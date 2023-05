Predsedom úradníckej vlády má byť Ľudovít Ódor - Kažimírov zástupca z Národnej banky

Predsedom úradníckej vlády, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje po odobraní poverenia Eduardovi Hegerovi (Demokrati), bude ekonóm Ľudovít Ódor. Pre Pravdu to potvrdil overený zdroj. Ministrom zahraničných veci by mal byt Miroslav Wlachovský, ktorý v minulosti pôsobil ako poradca ministra a bol členom tímu Miroslava Lajčáka pre zvolenie do funkcie generálneho tajomníka OSN.

Hovorca NBS Peter Majer pre Pravdu uviedol, že v rámci banky tieto informácie nik nekomunikoval a Ódor sa k nim zatiaľ nevyjadril. „Takže v týchto chvíľach sa k tomu neviem vyjadriť,“ uviedol Majer.

Skúsený ekonóm

Ľudovít Ódor je viceguvernérom NBS od roku 2018. Študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Pracoval ako analytik finančných trhov v ČSOB a v rokoch 2001 až 2003 ako ekonóm v Slovenskej ratingovej agentúre.

Medzi rokmi 2003 a 2005 bol hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Potom pôsobil ako člen bankovej rady v NBS až do septembra 2010. Následne bol poradcom premiérky a ministra financií do roku 2012.V roku 2012 ho parlament zvolil za člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Od roku 2016 je hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti(CEU).

Foto: Ľuboš Pilc Ľudovít Ódor odor Viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.

Dlhoročný diplomat

Miroslav Wlachovský momentálne vedie Oddelenie strategickej komunikácie na ministerstve zahraničných vecí. Absolvoval štúdium filozofie a sociológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na rezort zahraničia nastúpil v roku 1998 ako riaditeľ odboru analýz a plánovania. V rokoch 2001–2003 bol poradcom predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu.

Foto: Dano Veselský, TASR Miroslav Wlachovský Na snímke Miroslav Wlachovský

Pôsobil na zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone, v Stálej misii SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni a ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec vo Veľkej Británii. Wlachovský bol aj členom tímu a poradcom ministra Miroslava Lajčáka. Neskôr pracoval pre Eduarda Hegera, bol poradcom premiéra pre zahraničnú politiku.