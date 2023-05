Ódor odmieta Ficove obvinenia, že je Sorošov agent: Jeho vláda ma urobila viceguvernérom

Na verbálne útoky zo strany politikov, akými bol aj útok Roberta Fica, keď vyhlasoval, že novým premiérom bude Sorošov agent, je budúci predseda vlády odborníkov Ľudovít Ódor pripravený. „Nie som nováčik. Už 20 rokov chodím okolo politiky,“ pripomenul Ódor. „Ďakujem pánovi Ficovi, že ma jeho vláda nominovala na funkciu viceguvernéra NBS,“ reagoval na jeho nedávne výroky.

VIDEO: Pozrite si reakciu budúceho premiéra Ódora na útoky Roberta Fica

Prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti s rečami o Sorošových či amerických agentoch vo vláde v relácii TA3 zdôraznila, že ich nemožno brať na ľahkú váhu. „Je to závažná dezinformácia, ktorá spochybňuje, že sme suverénnou krajinou. Burcuje to časť verejnosti a vzbudzuje vášne, čo smeruje k vyhrážkam viacerým ľuďom, vrátane mojej osoby. Je to klamstvo, ktoré podkopáva dôveru ľudí v tento štát. V tomto to považujem za nebezpečné,“ povedala prezidentka, ktorá na Roberta Fica za jeho verbálne útoky pripravuje žalobu.

VIDEO: Fico: Čo robil budúci minister zahraničných vecí vo Washingtone?

Je pravdepodobné, že vláda Ľudovíta Ódora nezíska dôveru parlamentu. Napriek tomu chce mať budúci premiér k poslancom konštruktívny prístup. „My sme vláda odborníkov, tak sa nemusíme hrať na politikov, nemusíme hrať politické hry, takže ja sa určite stretnem s relevantnými politickými stranami. Budeme hľadať prieniky pri programovom vyhlásení a potom to už nechám na nich, ako zahlasujú,“ povedal Ľudovít Ódor.

Jednou z priorít budúceho premiéra a jeho vlády odborníkov bude pomoc zraniteľným skupinám obyvateľstva. „Aby sme boli k nim viac empatickí, aby sme hľadali možnosti pomoci, ale nielen v súvislosti s cenami, ale vôbec, aby sa im lepšie darilo v živote,“ vyhlásil Ódor.