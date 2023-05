Heger odmieta Lengvarského rodinkárstvo. Výber nemocníc preveruje polícia

V otázkach rekonštrukcie a výstavby nemocníc sa Slovensko od pádu socializmu nemá čím pýšiť. Inak to zatiaľ nie je ani pri európskom pláne obnovy. Projekty sprevádzajú neustále audity, zdržania, rušivé osoby a na pozadí súboj medzi štátnym a súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Brigádny generál Vladimír Lengvarský pred odchodom z ministerskej stoličky odsúhlasil ôsmim nemocniciam peniaze z plánu obnovy. Výzvu na 212 miliónov eur odklepol nemocniciam v Bardejove, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Zvolene, Leviciach, Bojniciach, Čadci a v Skalici. Zo 16 žiadateľov uspela polovica, pričom projekt Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca je stále otvorený a vyšetruje ho polícia.

V piatok mal rezort zdravotníctva posledné kolo rokovaní o zmluvách so siedmimi nemocnicami, ktoré získali peniaze z plánu obnovy. Zmluvy na európske milióny by sa tak mali podpísať ešte tento týždeň, no výber projektov sprevádza kontroverzia. Denník Sme upozornil na možné prepojenie medzi Lengvarským a bývalým generálnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva Petrom Ferjančíkom. Ten je členom dozorných rád v troch nemocniciach, ktoré boli v rekonštrukčnej výzve úspešné.

Autonómna komisia kartel popiera

Exminister Lengvarský sa v posledných dňoch pohybuje „mimo radaru“. Po odchode z ministerstva sa vrátil do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a pôsobí tam ako zástupca riaditeľa. Podľa informácií denníka Pravda sa však na pracovisku nezdržuje a na novinárske otázky neodpovedá. Keď Lengvarský z ministerstva odchádzal, vyhlásil, že „nebude pracovať pod tlakom v prostredí, ktoré je škodlivé, plné politickej korupcie a neskúsenosti“.

Po Lengvarského odchode nariadil dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) kontrolu exministrových rozhodnutí. Štát tak zriadil komisiu, ktorá mala na starosti audit rozhodnutí. Audit, ktorý Heger nariadil, ale podľa ministerstva zdravotníctva neskúmal konflikt záujmov, za výsledkami auditu však stojí. „Ministerstvo zdravotníctva zvažuje a aj vykoná trestnoprávne kroky. V tomto momente je to v rukách orgánov činných v trestnom konaní a to nebudem komentovať,“ priblížil Heger.

Heger mal na mysli Kysuckú nemocnicu s poliklinikou Čadca. Tej Zdravotná implementačná agentúra najskôr projekt z plánu obnovy zamietla, lebo ho dostala neskoro. Nakoniec sa však Čadca ocitla v Lengvarského zozname úspešných. Doteraz nie je jasné prečo.

No Ferjančík sa spája s Legvarským práve pri projekte popradskej nemocnice. Tá by mala z plánu obnovy získať najviac peňazí na projekt rozsiahlej rekonštrukcie vo výške 42,3 milióna eur. V pláne majú modernizáciu lôžkovej časti, pridruženej budovy aj polikliniky. Obnoviť chcú tiež zdravotnícku techniku a vnútorné vybavenie.

Denník Sme poukázal, že šéfom popradskej nemocnice je Jozef Tekáč, ktorý v rovnakom čase ako Lengvarský študoval na Lekárskej fakulte v českom Hradci Králové. Promoval v roku 1991, Lengvarský v roku 1993.

Tekáča za riaditeľa nemocnice vymenoval v roku 2021 Lengvarský a výberovej komisii predsedal bývalý šéf služobného úradu ministerstva Ferjančík. Ten bol v čase schvaľovania stále na pozícii predsedu dozornej rady popradskej nemocnice. Rezort zdravotníctva kontruje, že svojich ľudí v dozorných radách štátnych nemocníc majú.

„Niekto niekde niečo napísal, ale nie je na to reálny dôkaz. To, že niekto býva v nejakej časti, alebo pred 30 rokmi s niekým študoval, nie je relevantný dôkaz ani podklad na to, aby v procese, ktorý má presné právne pravidlá a systém hodnotenia, vnášal takúto emóciu,“ ohradil sa štátny tajomník Michal Palkovič.

Komisia podľa neho sledovala aj napríklad elektronické značky či metadáta z dodaných súborov. „Je to komplexne analyzované,“ ozrejmil. Ferjančík bol však aj vo vedení ďalších zdravotníckych zariadení, ktorých projekty vybral Lengvarský. Ide napríklad o nemocnicu v Bardejove, ktorá má získať takmer desať miliónov eur. Štátny tajomník Palkovič zdôraznil, že komisia, ktorá hodnotila rozdelenie výziev, bola autonómna. „Nemal som tam prístup a závery komisie sú jednoznačné. Sedem nemocníc je odobrených,“ spresnil Palkovič.

Do tretice je Ferjančík aj šéfom dozornej rady nemocnice v Skalici, ktorej Lengvarský s Hegerom schválili takmer 23 miliónov eur.

Moderné jednolôžkové izby

Popradská nemocnica chce desiatky miliónov použiť na rekonštrukciu lôžkovej časti a zníženie energetickej náročnosti prevádzky nemocnice.

Počet lôžok sa má mierne zvýšiť, ale najmä sa má zvýšiť komfort pre pacientov, lekárov a zdravotnícky personál. Kým dnes sú bežné viaclôžkové izby, po prestavbe by mali byť štandardom izby s jedným až dvoma lôžkami s vlastnou toaletou.

K veci sa vyjadril aj Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií, ktorý vyhlásil, že rekonštrukciu popradskej nemocnice odporúča, pretože prinesie úspory na energiách a zvýšenie komfortu pacientov. „Od výstavby nemocnice v sedemdesiatych rokoch minulého storočia boli investície do infraštruktúry nízke. Objekty nie sú zateplené a na kúrenie využívajú zastaraný parný systém, čo spôsobuje výrazné tepelné straty a nízku energetickú efektívnosť. Po rekonštrukcii môže nemocnica ušetriť vyše 300-tisíc eur ročne,“ priblížil útvar.

Celková rekonštrukcia nemocnice má však stáť 62 miliónov eur. Nemocnica totiž ráta s financovaním z plánu obnovy, ktoré by malo pokryť takmer 82 percent rozpočtu projektu. Zvyšok plánuje nemocnica dofinancovať z vlastných zdrojov, či už prostredníctvom úveru, prípadne iných častí plánu obnovy.