Remišová si vraj zaslúži pätorku, vo vzduchu visí nevyčerpaných vyše päť miliárd eur

„Novým ministrom má byť Ing. Balík a to je príznačné meno, lebo ho čaká balík nevyčerpaných eurofondov vo výške päť miliárd eur a tiež balík peňazí z Plánu obnovy,“ hovorí Richard Raši. Podľa bývalého vicepremiéra pre investície si Veronika Remišová za svoje pôsobenie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zaslúži pätorku. Tá to odmieta a hovorí o tom, koľko peňazí naopak zachránili.

„Za apríl sme vyčerpali 131 miliónov eur, to je 6,5 milióna eur denne. Na to, aby sme vyčerpali eurofondy do konca roka by sme potrebovali čerpať 22 miliónov denne. Napriek tomu, že tri mesiace hovoríme, že je nevyhnutné zvýšiť tempo čerpania, ministerstvo pani Remišovej postupuje štyrikrát pomalšie ako je to nutné,” vysvetľuje Raši.

Iba rušila?

Vyzýva nového ministra, aby na rozdiel od iných ministrov nielen kúril a svietil, ale naopak, aby poriadne zamakal, aby Slovensko neprišlo o obrovské množstvo peňazí. „Nový minister by mal sedieť v Bruseli a dohodnúť, ako to vyriešiť,” hovorí Raši.

Dodáva, že problémom je, že v novom období neboli dané dva a pol roka nové výzvy. Ako hovorí, z osi pre informačnú spoločnosť v objeme 627 miliónov eur sa vyčerpalo len 30 percent, čo nás posiela na posledné miesto v čerpaní tejto osi v únii. Nevyčerpaných je 432 miliónov. „Keď sme odchádzali z úradu podpredsedu vlády bolo 560 miliónov eur bzazmluvnených. Po tri a pol roku je zazmluvnených 600 miliňonov. Pohla sa v zazmluvnení len o 40 miliónov. Iba rušila a rušila,” vraví Raši.

Kaliňák: Bola tichúčko

Remišovú skritizoval aj ďalší člen Hlasu, Michal Kaliňák. Podľa neho sa zúčastnil rokovaní ešte keď pôsobil v Združení miest a obcí Slovenska, kde Igor Matovič navrhoval zvýšenie účasti obcí na eurofondových projektoch z 5 na 15 percent, čo je podľa neho príliš vysoké. “Remišová bola tichúčko,” tvrdí Kaliňák. Vyčíta jej najmä to, že vraj ako ministerka obciam s eurofondovými projektami nijako nepomohla pri závratnom zvyšovaní nákladov na stavebné materiály počas korony.

Osobné skúsenosti dodal aj Ján Blcháč, ktorý je primátorom Liptovského Mikuláša. Podľa neho síce počúvame, že sa eurofondy čerpajú veľmi dobre – realita je však vraj iná. “Za naše mesto sme dávali žiadosti o eurofondy za 400-tisíc eur na dva kultúrne domy. Museli sme si vybaviť energetické certifikáty, stavebné povolenia aj projekt. To všetko z réžie mesta. Potom nám došiel list, že sú v zásobníku projektov a nie je možné ich podporiť kvôli nedostatku zdrojov,” tvrdil Blcháč.

Remišová hovorí o podfukároch z Hlasu

Na tlačovku Smeru reagovala aj Veronika Remišová. Tá tvrdenia Richarda Rašiho odmietla. “Žiadnu inú kampaň nemajú, len útočenie,” reagovala Remišová. „Za Smeru sme mali najnižšiu čerpanosť eurofondov. Dnes sú za nami krajiny ako Dánsko, Holandsko či Španielsko,“ vraví dosluhujúca ministerka. Ako dodala, za vlády Smeru sa vyčerpalo 4,2 miliardy eur a za ich vlády 6,5 miliardy.

„Za našej vlády neprepadlo ani jedno euro z hlavných fondov, za vlády Smeru a Hlasu prepadlo 150 miliónov eur,“ dodáva Remišová. A pridáva, že na ministerstve sa predtým robili utajené projekty, za ktoré Slovensko dostalo pokutu 100 percent. „Budeme to musieť platiť zo štátneho rozpočtu. Je to obrovská hanba,“ dodala Remišová.

„Keď hovoria o regionálnom integračnom programe, pravda je iná. Za 7 rokov vlády Smeru a Hlasu sa vyčerpaloi 380-miliónov. My sme vyčerpali 700 mil eur za tri roky. Navyše máme zazmluvnených 120 percent všetkých peňazí z celého programu a vyrokovali sme s Európskou komisiou výzvu, kde budeme preplácať jednoduchým spôsobom obciam náklady ktoré mali v súvislosti s migračnou krízou,” prízvukuje. Podľa nej pôjde o asi 200 miliónov eur.

„Ani z operačného programu pre regióny podľa nej neprepadlo ani jedno euro, kým za predchádzajúcej vlády sme vracali 40 miliónov eur. “Len pre to, lebo sme to nevedeli vyčerpať. Pýtam sa pána Kaliňáka, čo robil v ZMOSE, keď sa nečerpal tento program. Vôbec sa nezastával starostov a primátorov. Ticho tam sedel a šúchal nohami,” dodala na margo kritikov s tým, že jej starostovia ďakujú, že sa prvýkrát nedávajú eurofondy podľa straníckeho trička.

Zrušili vraj zlodejiny

Na výčitky o zrušených IT projektoch v informatizácii reagovala tým, že rušili zlodejiny. „IT projekty sa robili, aby peniaze z nich odtekali do vreciek oligarchov, ktorí stáli za stranou Smer a dnes stoja za stranou Hlas. Mnohé boli nezmyselné, zbytočné, niektoré neboli pripravené, iné boli fušerina a ďalšie zlodejina,” tvrdí Remišová.

Podľa nej bol jedným z podfukov 20 miliónový projekt na systém, ktorý umožnil vydávať výpisy z rôznych registrov aj na matrikách. „Ktorý v roku 2013 začal pripravovať Kažimír a štátny tajomník Pellegrini," dodala s tým, že keď systém prešiel pod jej ministerstvo, po audite zistili, že bol extrémne drahý a zbytočný. „Na matrike zaplatil občan za výpis 2,50 eur. Štát však dodávateľovi zaplatil za vydanie výpisu 1700 eur. Za každý jeden,“ prízvukovala Remišová.