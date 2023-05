Krúpa už nebude šéfom výboru: Bol som nebezpečný. Aspoň vidno, ako sú si Smer a Sme rodina v niektorých veciach blízki

Poslanec parlamentu za stranu Saska Juraj Krúpa vidí za svojím odvolaním z postu predsedu brannobezpečnostného výboru to, že bol nebezpečný pre stranu Smer a hnutie Sme rodina. Návrh na jeho odvolanie podali poslanci Smeru a hnutie Sme rodina za jeho odvolanie zahlasovalo.

Vyčítali mu neprofesionálne vedenie výboru. Tvrdia, že funkciu zneužíva pre svoj osobný prospech. Krúpa ich argumenty odmietol. Napriek tomu, že podpredseda parlamentu Peter Pčolinský v jeho odvolaní zmysel nevidel, Sme rodina to podporila.

Bol som nebezpečný

To, že sa ho Smer rozhodol odvolať, považuje Krúpa za ocenenie práce, ktorú vykonával. „Myslím si, že to odzrkadľuje, ako sú si Smer a Sme rodina v niektorých situáciách veľmi blízki, či už sa to týka vyšetrovaní NAKA alebo konaní niektorých činiteľov, napríklad generálnej prokuratúry v kontexte paragrafu 363,“ povedal Krúpa dnes na tlačovej besede.

Čítajte viac Čas sa kráti. Šancu má prvá stovka zákonov, tie kontroverzné odsunuli. Matovič strieda atómovky

Zároveň informoval, že nepoverí Petra Pčolinského (Sme rodina) alebo iného podpredsedu vedením branno-bezpečnostného výboru. „Rokovací poriadok hovorí jasne, že pokiaľ nie je poverený podpredseda, nie je možné výbor zvolať,“ zdôraznil. Členovia výboru teraz podľa jeho slov buď zmenia rokovací poriadok, alebo zvolia nového predsedu výboru. „Ktorý už nebude pre nich tak nebezpečný, ako som bol ja,“ uviedol.

Odvolanie podporila aj Sme rodina, aj keď v tom nevideli zmysel

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová doplnila, že definitívne stanovisko k riešeniu tejto situácie dá ústavnoprávny výbor parlamentu. Branno-bezpečnostný výboru čaká podľa Pčolinského už len jedna schôdza. Podpredseda parlamentu ešte včera uviedol, že sa o odvolávaní na poslaneckom klube nerozprávali, ale osobne v tom zmysel nevidel. Sme rodina nakoniec odvolanie podporilo.

VIDEO Pčolinský k májovej schôdzi: Niektoré zákony podporu majú, niektoré sú len tak hodené do pléna

„Myslí si skôr, že nie, vzhľadom na to, že zasadať budú ešte dva branno-bezpečnostné výbory z toho jeden gestorský, takže veľký zmysel to už nemá. Takýto poslanecký návrh je, prerokovať ho musíme, hlasovať o ňom musíme,“ uviedol včera.

Citlivé témy

Krúpa poukázal na to, že branno-bezpečnostný výbor pod jeho vedením otváral rôzne citlivé témy a kauzy, ako bol napríklad únos vietnamského občana cez Slovensko. Smeru podľa neho vadilo, keď sa na výbore riešila rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, Juraj Krúpa Juraj Krúpa

„Venovali sme tomu mimoriadny výbor, obnažila sa realita, ako funguje Akadémia Policajného zboru, ako tam boli nastavené niektoré záležitosti a pracovné vzťahy, čo nasvedčovalo aj tomu, že pani Kurilovská ako chránenkyňa pána Kaliňáka tam bola odložená a mala tam byť chránená, čo sa nepodarilo,“ skonštatoval.

Čítajte viac Kurilovská na akadémii skončila a kritizuje Mikulca: Situácia nabrala obludné rozmery

Posledný mimoriadny výbor sa podľa jeho slov venoval pokusu Národného bezpečnostného výboru (NBÚ) spochybniť vyšetrovania NAKA v prípade podvodov vo Vojenskom spravodajstve. „Čo veľmi málo ľudí vie, siahalo to v podstate až po odposluchy Čurillovcov, NBÚ sa snažila spochybňovať niektoré tieto veci,“ dodal Krúpa. Podotkol, že za jeho odvolanie hlasovalo aj niekoľko poslancov OĽaNO, ktorým vadila jeho kritika na adresu ministra vnútra Romana Mikulca a ich straníckeho šéfa Igora Matoviča.

Predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Juraja Krúpu odvolali poslanci z funkcie v utorok na návrh poslancov Smeru Mariána Saloňa a Petra Šucu. Na hlasovaní bolo prítomných 104 poslancov. Za odvolanie Krúpu hlasovalo 68 poslancov, 34 bolo proti a dvaja sa zdržali. Dôvodom na odvolanie bolo podľa opozičných poslancov neprofesionálne vedenie branno-bezpečnostného výboru. V návrhu zároveň uviedli, že svoju funkciu predsedu zneužíva pre svoj osobný prospech. Krúpa ich argumenty odmietol.