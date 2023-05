Zadržaný starosta Borinky: Vyšetrovateľ ho chce za mrežami, rozhodne súd

Obava, že by mohol ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti sú dva dôvody, pre ktoré chcú vyšetrovateľ a prokurátor vo väzbe starostu Borinky. Zadržali ho v stredu priamo na obecnom úrade. Vyšetrovateľ NAKA ho obvinil z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Polícia zároveň spravila aj prehliadku nebytových priestorov. O tom, či starosta skončí v kolúznej a pokračovacej väzbe bude rozhodovať súd.

Foto: TV Markíza Zadržaný starosta Borinka Miroslav Paulen Starostu Borinky Miroslava Paulena zadržala NAKA priamo na obecnom úrade. Stíhať ho chcú väzobne.

Podľa informácii, ktoré zverejnil portál aktuality.sk si ešte pred zásahom vyžiadal prokurátor z Malaciek celý spis týkajúci sa jedného zo stavebných konaní v obci Borinka a skúmal, či bolo všetko v súlade so zákonom. Dôvodom mali byť dva dvojdomy na začiatku obce, v blízkosti Stupavského potoka. Tie najprv stavebník začal stavať bez povolenia, ktoré získal až dodatočne. Medzičasom sú domy už aj skolaudované. Prokurátor skúmal postup správneho orgánu, teda stavebného úradu v týchto konaniach a to, či boli splnené podmienky na vydanie rozhodnutí.

Krčmové reči?

Aktuality ešte pred niekoľkými dňami oslovili Paulena, ktorý tvrdil, že stavbu najskôr zastavili. Potom ju kázal zakonzervovať aj Štátny stavebný dohľad a udelil stavebníkovi aj pokutu. Ďalšiu pokutu mu potom dala aj obec. „Za každý dom musel zaplatiť 5-tisíc eur, lebo staval bez povolenia. Len po dedine sa začali šíriť krčmové reči, že tie peniaze dal ako úplatok, čo je hlúposť. Bola to riadna pokuta zo strany obce,“ tvrdil starosta pre portál. Priznal, že problémom môže byť to, že kolaudáciu schválil bez súhlasu SPP. Podľa plynárov však domy zasahujú do ochranného pásma vysokotlakového plynovodu. Problém so stavbami majú aj vodári, podľa ktorých sa nachádzajú v záplavovom území Stupavského potoka.

Starostovia v putách

Paulen nie je jediným starostom, ktorý v ostatnom období skončil v rukách polície. V novembri si prišla NAKA priamo na úrad po starostu bratislavského Nového mesta Rudolfa Kusého. Obvinili ho z prijímania úplatku. Pre Kusého to bola druhá skúsenosť s NAKA. Prvýkrát ho obvinili z rovnakého činu ako Paulena ešte v októbri 2020. Jeho obvinenie však o pár mesiacov zrušil generálny prokurátor Maroš Žilinka. V cele skončil aj starosta Marianky, obec, ktorá susedí s Borinkou. Radovan Jurika dostal od Špecializovaného trestného súdu podmienku za to, že mal pre obec pýtať dary za stavebné a kolaudačné rozhodnutia. Najskôr sa voči rozhodnutiu odvolal, neskôr však odvolanie vzal späť a tak nadobudol rozsudok právoplatnosť. Za korupciu postavili pred sudcu aj exarostu obce Kalinkovo Štefana Božíka. Špecializovaný trestný súd mu vlani naparil päť rokov. Aj prokurátor aj bývalý starosta sa však odvolali.

Dora dostal 25 rokov

Polícia si odviedla vlani v septembri aj dlhoročného starostu Záhorskej Vsi Borisa Šimkoviča. Toho NAKA zadržala spolu s takáčovcami kvôli útoku na rómsku rodinu ešte z roku 2003. Hoci prokurátor žiadal jeho väzbu, sudca dôvody nepokladal za dostatočné. Napriek obvineniu vyhral o asi mesiac komunálne voľby a naďalej je starostom obce. Hádam najznámejším prípadom starostu, ktorý skončil nielen v putách, ale už aj za mrežami, je František Dora. Vlani v lete ho Najvyšší súd poslal na 25 rokov do väzenia za zločin založenia a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin vraždy účastníctvom, obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy účastníctvom a podvod spolupáchateľstvom.