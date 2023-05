Ódor bude šéfovať 13. vláde v ére samostatnosti, len jedna bola jednofarebná

Slovensko doteraz skúsenosť s úradníckou vládou nemalo. Naproti tomu Česká republika mala vládu označovanú za úradnícku už trikrát – prvýkrát od januára do júla 1998 pod vedením Jozefa Tošovského, druhýkrát od mája 2009 do júla 2010 pod vedením Jána Fischera a tretíkrát od júla 2013 do januára 2014 pod vedením Jiřího Rusnoka.

Slovensku vládlo od roku 1992 celkom 12 kabinetov na čele so siedmimi premiérami a jednou premiérkou.

Robert Fico zo Smeru viedol tri kabinety (2006 až 2010, 2012 až 2016 a 2016 až 2018), dvakrát boli predsedom vlády Vladimír Mečiar (1992 až 1994 a 1994 až 1998) a Mikuláš Dzurinda (dve funkčné obdobia 1998 až 2006). Raz sa stali premiérmi Jozef Moravčík (1994), Iveta Radičová (2010 až 2012), Peter Pellegrini (2018 až 2020), Igor Matovič (2020 až 2021) a Eduard Heger (od roku 2021).

Premiéri pochádzali z HZDS (Mečiar), Demokratickej únie (Moravčík), SDK/SDKÚ-DS (Dzurinda a Radičová), Smeru (Fico a Pellegrini) a hnutia OLaNO (Matovič a Heger).

Väčšina vlád samostatnej SR bola koaličných. Jednofarebná bola iba druhá Ficova vláda (2012 až 2016).

Z kabinetov, ktoré nastúpili po parlamentných voľbách, skončili predčasne štyri – prvá Mečiarova, koaličný kabinet Ivety Radičovej vládnucej v rokoch 2010 až 2012, tretia Ficova vláda a kabinet Igora Matoviča.