Matovič sa má k Vlčanovi bližšie, než hovorí. S jeho ženou spolupracoval na nákupe Sputnika, poznali sa už pred voľbami

Igor Matovič od začiatku mája opakovane tvrdí, že kauza exministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, kvôli ktorej Eduarda Hegera nakoniec odovzdal poverenie viesť vládu, je v podstate kauzou medzi dvomi nominantmi strany Demokrati.

Vysvetľuje, že šéf agrorezortu nebol nomináciou jeho hnutia, ale voľbou odchádzajúceho premiéra. Podľa Matoviča členovia poslaneckého klubu OĽaNO mali problém s Vlčanom už dlhšie a mali o tom niekoľkokrát rokovať aj s predsedom vlády.

Edo, pokazil si si to sám

„V tých debatách sme komunikovali zlyhania dvoch ministrov, Lengvarského a Vlčana. Poslanci dosť dôrazne žiadali, aby pán premiér týchto dvoch ľudí vo vláde vymenil. Edo, pokazil si si to sám. Svojim nekonaním, tým že si nechal problém vyhnívať,“ vyhlásil šéf OĽaNO. Poznamenal tiež, že exminister vraj mal pozvánku do Hegerovej strany Demokrati.

Šudík bránil Matoviča v kauze koho nominantom vlastne bol

Ako ďalej uviedol, jeho hnutie s Vlčanom malo problém dlhšie, a viacerí členovia OĽaNO žiadali Hegera o jeho odvolanie. „Ľudia na čele s Tomášom Šudíkom z nášho hnutia opakované hovorili, že jednoducho musí Vlčan ísť dole, dávali mu dôkazy, ale on sa spoliehal, že to samé sa vyrieši,“ vyhlásil Matovič.

Poslanec Šudík naozaj dlhodobo kritizoval ministra Vlčana. Z OĽaNO pritom v decembri odišiel s ďalšími predstaviteľmi Občiansko-demokratickej platformy, minulý týždeň sa ale k Matovičovi vrátil. Jeho staršie výroky nesedia s čerstvými tvrdeniami šéfa hnutia. V čase keď Šudík v OĽaNO nepôsobil, mal povedať, že jeho boj proti Vlčanovi nemal hlasnú podporu kolegov.

„Myslím si, že viacerí poslanci sú oboznámení s činnosťou ministra, ale z nepochopiteľných dôvodov mlčia. Veľa z nich za mnou prišlo, mnohí mi povedali, že taktiež neveria Vlčanovi, ale zatiaľ nechcú hovoriť nič nahlas,“ uviedol koncom februára v relácii Plus 7 dní „Karty na stôl .{target:_blan­k}":[https://plus7dni.pluska.sk/…-vylozi-nohy].

Exminister pôdohospodárstva Samuel Vlčan

Otázne teda je aj to, prečo poslanci OĽaNO podporili Vlčana, kedy pred necelým rokom čelil v parlamente odvolávaniu. Za vyslovenie mu nedôvery zahlasoval iba jeden poslanec OĽaNO, drvivá väčšina poslancov OĽaNO ho podržala a hlasovala proti. Vlčanov kritik Šudík na hlasovaní nebol prítomný. Matovič reagoval, že to bolo preto, lebo ich o to Heger požiadal a klub OĽaNO mu vyhovel.

Neprehľadná nominácia

Matovič však naďalej trvá, že Vlčana do vládneho tímu nedoviedol on. Vraj informácie o jeho nominácii dostal ako oznámenie od vtedajšieho premiéra Hegera. Tieto tvrdenia lídra OĽaNO však vyvrátili dvaja ľudia z jeho kandidátky. Doterajší minister životného prostredia Ján Budaj v rozhovore pre Sme uviedol, že Vlčana do funkcie navrhlo hnutie a nebol to Hegerov nápad. „Nominovalo ho OĽaNO, to je celkom isté. Určite nebol Hegerov nominant a ostatne je zrejme," krátko poznamenal.

Bývalý šéf agrorezortu Ján Mičovský neskôr prezradil detaily. Vysvetlil, že Vlčan tesne v apríli 2020 dostal miesto jeho druhého štátneho tajomníka na ministerstve pôdohospodárstva, lebo ho nevedeli obsadiť. Odporučiť jeho kandidatúru mal šéf zboru poradcov vtedajšieho premiéra Matoviča Ľubomír Ščasný.

