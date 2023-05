Káčer opúšťa vládu a Matovič ide tvrdo proti Hegerovi: O Vlčanovej dotácii vedel už dva týždne dopredu

Za druhý deň je to už druhý minister, ktorý chce opustiť Hegerov kabinet. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) musí od včera riešiť krízu kvôli pochybným dotáciám. Dnes sa však proti nemu postavil aj jeho stranícky kolega Káčer.

Jeho zotrvanie v Demokratoch bude po odchode z vlády podľa informácii denníka Pravda otázne. Káčer, ktorý je momentálne na zahraničnej ceste jeho politickú budúcnosť komentovať nechcel.

Matovič a Šipoš, FB debata - úradnícka vláda

Začiatkom marca sa Káčer spolu s ďalšími troma ministrami rozhodol vstúpiť do politiky po boku dočasne povereného premiéra Hegera. Ten sa dohodol s Miroslavom Kollárom a stal sa predsedom strany Spolu, ktorú premenovali na Demokratov.

Čítajte viac Heger povedie do volieb stranu Demokrati. Tajný snem ho zvolil za lídra, členmi budú Káčer, Naď aj Hirman

V prvom prieskume vyskočili na päť percent, no odvtedy, aj keď mestá na Slovensku už zaplavili ich billboardy, nie sú veľmi aktívni. Odzrkadlilo sa to aj na poslednom prieskume, podľa ktorého by ich volilo len 3,6 percenta ľudí.

Názorový rozpor medzi stranou a Káčerom sa prvýkrát prejavil pri postoji k spolupráci so stranou Hlas. Demokrati totiž oficiálne zo spolupráce vylúčili štyri strany – Hlas, Smer, Republiku a ĽS NS. Káčer však v rozhovore pre Denník N vyjadril, že necíti potrebu vytláčať Hlas z priestoru normálnych politických strán.

Na začiatku marca, pri predstavovaní strany Demokrati, bol Káčer odhodlaný v politike pokračovať. Aj za cenu, že by nedostal ministerskú pozíciu. „Musím povedať, že ministerská stolička je to posledné po čom túžim. Je to zatiaľ môj najhorší džob, aký som mal. Nikdy som nebol tak zaneprázdnený a za posledných 20 rokov som nebol tak zle platený,“ odpovedal na otázku denníka Pravda, či zostane v strane Demokrati aj v prípade, že nedostane ministerské kreslo.

„Mne určite nejde o ministerskú stoličku o tom vás môžem absolútne uistiť. Ide mi o to v akej krajine chcem žiť, v akej krajine budú žiť moje deti, v akej krajine budú vyrastať moji vnuci a aká bude naša budúcnosť. Či táto krajina bude dôveryhodným a spoľahlivým členom komunity slušných krajín,“ vyhlásil pred mesiacom.

Heger mal o dotáciách vedieť už skôr

Heger sa odchodom Káčera z ministerstva dostáva pod ešte väčší politický tlak. Po včerajšku musí zodpovedať už aj za pochybné dotácie pre ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana.

Z kauzy sa Heger snažil vyviniť tým, že Vlčana označil ako nominanta OĽaNO. Líder OĽaNO Igor Matovič ale reagoval, že minister pôdohospodárstva Vlčan a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský neboli nominantami hnutia. Podľa Matoviča ide o klamstvá a aktuálny chaos podľa neho spôsobil „jeden človek tým, že nekonal“.

„Som hetero, napriek tomu mám rád skutočných chlapov, ktorí v situácii keď niečo vyvedú sa neskrývajú pred svojou zodpovednosťou a nezvaľujú svoju vinu na kohokoľvek iného a zbabelo pred zodpovednosťou neutekajú,“ vyhlásil líder OĽaNO. Zdôraznil, že približne 20 krát si OĽaNO pozvalo Hegera kvôli zotrvaniu Vlčana a Lengvarského vo vláde.

: Všetko je lepšie ako Hegerova vláda

Matovič je presvedčený, že keby Heger požiadavkám na výmenu vyhovel, dnes by Slovensko nezažívalo to, čo zažíva. „Edo pokazil si si to sám svojím nekonaním. Tým, že si problém nechal vyhnívať. Snažili sme sa ti pomôcť,“ zdôraznil Matovič.

Následne zdôraznil, že Heger o pochybnej Vlčanovej dotácii vedel skôr, ako kauzu vytiahla strana Smer. „Heger o dotácii vedel o dva týždne skôr ako každý jeden z nás. Vedel o tom predtým, ako sa to prevalilo na verejnosť,“ upozornil Matovič.

„Napriek tomu, tak ako iné problémy ho nechal vyhniť v šuflíku,“ dodal. V kritike Hegera pokračoval. Líder OĽANO zároveň odmietol vyjadrenia Hegera a dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa o tom, že Vlčan a Lengvarský boli nominantami OĽANO. Matovič trvá na tom, že Lengvraského nominoval Naď. Dodal, že o menovaní Vlčana sa dozvedel od Hegera.

Poslanec OĽaNO Marek Ševčík priznal, že „keď bol Heger v otáčkach vyhrážal sa zložením funkcie“. „Ja to položím a poďte na premiérsky post niekto z vás,“ priblížil.

Heger by mal položiť funkciu

Politológ Radoslav Štefančík zdôraznil, že Heger je spoluzodpovedný za aktuálnu politickú krízu. „Bol to on, kto držal Matovičovi celý čas chrbát a mierne sa mu vzoprel až potom, ako založil vlastnú stranu. Bolo by preto na mieste, aby funkciu položil a uchádzal sa o dôveru voličov z pozície radového poslanca,“ spresnil.

Preferencie Hegerovej strany Demokrati podľa neho utrpia v prípade, že by odišli z vlády nielen Heger, ale aj ostatní. „Hirman, Naď, Káčer, Budaj, stratili by sa v množstve ďalších politikov. Médiá by im nevenovali toľko pozornosti ako dnes, a to by malo negatívny vplyv na ich popularitu a následne aj popularitu celej strany,“ ozrejmil Štefančík.

Dodal, že prezidentka by podľa neho nemusela menovať vládu odborníkov, ale mohla by zobrať poverenie viesť vládu Hegerovi a posunúť ju niekomu inému. „Takto by torzo vládnej koalície nestratilo svoj mocenský vplyv a prezidentka by nemusela vziať zodpovednosť za politický vývoj krajiny až do predčasných volieb,“ spresnil politológ.

Priblížil, že každá nová vláda musí požiadať o dôveru v parlamente. „Tá by dôveru nezískala, ale prezidentka by ju poverila vedením až do vymenovania novej vlády. A táto vláda by existovala až do volieb. Pokiaľ by opäť nemala nejaký vážny problém, podobne, ako niektorí súčasní ministri,“ uzavrel Štefančík. Hnutie OĽaNO vyhlásilo, že prípadnú úradnícku vládu nepodporí, bude však rešpektovať rozhodnutie prezidentky Čaputovej.