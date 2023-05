Pozrite si profily nových ministrov: Ktorí odborníci povedú Slovensko do predčasných volieb?

Úradnícku vládu by mala prezidentka vymenovať oficiálne budúci týždeň. Prečítajte si profily premiéra a nových ministrov.

Predseda vlády Ľudovít Ódor

Na čele vlády odborníkov bude Ľudovít Ódor. Skúsený ekonóm hlásajúci rozpočtovú zodpovednosť. Do premiérskeho kresla smeruje z pozície viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS), kde bol v uplynulých rokoch „dvojkou“ za Petrom Kažimírom. Ľudovít Ódor je uznávaný ekonóm, ktorý sa veľkú časť profesného života pohyboval v bankovníctve, no jeho profesné zameranie je širšie. Práve profesijný kredit pomohol Ódorovi dostať sa do čela úradníckej vlády.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Ľudovít Ódor Ľudovít Ódor

Veľkú časť pracovného života venoval Ódor analytickej práci. Ešte počas záverečného ročníka začal pôsobiť v ČSOB banke ako analytik finančných trhov, odtiaľ v roku 2001 prešiel do Slovenskej ratingovej agentúry, kde pôsobil ako ekonóm a venoval sa metodike hodnotení a aj makroekonomickým prognózam.

Na tejto pozícii bol do roku 2003 a následne už začal pôsobiť vo verejných inštitúciách. Zamieril totiž na ministerstvo financií, kde sa stal riaditeľom Inštitútu finančnej politiky. V čase, keď bol Ódor ešte na ministerstve financií, vznikal na Slovensku druhý dôchodkový pilier. Aj na jeho zavádzaní nový poverený predseda vlády pracoval. Podieľal sa aj na daňovej reforme, ktorej výsledkom bola rovná daň. Bol aj pri zavádzaní spoločnej meny euro. Na ministerstve financií pôsobil do konca roku 2005. Odtiaľ prvýkrát zamieril do NBS. Stal sa členom Bankovej rady NBS a riaditeľom pre výskum.

Minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský

Miroslav Wlachovský je diplomat s bohatou kariérou v oblasti medzinárodných vzťahov. Pochádza z literárno-diplomatickej rodiny, jeho otec bol šéfom Slovenského inštitútu v Budapešti. Vyštudoval filozofiu a sociológiu a po ukončení štúdia začal pracovať na Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií ako šéfredaktor časopisu Medzinárodné otázky.

Foto: TASR Miroslav Wlachovský Miroslav Wlachovský

Na ministerstve zahraničných vecí začal pracovať v roku 1998 ako riaditeľ odboru Analýz a plánovania. V rokoch 2001 až 2003, teda v období, kedy sa rozhodovalo o vstupe Slovenska do Európskej únie a NATO, bol poradcom vtedajšieho predsedu vlády Mikuláša Dzurindu.

Pôsobil na zastupiteľskom úrade vo Washingtone a štyri roky ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Veľkej Británii (2011 – 2015). Pre ministra Miroslava Lajčáka pracoval ako poradca a bol aj členom jeho tímu pre zvolenie do funkcie generálneho tajomníka OSN. V rokoch 2018 až 2022 bol veľvyslancom v Dánsku a až donedávna pôsobil ako poradca predsedu vlády pre zahraničnú politiku.

Minister vnútra Ivan Šimko

Nový minister vnútra je zo všetkých nominantov najskúsenejším politikom. Vo vláde bude pôsobiť už štvrtýkrát. Politickú kariéru rozbehol pred takmer 30 rokmi, keď bol vicepremiérom pre legislatívu v dočasnom kabinete Jozefa Moravčíka. Skúsenosti má už aj s vedením ministerstva vnútra, ktorému vyše roka šéfoval v prvej vláde Mikuláša Dzurindu. Na poste vystriedal Ladislava Pittnera, ten odstúpil pre nedôveru ostatných členov koalície.

