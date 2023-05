Rodinný biznis nemá len Vlčan. Kým Pellegriniho sestra otáča státisíce, Pavlína Matovičová končí v mínuse

Finančná správa koncom apríla sprístupnila informácie z indexu daňovej spoľahlivosti. Ide o motivačný nástroj daniarov, ktorý má podnikateľov motivovať k dôslednejšiemu plneniu svojich povinností.

Firmy sú v ňom na základe hodnotenia rozdelené do troch kategórií: vysoko spoľahlivé, spoľahlivé a menej spoľahlivé. Tí daňovníci, ktorí svoje povinnosti voči štátu plnili zodpovedne a včas, za svoje slušné správanie budú odmenení.

Politici aj ich rodinné príslušníci často vlastnia firmy, ktorým sa darí v biznise. Niektorí naopak sa kvôli podnikaniu dostali do problémov

Pri hodnotení sa finančná správa riadila presne stanovenými pravidlami. Do úvahy sa bralo dodržanie lehôt pri podaní daňových priznaní a platení dane, neporušenie pravidiel pri používaní elektronických pokladníc či spolupráca pri výkone daňových kontrol. Daniari tiež prihliadali na výšku obratu firmy, výsledok hospodárenia a počet zamestnancov. Hodnotenie funguje na princípe bodového systému – ak daňovník nesplnil nejaké kritérium, získal za to bod. Čím menej bodov má, tým lepši je výsledok v indexe.

Najvyššie hodnotenie od finančnej správy, teda označenie vysoko spoľahlivých daňovníkov, dostalo 120-tisíc slovenských firiem. Za poctivé plnenie svojich povinnosti dostanú benefity ako napríklad 50 percentnú zľavu z poplatku za vydanie záväzného stanoviska či možnosť požiadať o platenie dane v splátkach.

Výborné “známky” od verejnej správy získali aj desiatky firiem, ktoré vlastnia politici alebo ich príbuzní. Hodnotenie vysoko spoľahlivého daňovníka napríklad získala eseročka Reko Recycling patriaca rodine dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nom. OĽaNO). Firma sa v posledných dňoch zviditeľnila kvôli miliónovej dotácii od štátu.

V apríli Reko Recycling dostala od Ministerstva životného prostredia nenávratný príspevok vo výške približne 1,4 milióna eur. Dočasné poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) cez úrad vlády odkázal, že dotáciu prekontrolujú.

„Na predmetnú dotáciu sa predseda vlády ministrov pýtal, podľa ich informácií dotácia bude ešte pred vyplatením príspevku v najbližších týždňoch prechádzať ďalšími štátnymi a európskymi kontrolnými mechanizmami,“ uviedol tlačový odbor.

Minister napokon vo štvrtok na tlačovej konferencii svoje rezortné kreslo ponúkol na odstúpenie. Rozhodnutie doručil prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá o jeho osude rozhodne.

Vzorovo si viedla aj firma MetaMorphis, spoločníkom ktorej je premiér Eduard Heger a v mene firmy koná jeho manželka Lucia. Rodinná firma Hegerovcov podľa údajov z portálu Finstat poskytuje poradenské služby v oblasti podnikania, v roku 2021 mala tržby vo výške 16-tisíc eur. Finančné výsledky za vlaňajšok zatiaľ neboli zverejnené.

Takisto vysoké hodnotenie dostala účtovnícka firma Element Business, jej jedinou majiteľkou a konateľkou je sestra Petra Pellegriniho (Hlas-SD) Eva. Tá sa zviditeľnila vlani v súvislosti s luxusným autom, ktorým sa vyváža líder mimoparlamentnej strany. Keďže oficiálne si podľa príjmov nákup nemohol Pellegrini dovoliť, mediam odkázal, že vozidlo požičal od sestry.

Finančné výsledky jej firmy jasne naznačujú, že ona si podobný nákup dopriať môže. Jej eseročka má zisky v desiatkoch až stovkách tisícok eur ročne a podľa finančnej správy je vysoko spoľahlivým platcom dane.

Spomedzi najlepšie ohodnotených sa ocitla aj advokátska kancelária bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) Kallan Legal. Založil ju v roku 2019 a je uvedený ako jeden z jej vlastníkov a konateľov. Kaliňák pritom je obvinený z podplácania, podľa polície poskytli úplatok osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR v súvislosti s výkonom tejto funkcie. Politik ale označuje obvinenie za nezákonné a nezmyselné.

O niečo horšie v hodnotení daniarov dopadli iné firmy spojené s Kaliňákom. Agentúra SMER, ktorá poskytuje strane služby v stovkách tisíc eur, a výrobca zbrane Liwa Arms Slovakia, v mene ktorých koná bývalý minister vnútra, na portáli finančnej správy sú uvedené so známkou “spoľahlivý subjekt”.

Tento status tiež dáva určite výhody firmám. Napríklad si s daniarmi môžu vopred dohodnúť daňovú kontrolu či jednoduchšie vybaviť žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň. Nižšia priečka, ako výborná, ale poukazuje na fakt, že v minulosti mali porušiť určite predpisy či s oneskorením splniť svoje zákonné povinnosti.

Podobné hodnotenie dostala aj firma Hotel Trnavan, ktorej šéfuje manželka niekdajšieho ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), Pavlína Matovičová. Síce spoločnosť v riadnom termíne odovzdala daňové priznanie a účtovnú závierku za uplynulý rok, od finančnej správy nedostala najvyššiu známku. Firma totiž od momentu svojho vzniku ani raz nedosiahla zisk a vlani tiež skončila so stratou vyše 11-tisíc eur.

Nárok na daňové benefity majú aj firmy predsedu Národnej rady Borisa Kollára (Sme rodina). Spoločnosti Antena FM a Fun média, ktoré vlastni šéf parlamentu, dostali hodnotenie ako spoľahliví platitelia dane. Ide však o menšie firmy z podnikateľského portfólia šéfa hnutia Sme rodina. Podľa informácii z FinStatu, tieto eseročky v posledných rokoch majú takmer nulové tržby.

Do najhoršej kategórie v indexe patria firmy s označením “menej spoľahlivé”. Na zozname je 59-tisíc takýchto daňovníkov, informovala finančná správa. Tieto subjekty nemajú nárok na žiaden z benefitov a štát im nevychádza v ústrety ani v prípade zákonných lehôt.