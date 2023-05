Slovenská armáda bude na našom území cvičiť tú ukrajinskú

Slovensko vyšle do veliteľských štruktúr vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu (EUMAM UA) do šiestich príslušníkov Ozbrojených síl. Pôsobiť by mali na území členských štátov Európskej únie. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany, ktorý vo štvrtok odsúhlasili poslanci parlamentu.