Poistenci VšZP majú smolu. Nemocnici Bory sa nedarí získať zmluvu na chirurgické zákroky

Keď pred mesiacom otvárala finančná skupina Penta súkromnú nemocnicu Bory, mohli sa pochváliť zmluvami so všetkými zdravotnými poisťovňami. To však ešte nemali spustený operačný program. Od začiatku mája do prevádzky uviedli prvú lôžkovú časť a rozšírili činnosť oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.