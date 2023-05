Až do pondelka pozor na vietor, SHMÚ varuje aj pred mrazom

V okresoch Trebišov, Michalovce, Košice-mesto a Košice-okolie platí výstraha pred vetrom do pondelka do 10.00 h. V prípade okresu Poprad v nedeľu do 22.00 h. Vietor môže podľa SHMÚ ojedinele dosiahnuť v nárazoch rýchlosť od 65 do 70 kilometrov za hodinu a v priemere 45 kilometrov za hodinu.

„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia s tým, že predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Výstraha pred mrazom vo vegetačnom období má počas pondelka od 2.00 h do 7.00 h platiť v celom Žilinskom a Trenčianskom kraji, vo väčšine Banskobystrického kraja a v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

Ojedinele sa v týchto oblastiach očakáva prízemný mráz do mínus dvoch až mínus troch stupňov Celzia. „Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ podotkli meteorológovia.