Heger naznačil, že chce vyhrať voľby. Prirovnal sa k zlatým chlapcom z Göteborgu

V politickom boji vidí paralelu medzi piatkovým hokejovým derby Slovensko:Česko. „Poďme zabojovať. Ak by naši hokejisti nastupovali do zápasu s mentalitou, že sa to nedá, tak by nevyhrali,“ dodal. Spýtal sa, či sa dalo realisticky predpokladať, že Slovensko vyhralo v roku 2002 majstrovstvá sveta v hokeji, pretože pred tým pohoreli na olympiáde.

Heger nastúpil na post premiéra 1. apríla 2021. „Bola to ťažká cesta. Nastupoval som uprostred pandémie a aj výmena vlády bola poznačená hádkami medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom,“ priznal Heger v exkluzívnom rozhovore pre ta3. Sám sa však pochválil, že za dva roky dokázali spraviť veľmi veľa no myslel si, že sa mu podarí ukočírovať Matoviča a Sulíka. „Dnes môžem povedať, po trojročnej intenzívnej skúsenosti, že si myslím, že sa to nedá,“ zdôraznil. „Nesmie tam byť ten chlapec s bandaskou a ten chlapec so zapaľovačom,“ uviedol.

Je však pyšný na to, že sa podarili presadiť všetky reformy plánu obnovy. „Som premiér v tom najhoršom počasí. Ja som ešte nezažil dobré časy,“ podotkol Heger.

Vláda padla na jeseň minulého roka. Podľa Hegera šéf liberálov Richard Sulík oklamal národ, pretože sľúbil, že nebude odvolávať vládu. Sulík však opakoval, že stačilo odvolať Matoviča.

„Spolu s Hlasom odvolali vlád a stroskotalo to na tom, že Igor Matovič išiel podať demisiu do paláca a zobral ju späť. Na tomto padla naša vláda. To, že sme boli v poverení bol len následok,“ uviedol Heger. Poverenie chcel držať dovtedy, dokým nebude schválený posledný dôležitý zákon v pláne obnovy a tým je podľa neho školský zákon.

„To bol dôvod prečo som to robil. Aby Slovensko neprišlo o to najcennejšie čo má a to je plán obnovy, v ktorom sú reformy a dôležité investície,“ upozornil Heger. Podľa neho ide v pláne obnovy o najkvalitnejšie peniaze, ktoré môže Slovensko z Európskej únie získať.

Napriek krízam vyhlásil, že miera nezamestnanosti je ako pred krízou, neskrachovali firmy, a pomáhal rodinám. Heger sa pýta, že kto v Európe sa môže pochváliť tým, že domácnostiam nešla elektrická energia hore.

„Chcem pokračovať v politike, lebo chcem aby prišla vláda pokoja,“ uviedol.

Heger v minulo týždňovom mimoriadnom príhovore na RTVS priznal, že chybil, keď sa prizeral na konflikty a pripísal si zodpovednosť za „krízu v chaose“. „Nechal som si na seba kydať. Trpel som to celé, kvôli reformám, ktoré sa nám podarilo urobiť,“ podotkol. Plán obnovy dáva na svoj piedestál úspechov.