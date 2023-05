Tabák propagovala MMA podujatie. Nie je jedinou, ktorá sa vyhla trestu: S reklamou sa pohrávali Vons aj Marcinková

Žiadne problémy jej však nehrozia. Využíva totiž to, že zákon z roku 2004 nebol zmodernizovaný na súčasnú dobu, kedy sociálne siete vládnu svetu. Kontroverzná poslankyňa, ktorá sa preslávila aj kúpaním potoku v chránenom území či bitkou s poslankyňou Jankou Bittó Cigánikovou, hovorí, že post konzultovala s kolegom z Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Milanom Vetrákom a zistila, že je v poriadku, nakoľko to nie je platená reklama.

Šikovným patrí svet

VIDEO Takto vyhlásila Romana Tabák súťaž na instagrame.

„Šikovným patrí svet,” pochválila neskôr v ďalšom poste po tom, čo sa jej dostalo za súťaž kritiky. Jej fanúšikovia z toho však veľmi nadšení nie sú a kritizujú ju. „Fakt, že svoje počínanie, ktorým zrejme vedome obišla ústavný zákon, vyhlásila poslankyňa Tabák za šikovnosť, je poľutovaniahodný a jej jej smutnou vizitkou,” komentuje jej počínanie Ľuboš Kostelanský z Transparency International Slovensko.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka by mal ísť poslanec ľuďom príkladom a nemal by v legislatíve hľadať medzery a kľučky. „Ale pani Tabák príkladom nie je. A to, že hľadá kľučky v zákone spadá do suterénu slovenskej politiky,” myslí si politológ.

Tabák však popiera, že by chcela niečo zlé urobiť. „Motivujem ľudí, aby prišli na športové podujatie. V minulosti som robila súťaže na tenisové podujatia a nikto z toho problém nerobil. Tak si myslím, že je to kvôli tomu, že ide o Fight Night Challenge,”myslí si Romana Tabák. „ Ja nikomu nehovorím, aby si kúpil lístky. Všetko je v súlade so zákonom,” dodáva.

Poslanci nesmú robiť reklamu, teoreticky

Na našich zástupcov v parlamente, ale aj na ostatných verejných funkcionárov sa totiž vzťahuje Ústavný zákon z roku 2004. Ten im zakazuje používať svoju osobu, meno a priezvisko, podobizeň, obrazovú snímku, záznam hlasu alebo podpis na reklamu. „Zákon by sa dal iste modernizovať a mohol by zohľadňovať realitu sociálnych sietí, ktoré v čase jeho vzniku na Slovensku neexistovali,” vysvetľuje Kostelanský. No dodáva, že problémom je horibilný trest, teda strata až ročného platu.

„Čo je pri menších porušeniach, akým je aj konanie pani Tabak, neprimerane prísny trest,” myslí si Kostelanský. Pravidlá nezreformovala ani táto vláda. „Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý je v tomto prípade príslušná autorita, namiesto toho opakovane precizuje benevolentný výklad, ktorý robí zákon prakticky nevykonateľným,” dopĺňa Kostelanský.

Pomohol by možno jeden exemplárny trest

Romane Tabák by tak podľa neho stačilo nesponzorovať príspevok na sociálnej sieti a poprieť, že by za propagáciu podujatia dostala odplatu. „To ale nič nemení na podstate, že politička urobila podujatiu evidentne reklamu, keď sa o ňom ako vplyvná osoba vyjadrovala pozitívne, zverejnila jeho vizuál a súťažiaci museli sledovať profil podujatia na sociálnej sieti,” vysvetľuje Kostelanský. A dopĺňa, že si v praxi ani nevie predstaviť, že by sa parlamentnému výboru, ktorý nemá možnosti vyšetrovať, mohlo podariť preukázať prijatie odplaty, ak sa to politička a organizátor rozhodnú zapierať.

„Z nášho pohľadu to ani nie je podstatné, konštatovať porušenie zákona by bolo možné aj bez toho,” vraví s tým, že možno jeden exemplárny trest v podobe zrážky ročného platu by odradil poslancov od takéhoto konania v budúcnosti.

Vraj je lepšie zmeniť zákon

Podľa člena Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií sa Ondreja Dostála sa už v roku 2020 zaoberali podnetom voči poslancovi Jožovi Pročkovi. Ten zverejnil na sociálnej sieti pozvánku do svojej reštaurácie. „Výbor to vyhodnotil tak, že to nie je reklama podľa zákona o reklame a pokiaľ ide o prezentovanie niečoho na neplatenom statuse, tak sa to za reklamu nepovažuje.

Táto situácia nie ústavným zákonom pokrytá a ak by malo byť postihované zdieľanie nejakého názoru na produkt či službu, tak by to malo byť v zákone explicitne stanovené,” vysvetľuje Dostál. A opisuje, že Pročko si v rámci obhajoby pripravil desiatky statusov poslancov, ktorí boli odfotení v nejakej firme či s nejakým výrobkom.

„Je veľmi ťažké nájsť hranicu, pokiaľ to nie je zadefinované v zákone. Keď si niekto prečíta knihu a napíše, že je to dobrá kniha, aj to by sa dalo pri striktnom výklade považovať za reklamu. Vo výbore je zhoda, aby sa výklad zmenil až tým, že sa jednoznačnejšie upraví v zákone,” dodáva Dostál. Podľa Štefančíka sa spoločnosť rýchlo posúva dopredu a je najvyšší čas zareagovať aj na túto situáciu.

Meniť ho chce Tabák

A práve poslankyňa, ktorá pred pár dňami súťaž zverejnila chce byť tou, ktorá to zmení. „Plánujem, aby náš zákon poznal sociálne siete. Myslím si, že poslanec alebo poslankyňa by nemal označovať nejaké firmy alebo propagovať hocijakú reklamu, aj keď nie je platená,” vysvetľuje s tým, že o tom už s inými komunikovala. „V zákone by malo byť explicitne napísané, že žiadna reklama ani platená ani neplatená. Politik by mal byť neutrálny,” dodáva.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Romana Tabák Poslankyňa Romana Tabák.

Nie je jedinou, ktorá sa vyhla trestu

Tabák nie je jedinou poslankyňou, ktorá sa vyhla potrestaniu od výboru. Vladimíra Marcinková zo Sasky sa nechala do lifestylového časopisu nafotiť v oblečení, ku ktorému časopis dopísal značky a kde ich môžu čitatelia kúpiť. Sama poslankyňa im potom ešte prezradila obľúbenú značku rúžu. Odmietla však, že by robila reklamu. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií dostal podnet, no pokutu jej neodhlasoval.

Problémy s reklamou však nemávajú len poslanci parlamentu. Peter Vons, ktorý síce dnes v národnej rade sedí, ale v roku 2013 bol mestským poslancom v Žiline, vtedy tiež čelil podozreniu z porušenia ústavného zákona. Objavil sa totiž na bilboardoch, ktoré propagovali očnú optiku. Tvrdil však, že nedostal žiadnu finanančú odplatu, práve naopak, že dva z bilboardov sám zaplatil a išlo o pomoc živnostníkovi. Jeho argumenty kolegov presvedčili a tí zahlasovali za to, že nedošlo k porušeniu.

Podozreniam z reklamy čelil aj bývalý prezident Ivan Gašparovič, keď si obliekal na automobilové preteky kombinézu s logom automobilky. Neskôr sa objavil aj v tričku s jej logom.