Štát po prvýkrát povedie úradnícka vláda. Heger odovzdá 15 odborníkom moc aj chaos

Tentoraz bol pád rýchlejší a menej dramatický než v decembri. V nedeľu predpoludním dočasný premiér ohlásil, že žiada prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Hlava štátu jeho žiadosti následne vyhovela. Pripomenula však, že odchádzajúci poverenci majú týždeň na to, aby všetko pripravili a odovzdali do rúk nástupcom, odborníkom.

Čítajte viac Zaznievajú mená ministrov Ódorovej vlády: Remišovú by mala nahradiť šéfka Plánu obnovy, Mikulca dvojnásobný exminister

Po stretnutiach s Hegerom a predsedom Národnej rady Borisom Kollárom (Sme rodina) Čaputová oficiálne oznámila, že vymenuje úradnícku vládu. Tá má pôsobiť až do vzniku novej vlády, zostavenej na základe výsledkov predčasných parlamentných volieb. „Pol roka dosť dlhý čas na to, aby vláda odborníkov stabilizovala situáciu na Slovensku,“ uviedla.

Krajina tak po prvýkrát v histórii bude mať úradnícku vládu, ktorej členmi nie sú nominanti politických strán, ale nestranícki odborníci. Prezidentka zdôraznila, že na alternatívu s vymenovaním vlády odborníkov sa pripravovala dlhšie, a preto už teraz má celý kabinet k dispozícii. Zatiaľ potvrdila jediné meno: na čele kabinetu ministrov bude stať doterajší viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.

Čítajte viac Bojoval za vyššie dôchodky, vstup do politiky mu núkali viacerí. Kto je Ľudovít Ódor, ktorý smeruje na čelo úradníckej vlády?

Čaputová uviedla, že hlavným kritériom na výber nových ministrov bola odbornosť. „Zároveň som vybrala ľudí, ktorí nebudú kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. Pôjde tak o odborníkov, pre ktorých vládnutie nebude predvolebnou kampaňou.“ O ďalších ministroch má v najbližších dňoch informovať najskôr predsedov politických strán a až následne verejnosť. Ako možní nástupcovia sa spomínajú štátny tajomník rezortu obrany Marián Majer, diplomat Miroslav Wlachovský či šéfka sekcie Plánu obnovy Lívia Vašáková.

Rektor z Vysokej školy politických a spoločenských vied Kutná Hora Tomáš Koziak však upozorňuje, že s príchodom expertov ešte nič nie je vyhraté. Nová vláda nestabilizuje situáciu a neukonči chaos, zhodnotil pre Pravdu.

Prvá úradnícka

Odchádzajúci premiér Heger sa pritom snažil tomuto scenáru vyhnúť do poslednej chvíle. „Po piatkovom odchode druhého ministra v priebehu pár dní som sa rozhodol nečakať a prezidentke som ponúkol ďalšie alternatívy, ktoré vidím ako menej riskantné a stabilnejšie oproti vymenovaniu úradníckej vlády,“ deklaroval v nedeľu pri odstupovaní Heger s odkazom na odchody ministrov Samuela Vlčana (nom. OĽaNO) a Rastislava Káčera (Demokrati).

Čítajte viac Kontrola beží, NAKA koná. Vlčan z dotácie 1,4 milióna zatiaľ nevidel ani cent

Medzi alternatívami malo byť, aby si prezidentka vybrala nominantov na neobsadené posty ministrov či možnosť, aby vládu neviedol Heger a ministrami ostanú len ľudia zodpovední za rezorty, ktoré distribuujú ekonomickú a sociálnu pomoc, implementujú zákony plánu obnovy či zabezpečujú vojenskú pomoc Ukrajine. Čaputová však tieto návrhy neprijala.

Foto: Ivan Majerský, Pravda Eduard Heger Odchádzajúci premiér Eduard Heger.

Koziak si myslí, že prezidentka v tejto kríze nič iné, ako vymenovať do vlády expertov, robiť nemohla. Kauza ministra Vlčana bola posledným klincom do rakvy Hegerovej vlády, Čaputová však podľa neho mala o konci garnitúry rozhodnúť už skôr.

„Tí, ktorí tvrdia, že úradnícka vláda je východisko z chaosu, veľmi skoro precitnú z presvedčenia, že ten chaos prestane. Pani prezidentka s tým mala počítať a vymenovať úradnícku vládu už skôr. Už v decembri mala na stole len zlé riešenia, ale teraz to bolo ešte horšie,“ uviedol pre Pravdu politológ.

