Demokratom už po včerajšku nepomôže nič, zdôraznil politológ. Hegerov osud závisí od Čaputovej

Prezidentka je momentálne odcestovaná na korunovácii britského kráľa Karola III. O svojom rozhodnutí, čo ďalej s Hegerovou dočasnou vládou, má informovať v utorok.

**VIDEO: Matovič: Heger skončí ako premiér v utorok, prezidentka ho ‚zareže‘.

Heger sa stále snaží situáciu prezentovať tak, že nekončí a chce Slovensko doviesť do volieb ako predseda vlády. V skutočnosti mu však hrozí odvolanie a úradnícka vláda.

Všetko sa rozbehlo, keď vo štvrtok doručil do prezidentskej kancelárie žiadosť o odobratie svojho poverenia dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. koalície). Spravil tak potom, ako sa prevalilo, že jeho firma má dostať dotáciu vo výške 1,4 milióna od ministra životného prostredia Jána Budaja (Demokrati).

Na zákazku upozornila v stredu opozičná strana Smer. Na Vlčana zniesla vlna kritiky za to, že ako politikovi mu dotáciu prihralo ministerstvo vo vláde, ktorej je sám členom.

Z Hegera by Vlčanovo odstúpenie mohlo spraviť ministra ďalšieho rezortu. V mimoriadnom príhovore na RTVS vo štvrtok večer priznal, že Slovensko je „v kríze chaosu". Chaos by podľa neho nastal aj potom, ak by prezidentka vymenovala úradnícku vládu. „Mám za krajinu zodpovednosť, viem, čo prežívate a preto nemá zmysel hovoriť Vám čokoľvek iné, ako pravdu, ktorú aj tak cítite každý deň. Slovensko je vo vážnej kríze, je v kríze chaosu. Nezačala sa včera, ani pred mesiacom,“ spresnil Heger.

Čítajte viac Heger odmieta úradnícku vládu: Za chaos som zodpovedný aj ja, chcem to napraviť

Demokrati za brány parlamentu

Dočasne poverený premiér si vo včerajšom mimoriadnom príhovore zároveň aj priznal, že jeho zmierlivosť pri hádkach predsedu liberálov Richarda Sulíka a Matoviča viedla k ešte väčšiemu chaosu, no teraz keď si to uvedomil, chce doviesť Slovensko do volieb. No bez chaosu. Politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied je presvedčený, že takým rečiam sa dá len ťažko uveriť.

„Po skúsenostiach s doterajším pôsobením to azda nemôže myslieť vážne,“ spresnil Marušiak. Po Vlčanovej ponuke na odchod neutrpí len Hegerova povesť ako premiéra, ale podľa politológa sa politické turbulencie odrazia aj na preferenciách Hegerovej strany Demokrati. Focus v apríli nameral Demokratom 3,6 percent, podobné čísla ukázal aj volebný model Ipsosu spred necelých dvoch týždňov. V porovnaní s marcom to pre Demokratov znamená pokles o 1,4 percentu­álneho bodu.

Heger si nízke preferencie Demokratov vysvetľoval aj tým, že strana ešte nie je úplne známa. Aktuálne mali v predsedníctve pripravovať volebnú stratégiu. „Myslím, že po včerajšku si viem ťažko predstaviť, čo by mohlo Demokratom pomôcť,“ priznal Marušiak. Popiera aj Hegerove tvrdenia, že zotrvanie aktuálnej vládnej garnitúry vo vedení štátu by zabránilo chaosu.

„Faktom je, že súčasná vláda je v chaose, čo priznáva aj jej predseda. Pritom kauzu Vlčana nespomínal explicitne, takže nemožno vylúčiť, že sú v nej oveľa horšie konflikty ako to, čo vidíme na povrchu. Preto jej zotrvanie nie je zárukou, že chaos sa nebude prehlbovať,“ ozrejmil politológ.

Mieni, že bolo vhodnejšie menovať nové zostavenie vlády skôr, resp. dohodnúť termín predčasných volieb do 30. júna 2023, ako bola aj pôvodná požiadavka prezidentky.

„Podľa ústavy by musela požiadať. Ústava SR nepozná pojem "úradnícka vláda“. Každá jedna vláda je teda podľa čl. 113 Ústavy SR povinná po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu s programovým vyhlásením a požiadať ju o vyslovenie dôvery. V prípade, že dôveru nedostane, bude odvolaná a prezidentka ju poverí až do vymenovania novej vlády vykonávaním jej funkcie," uzavrel Marušiak. Predčasné voľby sú nateraz naplánované na 30. septembra.

Kedy, ak nie teraz

Podľa Roberta Fica (Smer) neskorý termín predčasných parlamentných volieb spôsobuje prehlbovanie chaosu v štáte, s čím rastie aj požiadavka na politickú zmenu. „Ľudia ako Káčer, Mikulec či Heger sú totálny prepadák. Heger sa tvári, že riadi štát, ale pritom neriadi nič,“ tvrdí Fico.

Okrem Hegerovho odchodu z OĽaNO do mimoparlamentných Demokratov pripomenul, že líder OĽANO Igor Matovič cestuje s kampaňou po Slovensku a koaličná SaS je v opozícii. „Dnes nikto nie je za nič zodpovedný. Každý si robí, čo chce,“ vyhlásil. Zodpovednosť za vládu a „chaos a rozvrat“ má prezidentka Čaputová, myslí si Fico.

Michal Šipoš s Matovičom priznali, že tlačili na Hegera, aby exministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a Vlčana stiahol. „Mal som z neho pocit, že aj ich chcel dať dole, len nenašiel správnych náhradníkov a potom to dospelo do situácie, keď padla vláda a už sa nedali meniť,“ spresnil líder obyčajných. Matovič podľa svojich slov mal vždy pocit, že nechávali problém vyhniť a to sa podľa neho ukázalo ako nesprávne riešenie.

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Saska) zdôraznila, že považuje za dobré rozhodnutie vymenovať novú vládu. „Už len skutočnosť, že každé ministerstvo bude mať riadneho ministra, bude dobré pre krajinu. A súčasne, nová vláda sa môže skutočne nestranne pozrieť aj na dotáciu Vlčanovej firme,“ vyhlásila na sociálnej sieti.