Káčer po konci na ministerstve údajne odišiel aj od Hegerových Demokratov

Bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer by mal skončiť v strane dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera Demokrati.

Informáciu priniesol portál Aktuality.sk odvolávajúc sa na dobre informovaný zdroj. „Stranu sa rozhodol opustiť preto, lebo nebol spokojný s tým, ako sa vyvíja. Nedokázala prilákať nové tváre a priniesť nový impulz stredopravej politike,“ tvrdia Aktuality.

Káčer sa len začiatkom marca spolu s ďalšími troma ministrami Karlom Hirmanom, Jánaom Budajom a Jaroslavom Naďom rozhodol vstúpiť do politiky po boku Hegera. Ten sa dohodol s Miroslavom Kollárom a stal sa predsedom strany Spolu, ktorú premenovali na Demokratov.

O kreslo mu nešlo

Na začiatku marca, pri predstavovaní strany Demokrati, bol Káčer odhodlaný v politike pokračovať. Aj za cenu, že by nedostal ministerskú pozíciu. „Musím povedať, že ministerská stolička je to posledné, po čom túžim. Je to zatiaľ môj najhorší džob, aký som mal. Nikdy som nebol taký zaneprázdnený a za posledných 20 rokov som nebol tak zle platený,“ odpovedal na otázku denníka Pravda, či zostane v strane Demokrati aj v prípade, že nedostane ministerské kreslo.

„Mne určite nejde o ministerskú stoličku, o tom vás môžem absolútne uistiť. Ide mi o to, v akej krajine chcem žiť, v akej krajine budú žiť moje deti, v akej krajine budú vyrastať moji vnuci a aká bude naša budúcnosť. Či táto krajina bude dôveryhodným a spoľahlivým členom komunity slušných krajín,“ vyhlásil pred mesiacom.

Posledné prieskumy ukazujú, že Demokrati budú mať problémy dostať sa vôbec do parlamentu. Na konci apríla mu agentúra Focus prisúdil 3,6 percenta, rovnaký zisk nameral aj Ipsos v prieskume zverejnenom 19. apríla. Hegerova partaj v sonde agentúry NMS Market Research zo začiatku apríla dokonca získala len rovné tri percentá.

Káčer požiadal o odobratie poverenia viesť rezort diplomacie v piatok 5. mája po tom, ako premiér Heger deň predtým vystúpil s mimoriadnym príhovorom, v ktorom priznal zodpovednosť za chaos v štáte a zároveň vyjadril záujem doviesť ako premiér krajinu do septembrových predčasných volieb. „Udialo sa viac vecí za ostatných niekoľko dní. Žiadnu z nich ale nechcem teraz proaktívne komunikovať," ozrejmil ešte minulý týždeň pre denník Pravda.

Káčer zastával post šéfa diplomacie od 13. septembra minulého roka, keď ho vymenovala prezidentka ako náhradu za Ivana Korčoka.