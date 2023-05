Fico chce voľby skôr ako v septembri. Devastácia zákona by spôsobila spochybňovanie ich výsledkov

Podľa šéfky odboru volieb Evy Chmelovej by sa dal skorší termín stihnúť len ťažko a voľby si takúto devastáciu zákona nezaslúžia. Kollár zdôraznil, že pri skoršom termíne volieb ide len o hranie sa na zavádzanie voličov. „Predčasné voľby nemôžu byť skôr. Jasne to povedalo OĽaNO, Saska, že nedajú hlasy,“ vyhlásil Kollár.

Chmelová zdôraznila, že logisticky by sa skorší termín dal stihnúť len ťažko. „Je to absolútna hlúposť,“ priznala pre denník Pravda.

V prvom rade je podľa nej potrebné dať politickým stranám čas na to, aby predložili kandidačné listiny. Súčasný zákon im na to dáva dvadsať dní od vyhlásenia volieb, no upozornila, že táto lehota by sa dala skrátiť.

Okrem toho, že musia mať politické strany čas na predloženie kandidačných listín, tak ich musíme preskúmať a zaregistrovať. Musia sa utvoriť volebné orgány všetkých stupňov, teda okrskové a okresné volebné komisie, ktoré je potrebné preškoliť. Musia sa tiež vytlačiť a rozoslať milióny hlasovacích lístkov, no to je podľa Chmelovej zvládnuteľná záležitosť. „Najdôležitejšie je však zabezpečiť hlasovanie poštou. V minulých voľbách o ňu požiadalo 55-tisíc voličov, pričom počet voličov zo zahraničia od volieb k voľbám narastá o zhruba sto percent,“ ozrejmila. Odbor volieb tento rok ráta s tým, že záujem prejaví do stotisíc voličov, pričom časť voličov sa podľa nej mobilizuje už teraz.

Vymenovať volebné komisie predstavuje zorganizovať zhruba šesťtisíc okrskových volebných komisií, 49 okresných komisií. Počet členov závisí od toho, koľko bude kandidujúcich politických strán a bude záležať aj od nich, či dokážu obsadiť všetky komisie. V minulosti podľa Chmelovej mávali komisie aj dvadsať členov. „Je potrebné zmobilizovať 70-tisíc členov volebných komisií,“ skonštatovala.

Ak by kandidovalo 28 politických strán a na Slovensku žije 4,4-milióna voličov, tak by to predstavovalo 123 miliónov hlasovacích lístkov, pretože každý volič musí mať hlasovací lístok pre každú jednu stranu. „Voľby do Národnej rady si nezaslúžia takúto devastáciu zákona,“ dodala.

Politici by podľa nej nemali zabúdať na voličov žijúcich v zahraničí. Volič zo zahraničia má povinnosť 52 dní pred konaním volieb žiadosť o voľbu poštou odoslať. Následne najneskôr 40 dní pred konaním musí ministerstvo vnútra odoslať hlasovacie hárky na jeho adresu a volič musí mať čas na to, aby ich zaslal späť. „No nie všade to príde za dva dni ako do Brna. Zoberte si, ako dlho to trvá do Kanady alebo Číny, odkiaľ hlasuje dosť voličov,“ spresnila.

Preto by najväčší problém pri skracovaní lehôt podľa nej spôsobila voľba zo zahraničia. „Je to najlepšia cesta, ako spochybniť voľby a zneplatniť ich. Ústavné práva voličov by tak boli negované,“ ozrejmila.

Každý zákon má podľa Chmelovej priestor na časovú úsporu. „Keď sa zrútila vláda, poslanci sa nás pýtali, či môžu byť voľby vyhlásené okamžite. Odkázali sme im, že možno tých 110 dní skrátiť na 90 dní, ale viac nie. My nemôžeme s cieľom, že budeme mať o 30 dní skôr vládu, vystaviť vykonanie volieb spochybneniu,“ zdôraznila.

Najpodstatnejší je podľa nej fakt, že voliči, ktorí odovzdávajú svojím hlasom moc do rúk politikov, musia mať istotu, že voľby prebehli férovo a v súlade so zákonom a s ústavou a že nedošlo k pochybeniu. „V prvom rade je záujem voliča a nesmieme mať pochybnosti o tom, či všetko prebehne v poriadku. Potom by sa najbližšie štyri roky ozývalo, že voľby boli ,zmanipulované’, len preto, že ktosi sa chcel ponáhľať. Aký by to malo zmysel?“ pýta sa Chmelová.

Priznala, že momentálne skôr ako na prelome augusta a septembra by voľby byť nemohli. „Na mimoriadnej schôdzi sa má rokovať len o tom, kedy sa vykonajú voľby. Ale niekto musí rozhodnúť aj o tom ktoré lehoty sa skrátia a ako. To si trúfa niekto na schôdzi len tak z brucha spraviť,“ upozornila.