Čítajte viac Vabank Zuzany Čaputovej

Okrem toho nový kabinet bude mať len tesný časový priestor na to, aby mohol niečo reálne presadiť. Najskôr by vláda začala reálne fungovať v júli, ale už v septembri sa budú konať parlamentne voľby, poznamenal.

Ľudovít Ódor, ktorý má byť predsedom úradníckej vlády, je podľa politológa vhodný kandidát na tento post, aj keď preňho to bude veľmi nevďačná pozícia. „Tohto človeka je možné považovať za vhodný kompromis medzi tým, akých ľudí má prezidentka k dispozícii na tento post, a tým, aby tento človek dokázal tento úrad aspoň trochu dôstojne zastávať,“ zhrnul odborník.

Bez podpory

Koziak tiež pripomenul, že nová vláda nemá podporu väčšiny parlamentných strán, a preto je otázne, či novej garnitúre vôbec bude vyslovená dôvera. „A čo tá vláda dokáže bez politickej podpory v Národnej rade urobiť? Ona bude zostavená z nestraníkov a bude odkázaná na dobrú vôľu poslancov. Takže vôbec nie je možné očakávať, že by poslanci vychádzali vláde v ústrety a ja si myslím, že chaos bude pokračovať ďalej. Len na čele vlády budeme mať iných ľudí,“ zhodnotil politológ.

Čítajte viac Pellegrini: Dôveru Ódorovej vláde nevyslovíme, budeme ju ale rešpektovať

Diskusia o potrebe vyslovenia dôvery úradníckej vláde je precenená, oponoval Koziakovi politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč. Kabinet ministrov potrebuje dôveru, aby mohol vykonávať svoj mandát plnohodnotne a tiež, aby vládne návrhy zákonov prechádzali v parlamente.

„Najbližšie menovaná vláda bude mať plné kompetencie prvých 30 dní, respektíve do dňa, kedy sa bude hlasovať o programovom vyhlásení vlády (PVV). Možno vyhlásenie neschvália, avšak to bude vláda nominovaná pani prezidentkou a ona nebude mať problémy s agendou tej vlády,” uviedol Lenč s tým, že oklieštenie kompetencií pre úradnícky kabinet by nebolo problémom.

Podľa politológa rovnako by nemal byť problém, že novej vláde nebudú prechádzať návrhy v Národnej rade. „Platí to, pokiaľ bude zachovaný ten status, že júnová schôdza, na ktorej sa bude schvaľovať PVV, bude poslednou. Pretože vláda nebude potrebovať mať dôveru alebo väčšinu v Národnej rade, keďže parlament aj tak nebude zasadať,” zdôvodnil.

Čítajte viac Kollárov bývalý poslanec sa sám prihlásil na ministra za Vlčana. Mám vyštudovanú vysokú školu a som pripravený, vyhlásil

Kampaň sa zmení

Výmena vládneho kabinetu do značnej miery ovplyvni kampaň politických strán v predčasných parlamentných voľbách. Politológ Koziak upozornil, že nový premiér aj ministri sa musia pripraviť aj na to, že budú terčmi atakov. „Pre každého jedného človeka, ktorý v tejto vláde bude, to bude záležitosť osobnej obety. Pretože tí ľudia určite dobre vedia, čo to znamená vládnuť v úradníckej vláde, ktorá bude terčom veľmi silných útokov zo strany opozície a bude vládnuť v čase veľmi intenzívnej volebnej kampane,“ poznamenal odborník.

Doteraz hlavnou témou kampane bola neschopnosť vlády Eduarda Hegera a jej kritika, pripomenul Lenč „Tí, ktorí tvorili torzo koalície, boli konfrontovaní s tým, že v tej vláde sú. Paradoxne aj zo strany Igora Matoviča, ktorý bol súčasťou vládnej koalície. Táto konfliktná línia zmizne a budú ju niektorí sa snažiť vytesniť z pamäti voličov,” sprognózoval odborník.

Podľa neho túto rétoriku budú nahradzovať konfliktnou líniou “politické strany, ktoré kandidujú” verzus “prezidentka a jej vláda”. „To sa už prejavuje do veľkej miery. Ako to bude vnímané voličmi, závisí od toho, ako to bude interpretované médiami alebo niektorými politickými stranami. Či sa všetky strany pustia do tohto “súboja s prezidentkou”, alebo budú politické strany, ktoré sa budú skôr snažiť prezentovať pozitívne akcenty svojej agendy, ako napríklad program pre budúcnosť Slovenskej republiky,” uzavrel Lenč.