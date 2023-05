Politici k výročiu vstupu do EÚ: Členstvo nám prináša benefity i investície. Potvrdilo, kam hodnotovo či kultúrne patríme

Čaputová: Členstvo v EÚ prináša Slovensku mnohé benefity i investície

Ako na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová, členstvo v Európskej únii prináša Slovensku mnohé praktické benefity aj miliardové investície. „To najdôležitejšie je nevyčísliteľné. Sme súčasťou jedného z najúspešnejších mierových projektov v dejinách, ktorý stáročia konfliktov vystriedal za spoluprácu, obchod, voľný pohyb a najmä slobodu a demokraciu,“ povedala.

Hlava štátu skonštatovala, že nemusíme bezvýhradne súhlasiť so všetkým, no podstatné je, že EÚ spolutvoríme a sedíme za stolom ako rovnoprávny člen. „Máme možnosť hlasovať, vetovať, navrhovať a vyjednávať o podobe našej spoločnej budúcnosti,“ dodala.

Heger: Slovensko je v EÚ rovnocenným partnerom s konkrétnymi riešeniami

Slovensko za posledné roky dokázalo, že nie je len mladším súrodencom ostatných členských krajín. Je rovnocenným partnerom s konkrétnymi riešeniami, ako prispieť k silnej a odolnej Európskej únii, uviedol v pondelok dočasne poverený premiér Eduard Heger pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ.

„Už 19 rokov sme plnohodnotným členom Európskej únie, ktorá je našou rozšírenou vlasťou. Pristupujme k nej nielen ako k zdroju príležitostí, ktoré nám otvorila, ale aj ako k domovu, o ktorý sa aj my musíme starať,“ skonštatoval na sociálnej sieti.

EÚ podľa jeho slov ukázala, že je viac ako len politické a ekonomické zoskupenie. „Miera solidarity, odhodlania a jednoty nikdy nebola citeľnejšia ako počas kríz, ktorým spoločne čelíme,“ povedal. Podotkol, že pokiaľ budeme „udržiavať pri živote“ silné hodnoty, na ktorých je EÚ postavená, budeme nezlomní. „Verím, že toto je silnou motiváciou pre všetky ďalšie krajiny, ktoré sa k nám chcú pripojiť. Budú vítané,“ dodal.

Káčer: Členstvo v EÚ potvrdilo, kam SR hodnotovo či kultúrne patrí

Podľa dočasne povereného ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera členstvo v EÚ Slovensku neprinieslo iba ekonomické výhody či prosperitu, ale tiež potvrdilo, kam hodnotovo, kultúrne a historicky patrí.

„V prvých rokoch po našom vstupe do Únie sme zvykli zdôrazňovať najmä ekonomické prínosy členstva – koľko peňazí dostávame z eurofondov alebo koľko tovarov vyvážame do európskych krajín. Vojna na Ukrajine nám však ukazuje, že naše členstvo v EÚ nie je ani zďaleka len o tom. EÚ potrebujeme aj preto, aby sme boli tam, kam historicky, kultúrne a hodnotovo patríme. Únia je dnes pre nás viac než kedykoľvek predtým najmä o mieri, stabilite, bezpečnosti a slobode,“ skonštatoval.

Čítajte viac Členstvo v Európskej únii je pre Slovensko veľmi prospešné. Pozrite sa, v čom všetkom sme si polepšili

Káčer označil vstup Slovenska do EÚ za dôležitý impulz k posilneniu demokracie a zlepšeniu životných podmienok občanov SR. „V kontexte aktuálnych výziev môžeme vnímať reálny význam našej západnej orientácie a nášho členstva v Únii, ako spoločenstva, ktoré je pripravené čeliť aj náročným obdobiam. Práve tieto krízy poukázali na jednotu a silu Európskej únie,“ povedal.

Slovensko sa podľa jeho slov zaradilo medzi krajiny, ktoré sú v EÚ najviac integrované. Poukázal pritom, že SR v roku 2007 vstúpila schengenského priestoru, v roku 2009 prijala euro a v roku 2016 prvýkrát predsedala Rade EÚ.

Čítajte viac Slovensko si pripomína 19. výročie vstupu do Európskej únie

Podľa Sulíka išlo o najdôležitejší míľnik našej novodobej histórie

Členstvo Slovenska v EÚ je v kontexte udalostí, ktoré sa vo svete dejú, mimoriadne prínosné a prospešné. Uviedla to v pondelok opozičná strana SaS pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ.

„Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie považujem za najdôležitejší míľnik našej novodobej histórie. Pre všetkých, ktorí sa narodili ešte počas komunizmu, predstavoval vstup do EÚ pocit slobody a otvorenosti,“ skonštatoval predseda strany Richard Sulík.

Podotkol, že k tomuto spoločenstvu možno mať viacero výhrad, no v kľúčových momentoch konáme jednotne a spoločne. „Aj z toho dôvodu je Slovensko na správnej strane, ktorá ponúka našim občanom nádej na lepšiu a úspešnú budúcnosť,“ doplnil.

Čítajte viac Vstup Slovenska do EÚ bol výhodný. Rástli sme rýchlejšie, ceny klesli

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja a člen republikovej rady SaS Juraj Droba v tejto súvislosti pripomenul, že cesta do EÚ „nebola jednoduchá“. „Slovensko v deväťdesiatych rokoch zápasilo o demokraciu a charakter štátu. O to viac si vážime, že sme už skoro dve dekády členom EÚ, aj keď nie s každým jej krokom súhlasíme. Ale aj o tom je členstvo v širokom spoločenstve demokratických krajín,“ dodal.

