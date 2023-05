Hegerov prejav za zachovanie vlády bol úbohý. Premiér stratil aj posledné zvyšky rešpektu

Ak minister Samuel Vlčan necíti, že dotácia firme, v ktorej je konečným užívateľom výhod, je konflikt záujmov, je asi slepý, hovorí v podcaste Počúvajte Pravdu komentátor denníka Pravda Marián Repa.

Je to ďalšia ukážka toho, ako sa na Slovensku narába s alibizmom a právnym formalizmom – zákon nebol porušený. Nebol, z formálneho hľadiska, lebo Vlčan nie je konateľom firmy, ale je tam jeho manželka a onedlho už tam asi bude aj Vlčan. Je to flagrantné porušenie elementárnych etických noriem,“ hovorí Repa. „Veľmi sa čudujem Hegerovi, že mu nevyčistil žalúdok, a nepovedal – choď pred kamery, kajaj sa, povedz, že odstúpiš a vzdaj sa tejto čiastky. Bola by to jedna z mála možností, ako ešte zachrániť potápajúce sa preferencie strany Demokrati. Ak doteraz mohla koalícia tvrdiť, že je tu chaos, ale máme čisté ruky, padol aj tento posledný argument. Navyše, požiar sa hasí v zárodku. Budaj s Hegerom, ak o tom dva týždne vedeli, mohli Vlčana proaktívne primäť k tomu, aby odstúpil skôr, než Smer túto kauzu vytiahol. Mediálny priestor je totálne zaplnený kauzou Vlčan. Táto nečinnosť sa im kruto vráti.“

Čo môže v tejto situácii urobiť prezidentka? Marián Repa: „Možno si Zuzana Čaputová uvedomuje, že to zašlo priďaleko, ale nie som si istý, či prípadné odvolanie poverenej vlády niečo vyrieši. Ak Čaputová urobila chybu, tak tú, že nevymenovala úradnícku vládu v januári a bola by tým aj dosiahla skorší termín predčasných volieb. Vláda je v totálnom rozklade. Rastislavovi Káčerovi, ktorý vedie rezort diplomacie, je jasné, že ak si chce zachovať integritu, nedá sa v tejto vláde pokračovať. Aspoň tam vidím svetlý prvok nejakej sebareflexie.“

Repa nie je jediný, komu Heger štvrtkovým vystúpením v RTVS spôsobil nemalý šok. „Očakával som, že bude hovoriť o kauze Vlčana, ale jeho meno nepadlo. Naopak, desaťkrát tam zaznelo slovo chaos. Trochu si nasypal popol na hlavu, ale celé to vyznelo ako obrana v snahe zachovať si premiérsku stoličku, len aby ho prezidentka neodvolala. To bolo také úbohé. Od premiéra Hegera už nečakáme nič. Je to figúrka, na ktorú sa asi zabudne, ale týmto stratil posledné zvyšky rešpektu u voličov. Od štvrtka večera je strana Demokrati zabudnutý projekt. Toto vystúpenie mu absolútne zlomilo väzy. Zrejme ho v utorok prezidentka odvolá, ale nie som si istý, či to už teraz má zmysel. Správny okamih už bol."

Vypočujte si politicko-spoločenský prehľad týždňa s komentátorom denníka Pravda Mariánom Repom.

