Prvá kauza úradníckej vlády. Budúci minister kultúry ocenil sochu Berniniho v hodnote 7 miliónov eur na pár tisíc

Nahradiť Natáliu Milanovú (OĽaNO) na čele rezortu kultúry by mal riaditeľ spoločnosti SOGA Július Barczi. Odchádzajúca ministerka voľbu prezidentky Zuzany Čaputovej skritizovala. Poukázala aj na to, že jej nástupca bol zapojený do kauzy predaja vzácnej busty za zlomkovú cenu.