Myšlienka mieru na olympiádu patrí. Patria tam však aj Rusi?

Diskusia však ukazuje, že si nie sme istí, či by sa na olympiáde mali zúčastniť naozaj len tie krajiny, ktoré dodržiavajú olympijské prímerie.

Olympiáda s mierom a zároveň so športovcami podporujúcimi voj­nu?

Napriek tomu, že sa diskutujúci nezhodli na tom, či by mali byť na olympiádu pripustení ruskí športovci, sa našiel konsenzus na názore, že „olympijské hry sú nerozlučne spojené s myšlienkou mieru medzi národmi a také by mali aj ostať”. Nezhoda však panovala na tom, či by mať možnosť štartovať športovci, ktorí otvorene podporujú akúkoľvek vojnu. Ako by to teda malo byť?

Existuje šport v apolitickom vzduchoprázdne?

Základný rozdiel medzi skupinami A a B spočíva v názore, že „politika a šport nemajú nič spoločné.” Zatiaľ čo v tomto prípade s výrokom súhlasilo 80 percent zo skupiny B, v skupine A tento názor odmietalo vyše 70 percent.

Na strane druhej si zhodne uvedomujeme, že „politika často v športe zneužíva svoju moc”, ako aj na tom, že „olympiáda nie je obyčajné športové podujatie, pretože v sebe neoddeliteľne nesie aj myšlienku mieru”. Diskusia teda ukázala, že šport a politika či hodnoty nie sú izolovanými javmi, no sú vzájomne prepojené. Ako teda dosiahnuť zdravú symbiózu?

