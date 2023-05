Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže budú môcť používať drony a na rovnošate nosiť kamery

Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) budú môcť pri plnení úloh využívať bezpilotné lietadlá. Vyplýva to z novely zákona o ZVJS, ktorý dnes schválila Národná rada SR. Podľa Ministerstva spravodlivosti SR je používanie dronov potrebné najmä v prípade bezprostredného prenasledovania väznenej osoby na úteku v rozľahlom alebo ťažko dostupnom teréne, pri ochrane objektov ZVJS alebo na stráženie vonkajšieho pracoviska s obvinenými a odsúdenými.

Zároveň novela, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. júna tohto roku, oprávňuje príslušníkov zboru za účelom narušenia činnosti cudzích bezpilotných lietadiel vo väzenských objektoch alebo nad nimi použiť strelnú zbraň, špeciálne donucovacie prostriedky alebo rušičku.

Novela príslušníkov ZVJS taktiež oprávňuje pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku uzatvoriť verejne prístupné miesta alebo verejne prístupné objekty a vykonať ich prehliadku s cieľom zistiť, či sa uvedená osoba v nich nenachádza. „Pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku je príslušník zboru oprávnený vstúpiť aj do obydlia alebo do iného verejne neprístupného objektu a vykonať jeho prehliadku, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že sa tam ukrýva osoba na úteku," uvádza sa v dokumente s tým, že o vstupe do obydlia alebo iného verejne neprístupného objektu spíše príslušník zboru úradný záznam.

Príslušníci zboru majú mať podľa novely tiež oprávnenie pri plnení úloh použiť kameru na služobnej rovnošate na vyhotovovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov. Týka sa to napríklad situácií, keď obvinená alebo odsúdená osoba marí alebo ohrozuje účel výkonu väzby, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia, priestupku alebo iného protiprávneho konania alebo existuje dôvodná obava, že sa takéhoto konania môže dopustiť. Taktiež sa majú kamery využívať napríklad pri prehliadkach batožiny, vecí alebo dopravných prostriedkov, prípadne pri kontrole požitia alkoholických nápojov alebo omamných látok.

Pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného, odsúdeného alebo dodávaní osoby, ak kladie pasívny odpor, alebo ak iná osoba pri protiprávnom konaní kladie pasívny odpor, je príslušník zboru podľa zákona oprávnený použiť hmaty a chvaty, prípadne aj obušok alebo tonfu. Zároveň je podľa novely oprávnený zaistiť osobu vstupujúcu do objektov zboru, ak lustráciou v pátracích informačných systémoch vedených Policajným zborom zistil, že po tejto osobe sa pátra. Rovnako má právo zadržať osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok a takisto osobu pristihnutú pri páchaní priestupku alebo iného správneho deliktu, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať.

Príslušníci ZVJS sú podľa novely tiež oprávnení v objektoch zboru a ich blízkosti zaistiť veci v prípade podozrenia, že súvisia so spáchaním trestného činu alebo priestupku. „Príslušník zboru bezodkladne vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať," dodal dokument.