraz.

Účastníci prieskumu mali možnosť vyjadriť sa aj k rôznym scenárom vývoja Európskej únie. K väčšine z nich vyjadrili skôr negatívne stanovisko. S rozšírením členských krajín EÚ o Ukrajinu nesúhlasí 55 percent Slovákov, za vstup je 29 percent ľudí. S nesúhlasom polovice populácie sa stretol aj scenár vytvorenia spoločnej federácie krajín EÚ, tzv. Spojených štátov európskych. Za by bolo 27 percent Slovákov. Polovica populácie nesúhlasí ani s rozpadom eurozóny a návratom k národným menám. Za takýto scenár by však bola viac ako tretina ľudí.

Podobné postoje ako na Slovensku zaznamenali aj v prieskume v Česku.