Hlas: Tí, čo spochybňujú členstvo SR v EÚ, hazardujú s našou budúcnosťou

Rozhodnutie o vstúpení Slovenska do Európskej únie bolo správne. Tí, čo spochybňujú členstvo Slovenska v EÚ, hazardujú s budúcnosťou našej krajiny. Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ.

„Slovenská republika sa vďaka tomuto rozhodnutiu stala súčasťou jednotného európskeho trhu, čo je pre ňu ako malú otvorenú ekonomiku kľúčové. Vďaka tomu môžu slovenské firmy a výrobky putovať bez akýchkoľvek bariér k našim najväčším obchodným partnerom, ktorí pochádzajú práve z EÚ,“ povedal predseda strany Peter Pellegrini.

EÚ označil za ekonomický a hodnotový priestor, kde môžeme slobodne rozvíjať budúcnosť Slovenska. „Nie všetko, čo sa rozhoduje na úrovni EÚ či Bruselu, je vždy v prospech SR, ale to väčšinou závisí od aktivít a schopností našej vlády hájiť záujmy SR,“ doplnil. Hlas bude podľa jeho slov presadzovať plnohodnotné členstvo v EÚ, ale so zásadným presadzovaním národnoštátnych záujmov v prípade prijímania akýchkoľvek zásadných rozhodnutí.

Čítajte viac Takmer polovica ľudí je za menší vplyv Európskej únie na Slovensko

Dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) si nevie predstaviť, že by sme teraz neboli súčasťou Európskej únie. „Keď Slovensko vstupovalo do EÚ, ja som bol ako jeden z prvých občanov, resp. zamestnancov štátnej správy v Bruseli. Viem, aké výhody to prináša krajine, obyvateľom čo sa týka pracovných či hospodárskych príležitostí a všetko čo s tým súvisí,“ uviedol.

Ani podpredsedníčka strany Hlas Denisa Saková Saková si nevie predstaviť, že by sme neboli v EÚ. „Som generácia, ktorá to zažila v mladšom veku a skutočne nám umožnila pracovať v zahraničí a cestovať tam. Pre každého mladého človeka je to výborná skúsenosť, aby vedel porovnať, čo je dobré v zahraničí a čo je dobré na Slovensku a vie potom porovnať, prečo sa chce na Slovensko vrátiť. Také isté dôvody som mala aj ja a vrátila som sa na Slovensku a chcem tu žiť a pracovať." Vstup do EÚ, ale aj vstup do schengenského priestoru je podľa Sakovej niečo, čo si dnešní mladí ľudia ani neuvedomujú. Zdôraznila, že Európa je jedna veľká krajina, kde môžu cestovať s rovnakou menou v peňaženke vo väčšine krajín a môžu cestovať bez toho, aby stáli na hraniciach a ukazovali pasy.

Remišová: Náš hlas v EÚ nikdy nebol tak silný ako práve teraz

V nastávajúcich voľbách musíme zabojovať o smerovanie a charakter Slovenska, pretože v septembri sa bude rozhodovať aj o tom, či si naďalej zachováme európsky kurz, alebo sa vydáme opačnou cestou, na ktorú by nás chceli zatiahnuť niektorí nečestní politici, uviedla dočasne poverená podpredsedníčka vlády a dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, a tiež predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

„1. mája 2004 po dlhých rokoch rozdelenia železnou oponou, prišlo Slovensko domov, do európskeho spoločenstva krajín, kam civilizačne, kultúrne aj ekonomicky patríme. Náš hlas v EÚ nikdy nebol tak silný ako práve teraz, a to aj napriek tomu, že celá Európa prechádza ťažkým obdobím od celosvetovej pandémie, energetickej krízy, až po vojnu v našom susedstve,“ skonštatovala dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, podľa ktorej sa nám podarilo presadiť viaceré spoločné riešenia, ako aj európsku legislatívu, ktorá nám pomáha krízy lepšie zvládnuť. „V máji v rámci nášho predsedníctva V4 organizujeme v Bratislave rozšírený kohézny samit, na ktorom budú ministri krajín V4 a ďalších krajín spolu s Európskou komisiou hovoriť o lepšej pomoci pre menej rozvinuté regióny a nastavení podpory zo strany EÚ pre regionálny rozvoj po skončení súčasného eurofondového obdobia,“ pripomenula.

Šimečka: Dezinformácie napáchali veľké škody

Rozvíjanie členstva v Európskej únii je v záujme budúcnosti Slovenska, uviedlo mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Zároveň upozornilo, že čoraz viac ľudí členstvo spochybňuje.

„Politici si privlastňujú európske úspechy a naopak na EÚ hádžu vlastné zlyhania. Roky chaosu a dezinformácií napáchali veľké škody. Čoraz viac ľudí dnes spochybňuje naše členstvo v EÚ,“ povedal predseda hnutia a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka.

Slovensko podľa jeho slov potrebuje novú energiu a víziu, aby opäť začalo dobiehať krajiny, ktoré sa mu vzdialili a dosiahli európsku kvalitu života aj politiky. „Vďaka členstvu v EÚ sme silnejšou, bohatšou, bezpečnejšou krajinou. Je v životnom záujme krajiny a našej budúcnosti ho chrániť a aktívne rozvíjať. A prvým krokom k tomu je normálna, odborná politika doma, na Slovensku,“ dodal.