Foto: TASR, Pavel Neubauer šimko Ivan Šimko

Pôsobil aj v druhej Dzurindovej vláde. Vo funkcii ministra obrany bol rok a v tejto pozícií prijal pozvanie Slovenska do NATO. Z postu odišiel v septembri 2003 pre podozrenie, že bol v tzv. „skupinke“, ktorá podľa Dzurindu škodila jeho vláde a SDKÚ. Medzi nimi vraj bol aj šéf Národného bezpečnostného úradu Ján Mojžiš. Šimko s týmito výrokmi nesúhlasil a rozlúčil sa s Dzurindovou stranou aj s pôsobením v jeho vláde.

Šimko stál pri vzniku hnutia KDH, no práve kvôli jeho staronovej funkcii z neho. „Som pripravený prijať službu, ktorá vyžaduje nezávislosť a zmysel pre spravodlivosť voči všetkým. Preto som sa rozhodol prerušiť svoje členstvo v KDH hnutí po dobu výkonu tejto služby,” napísal na sociálnej sieti.

Minister obrany Martin Sklenár

Na čele ministerstva obrany bude od budúceho týždňa pôsobiť Martin Sklenár. Rezort obrany pre neho nie je novinkou. Vo svojej agende má bohaté skúsenosti, kariéru rozbehol hneď po absolvovaní vysokej školy. V roku 2003 začínal na ministerstve obrany ako úradník medzinárodnej spolupráce a za osem rokov sa posunul až na pozíciu šéfa oddelenia pre obrannú politiku.

Foto: FB/Jaro Naď sklenár Martin Sklenár

Vtedy sa zoznámil s Jaroslavom Naďom (Demokrati), ktorý v tom čase tiež pôsobil na rezorte. Naď o svojom nástupcovi niekoľkokrát hovoril, že ním bude niekto z jeho najužšieho tímu. „Je to človek, ktorého som ja priniesol na ministerstvo obrany. Považujem ho za veľmi dobrého odborníka,“ uviedol ešte stále dočasne poverený šéf obrany.

Neskôr pracoval deväť rokov na ministerstve zahraničia. V roku 2011 nastúpil na rezort ako riaditeľ odboru bezpečnostnej politiky. Po troch rokoch vo funkcii prestúpil na post riaditeľa politickej sekcie na slovenskom veľvyslanectve vo Washingtone. Po parlamentných voľbách 2020 sa skúsený úradník vrátil na ministerstvo obrany ako generálny riaditeľ pre obrannú politiku.

Ministerstvo spravodlivosti Jana Dubovcová

Jana Dubovcová je vyštudovaná právnička, ktorá dlhé roky pôsobila ako sudkyňa. Stala sa ňou v decembri 1989 po zložení justičnej skúšky. V roku 2006 dostala medzinárodnú cenu Svetovej banky – Jill Gill's Memorial – za prácu na zavedení náhodného prideľovania spisov sudcom. Ešte predtým dostala najvyššie ocenenie Transparency International za anketu o korupcii na súde a následné presadzovanie a zavádzanie programu náhodného výberu sudcu na všetky súdy Slovenskej republiky.

Foto: TASR, Pavel Neubauer Jana Dubovcová Jana Dubovcová

V roku 2010 sa funkcie sudkyne vzdala, keď kandidovala do parlamentu. Poslankyňou za SDKú bola len dva roky. V roku 2012 sa stala Verejnou ochrankyňou práv. Onedlho na to sa dostala do konfliktu s vládou Roberta Fica. Stalo sa tak po zásahu polície v rómskej osade v Moldave nad Bodvou. V minulých voľbách kandidovala za PS/Spolu, ktorá nezískala potrebný počet hlasov a do parlamentu sa nedostala.

Minister investícií Peter Balík

Ani nástupca Veroniky Remišovej nebude na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie nováčikom. Líderku Za ľudí nahradí na poste šéfa rezortu Peter Balík, ktorý doteraz pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB). Zodpovedal za riadenie Plánu obnovy a odolnosti, na projekt podpory iniciatívu inteligentných miest a regiónov či ďalšie inovačné stratégie. Na starosti mal aj projekt Digitálni seniori.

Foto: LinkedIn Peter Balík Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.

