Prieskum: Smer a Hlas plece pri pleci, OĽaNO a Saska tesne nad priepasťou

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v apríli, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 17,7 percenta hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (17 percent) a Progresívne Slovensko (13,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 19. až 26. apríla na vzorke 1013 respondentov realizovala agentúra Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.

Štvrtá v poradí by skončila Republika (9,8 percenta), za ňou by nasledovalo hnutie Sme rodina (6,1 percenta). Do parlamentu by sa dostali aj KDH (6 percent), OĽANO (5,6 percenta) a SaS (5,2 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostali Aliancia (4,3 percenta), SNS (4 percentá) aj nová strana Demokrati (3,6 percenta). Potrebných päť percent by nezískali ani Kotlebovci-ĽSNS (2,7 percenta), Maďarské fórum (1,7 percenta), Dobrá voľba a Umiernení (1,1 percenta) a Za ľudí (1 percento).

Koho by ste volili, keby boli voľby teraz? Smer Hlas Progresívne Slovensko Republika Sme rodina KDH OĽaNO SaS Aliancia SNS Demokrati Kotlebovci Maďarské fórum Za ľudí iná strana Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 35,4% Progresívne Slovensko 14,6% Hlas 14,0% Republika 12,2% Demokrati 5,2% iná strana 4,4% SaS 4,4% SNS 4,0% KDH 3,6% OĽaNO 1,6% Kotlebovci 0,4% Sme rodina 0,2% Za ľudí 0,0% Maďarské fórum 0,0% Aliancia 0,0%

Ak by volili iba voliči nad 60 rokov, Smer by získal 65 kresiel v parlamente, Hlas 38 kresiel, KDH 23 kresiel, Republika 13 kresiel a SNS 11 kresiel.

Ak by volili iba voliči do 30 rokov, Progresívne Slovensko by získalo 49 kresiel v parlamente, Republika 24 kresiel, SaS 19 kresiel, Smer 17 kresiel, Hlas 17 kresiel, Sme rodina 13 kresiel a OĽaNO 11 kresiel.

Preferencie politických strán – agentúra Focus apríl 2023 % počet mandátov Smer 17,7 33 Hlas 17,0 32 Progresívne Slovensko 13,1 25 Republika 9,8 18 Sme rodina 6,1 11 KDH 6,0 11 OĽaNO 5,6 10 SaS 5,2 10 Aliancia 4,3 – SNS 4,0 – Demokrati 3,6 – Kotlebovci 2,7 – Maďarské fórum 1,7 – Dobrá voľba a Umiernení 1,1 – Za ľudí 1,0 – Zdroj: Focus pre TV Markíza

