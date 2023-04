Ružový Smer a „kšeftár“ Drucker: Matovič vyzýva KDH, PS a SaS. V Hlase už kreslia čiary

Predseda strany Hlas Peter Pellegrini sa viackrát vyjadril, že si nevie predstaviť sedieť vo vláde so šéfom jeho materskej strany Robertom Fico. Dobrá voľba vylúčila spoluprácu so Smerom už v januári. Naopak vo vyjadreniach o spolupráci s Hlasom sú strany opatrnejšie. Líder OĽaNO Igor Matovič preto opäť vyzval KDH, PS a SaS, aby sa od Hlasu dištancovali. Dôvodom je pre neho práve vstup „kšeftára Druckera“ do Pellegriniho strany.

Kým strany stredopravého spektra vylučujú zo spolupráce viaceré strany, na opačnom brehu sú opatrnejší. Hlas síce vylúčil len OĽaNO a ĽS NS, o Smere zatiaľ Pellegrini hovorí ako o súperovi a konkurentovi a najnovší prírastok v strane Tomáš Drucker má okolo seba isté hrubé čiary.

Smer o nás klame, je to náš súper

Z vyjadrení oboch predsedov bolo jasné, že so Smerom si nevedia predstaviť spoluprácu. Pellegrini nechce pred voľbami koordinovať svoj postup so SNS a Smerom na spoločných akciách. Smer a ďalšie strany považuje za konkurentov. „My s nimi budeme súperiť o čo najlepší výsledok, preto nevidím logiku ani dôvod, prečo by mal Hlas dopredu pred voľbami vytvárať nejakú dohodu a koalíciu,“ povedal pre Pravdu.

Na otázku, či by si vybral za partnera Progresívne Slovensko alebo Smer. „Dúfam, že nebudem mať takúto voľbu,“ povedal. „Pri Smere vidíme dvojtvárnosť, otáčajú na YouTube Slovensko ku Kremľu, pred veľvyslancami sklonia hlavu a hovoria, že Ukrajinu treba zobrať do Únie,“ hovoril na tlačovej konferencii. Pellegrini sa tiež sťažoval, že Smer Hlasu nadáva a klame o nich.

Drucker dodal, že Hlas nie je Smer 2 a Smer nevníma ako partnera. „Ja ako Tomáš Drucker chcem urobiť všetko pre to, aby vyhrala strana Hlas,“ povedal Drucker. Ešte koncom januára si Dobrá voľba dala ako podmienku pri rokovaniach o spolupráci vylúčenie povolebnej spolupráce so Smerom. „Naším cieľom nemá byť hovoriť s kým áno, s kým nie. Naším cieľom má byť presvedčiť ich voličov, aby volili nás,“ povedal pre Pravdu.

Odkaz pre Pellegriniho

„Za mňa platí, že ja mám nejaké hrubé čiary a chcem posúvať Slovensko vpred, no nemôžem ho posúvať vpred s ľuďmi, ktorí buď popierajú ukotvenie Slovenska, alebo s ľuďmi, ktorí sú absolútni rozvracači štátotvorného usporiadania Slovenska,“ dodal na margo povolebnej spolupráce.

Šéf Smeru Pellegriniho však slovám o súperoch a konkurentoch nerozumel a strana poslala lídrovi Hlasu odkaz. „Smer je presvedčený, že súperom, ktorého treba poraziť, je súčasná pravicová vláda, ktorá priviedla Slovensko za posledné roky do nešťastia,“ uviedol v stanovisku za Smer hovorca strany Ján Mažgút.

Pellegriniho za svojho súpera nepovažujú. Je to pre nich strana, v spolupráci s ktorou má Smer záujem ponúknuť Slovensku „zmysluplnú sociálno-demokratickú alternatívu“. „Smer si kladie legitímnu otázku, prečo sa majú dve strany tvoriace ešte v roku 2020 jeden subjekt a ktoré sú v jednej politickej rodine, porážať a súperiť?“ pýta sa strana.

V Dobrej voľby boli podľa politológa Cirnera určite osobnosti, ktoré s Hlasom ísť nechceli. „Resp. možno by aj chceli, ale nebol by tam súlad medzi ich deklarovanými hodnotami a hodnotami strany Hlas,“ dodal s tým, že mať takýchto ľudí na kandidátke by bolo pre Hlas kontraproduktívne.

Určite sa podľa neho riešila aj spolupráca so Smerom, keďže pre niektorých členov bol určite Smer „no go“. „Dá sa to vysvetliť aj tak, že o koalíciách sa bude dohadovať až po voľbách, len aby to nebolo ako v sieti, že sa rozpadla aj na tom, že časť nechcela ísť vládnuť po voľbách so Smerom. Tomu sa chcú vyhnúť, a preto kto apriori Smer odmieta, nemal by byť na kandidátke,“ povedal.

Opatrnosť pri Hlase

Pre všetkých je však dôležité, ako rozdajú voliči karty. Aj preto sú pri Hlase strany opatrnejšie. Spoluprácu s Pellegrinim zatiaľ vylúčilo len hnutie OĽaNO, strana Demokrati, aj keď dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer má na to iný názor, a strana Veroniky Remišovej Za ľudí. Zo spolupráce Hlas vylúčil aj líder Maďarského fóra Zsolt Simon, ale len v prípade, že bude skladať vládu. Ostatní reflektovali hlavne ich preferencie v prieskumoch.

Vláde bez Hlasu by najradšej videlo aj Progresívne Slovensko, pre Sasku to nie je želaný partner a KDH svieti „kontrolka“. Najjasnejší postoj má OĽaNO. Matovič zbystril pozornosť už pri nejednoznačných vyjadreniach Demokratov. Káčer podľa neho Hegera zradil. Dočasne poverený premiér a líder Demokratov reagoval len oficiálnym stanoviskom predsedníctva.

Matovič to videl inak. „Ak niekto povie, že pripúšťa spoluprácu s mafiou po voľbách, sú na druhom brehu a sú naši politickí nepriatelia. Ak povedia, že vylučujú mafiu, v žiadnom prípade s mafiou nepôjdu, tak ako povedali pred týždňom, považujeme ich za našich politických partnerov, s ktorými chceme mafiu na druhom brehu poraziť,“ vyhlásil Matovič o Demokratoch.

Dnes už chce jasné stanovisko nielen od Demokratov, ale aj od KDH a Sasky. Drucker je pre neho kšeftár a jeho vstup do Hlasu len dokresľuje charakter ružového Smeru. „Pellegriniho mafiánsky klan sa rozrástol o ďalšieho člena. Vrana k vrane sadá a vstup pokútneho pozemkového kšeftára Druckera do ružového Smeru len dokresľuje charakter Pellegriniho strany. Zároveň verím, že stranám PS, KDH a SaS sa po dnešku konečne otvoria oči, a vylúčia akúkoľvek spoluprácu s Pellegriniho Hlasom, ktorý je len premaľovanou časťou strany Smer, ktorá zo Slovenska urobila mafiánsky štát,“ reagoval Matovič.