V minulosti pôsobil napríklad v Európskej investičnej banke ako poradca pre veľké investičné projekty, ekonóm na Veľvyslanectve USA na Slovensku či ministerstve hospodárstva a ako hlavný štátny radca na ministerstve financií. Zaujímavosťou je, že v rokoch 2012 až 2014 pracoval ako poslanecký asistent predsedu SaS Richarda Sulíka. V tom čase bol analytikom v Stredoeurópskom inštitúte pre zdravotnú politiku.

Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš

Nový minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš je dlhoročný šéf štátneho potravinového dozoru. Patrí k najznámejším odborníkom slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Od roku 2003 okrem trojročnej prestávky (2007 až 2010) stojí na čele Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 17 rokov. Jeho profesionalitu využili dve pravicové vlády – druhá Dzurindova vláda a vláda Ivety Radičovej, druhá a tretia vláda Roberta Fica, po ňom kabinet Petra Pellegriniho a napokon aj vláda Igora Matoviča, ale aj Eduarda Hegera.

Foto: Pravda, Martin Baumann bíreš Jozef Bíreš

Rodák z Banskej Bystrice (1956) odštartoval kariéru na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde promoval v roku 1981. V deväťde­siatych rokoch tu viedol Akreditované klinické skúšobné laboratórium, ktoré predznačilo jeho neskoršiu profesionálnu kariéru v službách Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Ministerka práce Soňa Gaborčáková

Doterajšieho šéfa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) v kresle nahradí doterajšia štátna tajomníčka rezortu Soňa Gaborčáková. Funkciu obsadila po nástupe novej vlády v marci 2020. Úradníčka sa na ministerstve venovala najmä rodinnej a sociálnej politike. Gaborčáková vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Foto: FB/Soňa Gaborčáková Soňa Gaborčáková Soňa Gaborčáková

V roku 2015 získala titul PhDr. na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore sociálna práca. O rok neskôr sa ako nestraníčka na kandidátke OĽaNO dostala do parlamentu, neskôr z poslaneckého klubu vystúpila. V roku 2019 sa stala členkou KDH. Bola členkou výboru pre sociálne veci. Okrem menovaného sa nová ministerka angažuje aj v regionálnej politike. Od roku 2014 je poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni.

Minister hospodárstva Peter Dovhun

Peter Dovhun je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS. Do predstavenstva bol v roku 2021 vybratý transparentným výberovým konaním, ktoré zorganizovalo ministerstvo financií. Bol obchodný riaditeľ v Motorole, riaditeľ divízie Microsoft Business Solutions, člen predstavenstva skupiny Gratex International, a.s., Slovensko a jej výkonný riaditeľ a bol tiež výkonný riaditeľ v Tachyum, s.r.o., Slovensko.

Foto: TASR, Martin Baumann peter dovhun Peter Dovhun

Minister financií Michal Horváth

Naše spoločné verejné financie bude riadiť Michal Horváth. Na ministerstvo financií nastupuje z pozície hlavného ekonóma Národnej banky Slovenska. Bol pri vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zastupoval Slovensko v hospodárskych fórach na najvyššej expertnej úrovni.

Foto: NBS Michal Horváth Michal Horváth

Študoval na prestížnych univerzitách v zahraničí. Bol tiež výskumným pracovníkom na Oxforde. V dizertačnej práci sa venoval optimálnej menovej a fiškálnej politike v ekonomikách s nedokonalými trhmi. Pracoval na rezorte práce ako riaditeľ Inštitútu sociálnej politiky a bol tiež poradcom ministra financií.

Minister dopravy Pavol Lančarič

Prekvapivým výberom bol slovenský manažér a bývalý predseda dozornej rady spoločnosti Orange Slovensko a jej bývalý riaditeľ, kde pôsobil 20 rokov. Po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite Bratislave bol zodpovedný za viaceré výskumné úlohy na Protimonopolnom úrade SR a bol aj členom poradného výboru vtedajšieho predsedu vlády.

