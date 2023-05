Kollár chce dať peniaze pre Rázsochy Pente na nemocnicu v Rimavskej Sobote. Odkúpil by aj Nemocnicu Bory

Nad osudom vlajkovej lode štátneho zdravotníctva, nemocnicou Rázsochy, visí čoraz viac otáznikov. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) sa síce naďalej drží myšlienky, že skelet budovy dokončia podľa plánu už do roku 2026 a prvých pacientov privíta o tri roky neskôr, no medzi ostatnými politikmi zaznievajú iné nápady.

Žiaden z predstaviteľov súčasnej garnitúry sa projekt štátnej nemocnice zastaviť nechystá, časť z nich chce však stavbu pre dostupnosť presťahovať na opačnú stranu Bratislavy. A nájdu sa aj ráznejšie návrhy, aby sa 281 miliónov eur vyčlenených na Rázsochy z plánu obnovy presunulo do regiónov.

Ministerstvo zdravotníctva predstavilo ako bude vyzerať projekt národnej koncovej nemocnice Rázsochy.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v diskusnej relácii Na telo Plus televízie Markíza vyhlásil, že veľmi rád bude s Jaroslavom Haščákom rokovať o Nemocnici Bory či o pripravovanom nemocničnom projekte finančnej skupiny Penta v Rimavskej Sobote.

„Bory sú nemocnica, ktorá je postavená, a osobne som presvedčený, že žiadne Rázsochy nebudú. To je nezmysel, keď si niekto myslí, že sa to postaví,“ vyhlásil predseda Národnej rady.

Rokovania s Haščákom

Kollár následne ozrejmil, že pochádza z podnikateľskej sféry a vie, čo je kto schopný spraviť. „Bežne sa na Západe nemocnica stavia desať rokov. Takí Holanďania to vedia. Penta to stihla za osem rokov. To sú technokrati, motorové myši, vedia si kúpiť najlepších odborníkov a nemusia sa zastavovať verejnými obstarávaniami,“ skonštatoval Kollár. Tvrdí, že ak si niekto myslí, že Rázsochy budú stáť o päť či desať rokov, je na omyle.

„A každý, kto to tvrdí, je luhár,“ zdôraznil. Priznal, že nie je fanúšik Penty, ale nemocnicu by od finančnej skupiny kúpil a spravil by z nej univerzitnú nemocnicu. Skonštatoval, že na také rozhodnutia nemá dosah, pretože Sme rodina nemá pod kontrolou zdravotníctvo. No Penta odpredanie modernej nemocnice štátu dlhodobo odmieta.

„Mne to je jedno, či to budú Rázsochy, alebo iná univerzitná nemocnica. Nová vláda by mala vytvoriť jednu vážnu univerzitnú nemocnicu, a nie rozhádzanú po celej Bratislave,“ dodal Kollár s tým, že nemocničný komplex na Kramároch je podľa jeho slov „za zenitom“.

Peniaze z plánu obnovy, ktoré sú určené pre výstavbu hrubej stavby štátnej nemocnice Rázsochy, by preto radšej investoval do regiónov. Ako príklad uviedol projekt novej nemocnice siete Svet zdravia v Rimavskej Sobote. „Kľudne budem s pánom Haščákom sedieť a rokovať,“ uzavrel predseda parlamentu.

Foto: Robert Hüttner T2XX0575 Jaroslav Haščák, finančník.

Zatiaľ neúspešný projekt

Penta projekt nemocnice v Rimavskej Sobote predstavila ešte vlani. Následne naň – zatiaľ neúspešne – žiadala o peniaze z plánu obnovy. Možnú výstavbu novej nemocničnej budovy spomenul na poslednom februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.

Ten sa do súčasného parlamentu dostal ako kandidát extrémistickej ĽS NS. Následne prešiel ako nezávislý poslanec do poslaneckého klubu Sme rodina. Šimko priznal, že s exministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským má dobrý vzťah a informoval sa uňho o možnosti postavenia novej nemocnice. Veril, že na príslušný projekt napokon vyčlenia peniaze.

Výzvu na 212 miliónov eur štát odobril nemocniciam v Bardejove, Spišskej Novej Vsi, Poprade, vo Zvolene, v Leviciach, Bojniciach, Čadci a v Skalici. Zo 16 žiadateľov uspela polovica, pričom projekt Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca zostal otvorený a vyšetruje ho polícia.

Svet zdravia so sídlom v bratislavskom Digital parku II je totiž vlastníkom Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota. V odpovediach na otázky členov zdravotníckeho parlamentného výboru sa uvádza, že Penta plánuje „novostavbu nemocnice s piatimi nadzemnými podlažiami“.

Areál, kde by mala vyrásť nová nemocnica, patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju. „Na predmetnej ploche sa v súčasnosti nachádza nevyužívaný objekt pavilónu B, ktorý bude pred realizáciou stavby odstránený,“ píše sa v materiáli.

Objekt by mal mať tvar jednoduchého hranola s obdĺžnikovým pôdorysom, piatimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Vo vnútornej časti sú štyri átriá, z toho je jedno zastrešené. Projekt počíta s vytvorením 279 lôžok s predpokladanou investíciou vo výške 74,6 milióna eur bez DPH.

