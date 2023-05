Šeliga: Tarabov návrh trestnoprávnej reformy je snahou zastaviť vyšetrovania a posilniť Žilinku

Novela Trestného poriadku z dielne Tomáša Tarabu (nezaradený) je snahou zastaviť vyšetrovania, neprimeraným spôsobom posilniť generálneho prokurátora Maroša Žilinku a pokusom zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Vyhlásil to poslanec Juraj Šeliga počas štvrtkovej diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR k navrhovanej legislatíve. Taraba hovorí, že jeho návrh rieši iba to, aby sa na Slovensku vyšetrovalo zákonne.

Návrhom sa môžu podľa Šeligu sťažiť vyšetrovania najzávažnejších trestných činov tak, že prokurátori nebudú mať šancu podať žalobu na súd. Myslí si, že návrh sa tvári ako snaha ochrániť zákonnosť, no v skutočnosti ide o snahu rozvrátiť právny štát. „Verím, že všetci rozumní poslanci sa k tomu postavia tak, že toto je rozvrat právneho štátu a maximálne posilňovanie Maroša Žilinku alebo posilňovanie obvinených v kauze Očistec,“ povedal Šeliga. Akékoľvek chyby, ktoré urobí prokurátor, vyšetrovateľ či sudca, nemôžu byť podľa neho zámienkou na zbúranie systému a zničenie ÚŠP.

Čítajte viac Posilnia Žilinku a sporný paragraf 363? Nadácia Zastavme korupciu kritizuje Tarabov návrh

Ak zákon definitívne prejde, Šeliga sľubuje apel na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby ho nepodpísala. Ak by v prípade jej vetovania poslanci opätovne schválili zákon, poslanci okolo Šeligu sa chcú obrátiť na Ústavný súd SR. „Tento návrh zákona nemá iný cieľ ako fakticky zmariť možnosť podávať žaloby,“ doplnil.

Taraba v rozprave povedal, že úlohou paragrafu 363 Trestného poriadku nie je rušiť trestné stíhania. Koncipovaný bol ako inštitút, ktorý dokáže vyhodnotiť nezákonnosť v prípade, ak prokuratúra nevykonáva činnosť s Ústavou SR, Trestným poriadkom alebo keď sa porušuje právo na obhajobu. Prokuratúra má byť podľa neho strážcom toho, aby proces prebehol v súlade so zákonom. „Nikto by nemal stáť nad zákonom, ani generálny prokurátor, ani špeciálny prokurátor,“ povedal Taraba s tým, že nikto by nemal byť ani perzekvovaný.

Navrhuje, aby mal generálny prokurátor časovú lehotu, kedy má o podnetoch rozhodnúť, a tiež aby mal právo sa k spisu dostať. Navrhol tiež, aby v období, keď sa má preskúmavať porušenie práv ľudí, by nemalo dochádzať k žiadnemu ďalšiemu procesnému postupu konaní na súd.

Čítajte viac Budú predčasné voľby v júli? Je to absolútna hlúposť. Fico vie, že nemá šancu, tvrdí Pčolinský

Šéf opozičného Smeru Robert Fico potvrdil, že poslanci jeho strany sú pripravení návrh podporiť. Nemá námietky voči existencii ÚŠP, Špecializovaného trestného súdu či Národnej kriminálnej agentúry. „Nikto z nás nemá záujem nič rušiť ani meniť,“ povedal na tlačovej konferencii. Kritizuje však personálne obsadenie týchto inštitúcií. Dodal tiež, že posledné tri roky sa zneužívalo trestné právo.

Sme rodina takisto podporí návrh v prvom čítaní. Predseda poslaneckého klubu Peter Pčolinský povedal, že pokiaľ si generálny prokurátor vyžiada spis, nemôže sa stať, aby ho podriadený orgán odmietol vydať. O tom je podľa neho návrh Tarabu. Odmietol, že by sa vďaka novele blokovalo vyšetrovanie káuz.

Návrh je útokom na spravodlivosť a právny štát, tvrdí predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) a podpredseda europarlamentu Michal Šimečka. Cieľom novely je podľa neho posilniť postavenie generálneho prokurátora a oslabiť právomoci špeciálnej prokuratúry.

„Už dnes disponuje generálny prokurátor takmer neobmedzenou mocou a naše skúsenosti dokazujú, že ju nehanebne nadužíva v prospech obvinených, a to aj v najvážnejších a spoločensky významných kauzách,“ uviedol v stanovisku PS s tým, že generálny prokurátor neraz vďaka paragrafu 363 supluje úlohu súdov. V prípade prijatia Tarabovho návrhu by podľa PS mohol generálny prokurátor po novom tiež blokovať podávanie žalôb na súd, napríklad zo strany špeciálnej prokuratúry.