Spolupráca Mičovského s Vlčanom však netrvala dlho. Šéf ministerstva svojho podriadeného po troch mesiacoch z funkcie odvolal. Vlčan sa tak premiestnil do tímu poradcov Igora Matoviča na Úrade vlády, radiť mu mal o niečo vyše polroka. Líder OĽaNO však tvrdí, že si jednotlivých členov poradného orgánu sám nevyberal.

V apríli 2021 Igora Matoviča na premiérskej stoličke vystriedal Eduard Heger. Po predchodcovi si prebral aj zbor poradcov, členom ktorého v tom čase bol Vlčan. Krátko po vymenovaní nového kabinetu, v máji 2021 Mičovský podal demisiu. Na jeho miesto nastúpil práve Vlčan.

V skratke to znamená, že na Úrad vlády dnes už bývalého ministra mali dosadiť ľudia, napojení na Igora Matoviča. Odporučili mu Vlčana za tajomníka na agrorezorte, neskôr prijali do tímu poradcov premiéra.

Poznali sa pred voľbami?

Matovič sa okrem toho má poznať aj s Vlčanovou manželkou, ktorá pôsobí na ministerstve zdravotníctva. V čase keď rezort viedol Marek Krajčí (OĽaNO), bola vymenovaná za šéfku oddelenia medzinárodných vzťahov a príležitosti. Samuel Vlčan v tom období bol poradcom lídra OĽaNO na Úrade vlády.

Gabriela Vlčanová s Matovičom priamo spolupracovala pri nákupe ruskej vakcíny Sputnik V proti ochoreniu COVID-19. Na starosti mala mať najmä prípravu kúpnej zmluvy a počas tlačovky na košickom letisku stala po boku Igora Matoviča.

Ministerstvo zdravotníctva pre Pravdu uviedlo, že Vlčanová pracovala na rezorte od júla 2020 a do funkcie bola ustanovená na základe výberového konania. Od polovice apríla tohto roka však nie je zamestnankyňou ministerstva. „Bývalá riaditeľka Odboru medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ odišla z tejto pozície na základe vlastnej žiadosti,“ uvádza sa v stanovisku rezortu.

Z informácii, ktoré pred niekoľkými rokmi priniesli Topky vyplýva, že Vlčan sa svojou budúcou manželkou zoznámil ešte pred parlamentnými voľbami 2020. Vraj sa stretli pri spoločnej práci počas kampane. „Zasnúbili sme sa ešte pred jeho nástupom do funkcie, takže toto je naozaj naša súkromná záležitosť. Poznáme sa vďaka práci, ktorá nás spojila v posledných voľbách,“ uviedla vtedy jeho nevesta.

Hosťami na ich svadbe bol napríklad Eduard Heger či členka predsedníctva OĽaNO Natália Milanová. Predvolebná spolupráca Vlčanovcov tak bola spojená s hnutím Igora Matoviča. Tým pádom sa kritizovaný minister zrejme poznal s obomi predsedami vlád ešte pred voľbami 2020.

Gabriela Vlčanová sa k tejto téme nechcela bližšie vyjadriť. „K otázkam, ktoré sa týkajú politického pôsobenia môjho manžela, sa nebudem vyjadrovať. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie,” reagovala pre Pravdu.

Mediálny tím OĽaNO ani tlačové oddelenie Demokratov nereagovali na otázky o tom, či ich členovia pred voľbami 2020 spolupracovali s niekým s rodiny Vlčanovcov alebo mali informácie o ich pôsobení na kampani Matovičovho hnutia.

Vlčanova kauza

Národná kriminálna agentúra od 2. mája preveruje dotáciu 1,4 milióna eur, ktorú poskytlo ministerstvo životného prostredia firme Reko Recycling. Jej konečným užívateľom výhod je Samuel Vlčan. Ten po medializácii prípadu ponúkol funkciu ministra pôdohospodárstva.

Následne pre kauzu demisiu podal šéf rezortu zahraničných veci Rastislav Káčer. O niekoľko dní na to o zbavenie poverenia viaeť vládu požiadal aj dočasný predseda vlády Heger. Prezidentka Zuzana Čaputová oznamila, že v polovici mája preto vymenuje uradnickú vládu.