Fico spochybňuje Wlachovského: Chodí si po noty do Washingtonu. Je to klamstvo, reaguje Čaputová

„Nežartovala by som na tému, že budeme mať vo vláde amerických agentov. Je to tak závažná dezinformácia, ktorá spochybňuje to, či sme suverénnou krajinou, alebo nie sme,“ ohradila sa Čaputová. Zdôraznila, že Fico burcuje časť spoločnosti, ktorá to potom smeruje do vyhrážok. „Považujem to za klamstvo, ktoré podkopáva dôveru v tento štát,“ zdôraznila Čaputová.

Fico sa na tlačovej konferencii pýtal, či si diplomat Miroslav Wlachovský „chodí do Washingtonu pre noty“. Wlachovský pôsobil ako poradca ministra a bol členom tímu ministra Miroslava Lajčáka pre zvolenie do funkcie generálneho tajomníka OSN. Dnes je jeho meno spájané s ministrom zahraničia.

„Ak má byť pán Wlachovský ministrom zahraničných vecí, pýtame sa, čo robil vo Washingtone 3. mája? On to sám ešte napísal, bol som sa poradiť s americkými kolegami o tom, ako bude vyzerať summit NATO, ako sa budú vyzbrojovať ďalšie armády, predovšetkým slovenská armáda. Bol sa pýtať na ďalšie témy a projekty, kde bez toho, aby mal suverénny postoj Slovenskej republiky, si išiel vypočuť pokyny, ktoré bude pravdepodobne aj plniť. Kto bol s ním," pýtal sa šéf Smeru.

Poukázal aj na to, že s ním mala byť aj „manželka pána Valáška, poslanca za Progresívne Slovensko, ktorá dnes pracuje v prezidentskej kancelárii“. "Tiež nie je zhoda na tom, ako budeme postupovať v prípade členstva Ukrajiny v NATO. Preto je na mieste otázka, či si bol v USA pýtať príkaz, ako sa má správať zastupujúca osoba na summite NATO v otázke politickej pozvánky pre Ukrajinu,“ pokračoval Fico.

Čaputová sa Wlachovského zastala s tým, že sa pripravujú mnohé diplomatické dohody. „Je to súčasť diplomatickej práce. Robert Fico sa pred pár týždňami stretol s veľvyslancom Spojených štátov v Bratislave. Mám z toho vyvodzovať, že si pýtal noty v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami,“ položila otázku Čaputová.

Odpovedala aj na to, prečo sa rozhodla nepozvať Smer na rokovanie o zostave úradníckej vlády. „Toľko odkazov, koľko mi Robert Fico poslal za posledné roky a veľmi intenzívne v posledných dňoch, skrývajú v sebe odpoveď. Je jasné, čo si o úradníckej vláde myslí, dokonca bez ohľadu na to, kto v nej bude, už len kvôli tomu, že súvisí s mojou osobou. Akékoľvek rokovanie na túto tému by nemalo zmysel,“ spresnila prezidentka.

Skonštatovala, že Fico sa rozhodol o nej šíriť absolútne klamstvá, ktoré sú podľa prezidentky ďaleko za politickou kultúrou. „Nevidím dôvod rokovať s človekom, ktorý považuje vládu za konštrukt inej moci, to je absurdné,“ podotkla hlava štátu.

Spomenula, že pri útokoch poslanca Smeru Ľuboša Blahu je dal za pravdu aj súd. „Nepodložené výroky za hranicou politického boja. Keď sa ich spýtajú na dôkaz, že chodím konzultovať na americkú ambasádu, tak povedia, že si to myslia všetci. To je dôkaz? To je absurdná dezinformácia,“ podotkla prezidentka.

Je presvedčená, že Smer chce v budúcnosti získať prezidentské kreslo a nalepil jej nálepku. „Ktorá so mnou nesúvisí, opakujú ju, dokonca na tlačovej konferencii 76-krát spomenuli moje meno. To je obsesia. Sú posadnutí tým, že musia politicky zlikvidovať môj kredit,“ uzavrela Čaputová.