Vojna proti drogám zlyhala. Mastičkár dostal 15 rokov: Čo zmení novela trestného zákona?

Čo na novelu hovoria politici?

Návrh zmeny trestného zákona posunuli poslanci národnej rady do druhého čítania. Šéf parlamentu a predseda Sme rodina Boris Kollár súhlasí s úpravou trestov pri drogovej činnosti. Zdôrazňuje však, že je proti úplnej dekriminalizácii drog. Apeluje pritom na ľudskosť pri niektorých prípadoch a vysokých trestoch. Vie si predstaviť aj prípadnú podporu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý by umožnil zmiernenie trestov aj v už uzavretých prípadoch.

Práve taký pozmeňujúci návrh plánuje podať bývalá ministerka Mária Kolíková (Saska). Podľa nej by mali mať sudcovia povinnosť prehodnotiť už rozhodnuté prípady, čo by sa týkalo aj prípadu mastičkára Josefa Šipoša. „Keby bol posudzovaný podľa novej drogovej trestnej politiky, rozhodnutie by bolo jednoznačne iné,“ myslí si Kolíková. Zároveň dopĺňa, že návrhy Sasky by mal dekriminalizovať najmenšie množstvo marihuany.

Kým Boris Kollár je proti legalizácii konope, Kristián Čekovský (OĽaNO) uznáva, že je to cesta, ktorou by sa Slovensko vydať mohlo. „Je to ale skôr dlhodobá cesta. My sme nechceli polarizovať spoločnosťou touto otázkou. Mali by sme ísť krok po kroku, aby spoločnosť videla, že to nevedie k ničomu horšiemu,“ vysvetľuje. Práve on totiž naposledy presadil zmeny v trestnom zákone, ktoré viedli ku zníženiu trestov a dokonca aj možnosti nahradenia trestu liečbou. „Trest pána Šipoša je neprimeraný. No aj jeho obhajcovia upozorňujú na pochybenia v jeho prípade. Čo sa týka novely, po nej by bol jeho trest nižší. Pani Kolíková navrhuje retroaktívnu platnosť veľkej novely. To by sa však týkalo tisícov prípadov, čo by mohlo zahltiť súdy, ale aj spôsobiť ďalšie problémy. O tom budeme ešte komunikovať s ministrom spravodlivosti,“ dodáva Čekovský.

Prípad Josefa Šipoša osobne sledoval na súde aj europoslanec Martin Hojsík (PS). „Keď hovoríme o predloženej novele ministerstva, majetkové či korupčné tresty sa v nej znižujú nepomerne viac ako drogové,“ hovorí. A dodáva, že miesto neprimeraného trestania by sme sa mali sústrediť na prevenciu a znižovanie dopadov užívania drog. „Miest toho postihujeme mastičkárov a naopak organizácie, ktoré reálne pracujú so závislými majú minimálnu podporu od štátu,“ hovorí Hojsík. A upozorňuje, že ak niekto hovorí o tom, že na Slovensku sme vždy mali vysoké tresty za drogy, zavádza. „Od roku 1990 do 2004 bola za prechovávanie drog sadza do troch rokov alebo peňažný trest. Dva až desať rokov za veľký rozsah a osem až 15 rokov, ak išlo o nadnárodnú organizovanú skupinu,“ vymenúva Hojsík. Zmenu priniesol nový trestný zákonník z dielne vtedajšieho ministra spravodlivosti Daniela Lipšica.