Foto: TASR, Pavel Neubauer Pavol Lančarič Pavol Lančarič

V rokoch 2019 až 2022 bol predsedom dozornej rady spoločnosti Orange a spolupracoval na riadení aktivít skupiny Orange pre európsky trh. Lančarič bol členom správnej rady IT asociácie Slovenska. Za rok 2010 získal ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii hospodárstvo za úspešný management firmy počas hospodárskej krízy bez dopadu na zamestnanosť, spokojnosť zákazníkov a akcionárov firmy.

Minister školstva Daniel Bútora

Daniel Bútora bol poradcom ministra školstva Jána Horeckého a spolupracovník tímu Plánu obnovy a je spojený s viacerými iniciatívami v oblasti regionálneho školstva. Bol riaditeľom Združenia škôl C. S. Lewisa, ktoré je účelovým zariadením Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave. Študoval knihovníctvo a vedecké informácie na Univerzite Komenského a tiež medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite. Zúčastňoval sa na študentských aktivitách v novembri '89, vo Verejnosti proti násiliu a bol jedným zo študentov, ktorí obsadili miesta akademických funkcionárov.

Foto: Archív D.B. Daniel Butora Daniel Bútora

Pracoval pre Rádio Slobodná Európa, neskôr sa stal riaditeľom slovenského oddelenia. Ako jeden z vedúcich predstaviteľov študentov spolupracoval s VPN na organizácii protestných demonštrácií. V roku 1990 prerušil štúdium, venoval sa žurnalistike a pracoval vo VPN. Po víťazstve Vladimíra Mečiara vo voľbách v júni 1992 sa stiahol z politiky. Presťahoval sa do Prahy, kde pracoval pre Rádio Slobodná Európa, neskôr sa stal riaditeľom slovenského oddelenia, a absolvoval štúdium na Karlovej univerzite. Od 2004 žije v Bratislave, pracuje ako kouč pre vrcholových manažérov a angažuje sa v práci s deťmi a mládežou.

Dnes je lektorom a koučom v oblasti leadershipu a riadenia projektov. Zároveň je už 15 rokov vo vedení škôl Narnia a Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa. V roku 2018 založil program Akadémia riaditeľov, zameraný na rozvoj leadershipu a manažérskych zručností vedúcich pracovníkov škôl.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič

Michal Palkovič sa po odchode Lengvarského z postu ministra zdravotníctva stal štátnym tajomníkom rezortu a Heger ho poveril, aby rezort spravoval. Pôsobil ako zástupca predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Palkovič sa počas pôsobenia vo funkcii zástupcu osvedčil ako skúsený odborník v oblasti medicíny, ale aj ako kvalitný manažér.

Foto: TASR, Jakub Kotian Michal Palkovič Michal Palkovič

V roku 2021 sa mu spolu s predsedníčkou úradu Renátou Bláhovou podarilo naštartovať niekoľko dôležitých projektov a niektoré z nich aj úspešne dokončiť. Najdôležitejšie bolo zastavenie cenovej špirály súkromných organizátorov prehliadok mŕtvych, kde hrozilo neefektívne odliatie miliónov eur ročne, ako aj reorganizácia pobočiek vrátane ich konsolidácie.

V roku 2022 sa v spolupráci s ministerstvom investícií naplno rozbehol projekt zameraný na digitalizáciu priehliadok mŕtvych tiel – „e-prehliadky“. ÚDZS uviedol, že projekt je ohrozený pre problémy v komunikácii medzi MIRRI, MZ SR a Národným centrom zdravotníckych informácií. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, má titul a atestáciu z odboru patologickej anatómie a súdneho lekárstva a verejného zdravotníctva. Na ÚDZS vykonáva pitvy a skúmal aj ochorenie covid.

Ministerka kultúry Silvia Hroncová

Hroncová bola aktívna pri iniciatíve Zachráňme kultúru, v rokoch 2005 – 2007 bola jednou z iniciátoriek za dostavbu SND a zrušenia vládneho Memoranda. Jeho cieľom bolo sprivatizovať novostavbu SND a urobiť z nej kongresové centrum s možnosťou prenájmu pre účely Slovenského národného divadla (SND). V roku 2006 sa stala generálnou riaditeľkou SND a dodnes je jedinou ženou, ktorá v čele divadla pôsobila. Ministrom kultúry bol vtedy Marek Maďarič.

Foto: TASR, Tomáš Halász Silvia Hroncová Silvia Hroncová

Po odchode zo SND o tri roky neskôr pôsobila na pozícii generálnej riaditeľky mediálnej spoločnosti Film Europe. Venovala sa aj filmovej distribúcii na území Čiech a Slovenska. V roku 2013 sa výraznou mierou podielala na rekonštrukcii a sprevádzkovaní kina Film Europe v priestoroch Pisztoryho paláca, ktoré funguje dodnes.

Neskôr sa presunula k našim susedom a od roku 2013 bola riaditeľkou Opery Národného divadla (ND) a Štátnej opery v Prahe. Po viac ako šiestich rokoch odstúpila po tom, čo zamestnanci a umelci ND vyzvali riaditeľa, aby sa vyjadril k otázkam o vízii a smerovaní opery.

Hroncová je divadelná teoretička, kultúrna manažérka a absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dodnes aktívne spolupracuje s viacerými profesijnými organizáciami ako Asociácia Divadelná Nitra, Asociácia súčasného divadla – Dosky, Via Cultura – Inštitút pre kultúrnu politiku či Redakčná rada českého časopisu Svět a divadlo. Je spoluzakladateľkou projektu Dosky – Divadelné ocenenie sezóny, bola členkou Rady pre zahraničné inštitúty pri MZV SR a Vedeckej rady Vysokej školy múzických umení.

Minister životného prostredia Milan Chrenko

Novým ministrom životného prostredia bude Milan Chrenko, V rokoch 1999 až 2003 pracoval ako projektový manažér v Regionálnom environmentálnom centre REC Slovensko. Následne počas v rozmedzí rokov 2004 až 2007 pôsobil ako programový špecialista v Rozvojovom programe OSN. Vyštudoval environmentalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a študoval aj na Lundskej univerzite vo Švédsku a na Univerzite v Osle.

Foto: TASR, Lukáš Grinaj Milan Chrenko Milan Chrenko

Desať rokov, od roku 2007 do roku 2017, pracoval v Európskej agentúre pre životné prostredie. V predošlej vláde bol za ministra Lászlóa Sólymosa (2016 – 2020) v rezorte riaditeľom sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov. Následne sa vrátil do Európskej agentúry pre životné prostredie, kde pôsobí od roku 2020.

Vicepremiérka Lívia Vašáková

Šéfka Národnej implementačnej a koordinačnej autority na úrade vlády (NIKA) Lívia Vašáková nahradila Štefana Holého na poste vicepremiéra. Holý mal na starosti legislatívu, Vašáková bude mať na starosti realizáciu Plánu obnovy a odolnosti. Vašáková doteraz pôsobila aj ako poradkyňa predsedu vlády pre zelenú ekonomiku. Predtým pôsobila ako vedúca Sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie a na generálnom riaditeľstve pre energetiku v Európskej komisii v Bruseli.

Foto: Robert Hüttner Lívia Vašáková, šéfka Plánu obnovy na Slovensku Lívia Vašáková, šéfka Plánu obnovy na Slovensku

Spolu s Eduardom Hegerom na tlačovej konferencii poprela slová vtedajšieho ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, že MZ je premiantom v plnení úloh z plánu obnovy. „Práve naopak, podľa našich hodnotení je to práve jeden z problémových rezortov,“ povedala vo februári. Problémy neskôr viedli k odchodu ministra, no tesne pred odchodom stihol odklepnúť projekty na obnovu nemocníc za 212 mikliónov eur. Vašáková zhodnotila, že projekty spĺňajú ciele plánu obnovy aj dvojnásobne, no treba ich preveriť.

Predtým pôsobila ako vedúca Sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku a na generálnom riaditeľstve pre energetiku v Európskej komisii v Bruseli. Študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, univerzite v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a na slovinskej univerzite. Má diplom z postgraduálneho štúdia na Europa-Kolleg v Hamburgu a ukončila PhD štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave.