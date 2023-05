Kauza Kuciak vrcholí. Kočner: Nie som hlupák, ktorý by si neuvedomoval, čo spôsobí smrť štyroch ľudí

V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a v kauze plánovaných vrážd prokurátorov v piatok na súde predniesli záverečné reči. Hlavné pojednávanie bolo prerušené do piatka 19. mája, keď by mal zaznieť verdikt. Prokurátori navrhli dvojici Marian Kočner a Alena Zsuzsová doživotný trest odňatia slobody.

19:46 Aj Dušan Kracina žiada oslobodiť. Predsedníčka senátu prerušila pojednávanie do budúceho piatku. Vtedy by mal zaznieť rozsudok. Alena Zsuzsová požiadala o konanie v jej neprítomnosti.

19:35 „Aj za mnou chodili do ÚVV Leopoldov, aby som hovoril o prípadoch, o ktorých neviem,“ tvrdí Kracina o tom, prečo Andruskó vypovedá tak, ako vypovedá. Pokračuje, že o Žilinkovi o Andruskóovi klamal. „Žiadne sledovanie nebolo, nikdy,“ prízvukuje Kracina. „Andruskóvi som neveril, že si to objednal Kočner, lebo je rozprávkar,“ vraví Kracina a pýta sa, za čo mu navrhuje obžaloba 25 rokov?

19:21 Aj Alena Zsuzsová požiadala senát o oslobodenie spod obžaloby. Svoju reč začal posledný prítomný obžalovaný Dušan Kracina. Tvrdí, že obvinenie bolo zosnované. „Prvé, čo som pochopil bolo, že OČTK nejde o mňa, ale o Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Prvý senát ich oslobodil a zrazu sa objavil zločinec Weiss,“ tvrdí Kracina.

18:23 Obžalovaná spochybňuje viacero prípadov, kedy Andruskó menil výpovede, niekedy aj päťkrát.

18:00 Zsuzsová spochybňuje aj časovú os, ktorú prokuratúra uvádzala. Vraždy prokurátorov mali byť pred vraždou Jána Kuciaka. Andruskó však uviedol vo výpovedi, že si vraždu Jána Kuciaka objednala pred vraždami prokurátorov.

17:58 Pýta sa, kde je dôkaz o tom, že by si u Andruskóa objednala sledovanie Kuciaka. „Neexistuje komunikácia medzi mnou a Andruskóom, kde by som na neho naliehala a neexistuje ani komunikácia, kde by na mňa naliehal pán Kočner s vykonaním akejkoľvek vraždy,“ spochybňuje aj ďalšie Andruskóove tvrdenia Zsuzsová.

17:49 Zsuzsová tvrdí, že má dôkazy o tom, že sa s Danielom Lipšicom stretla. „Tvrdil, že som mnou nemá nič spoločné. Má. A aj s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej má spoločné viac, než si ktokoľvek vie predstaviť,“ číta obžalovaná. Tvrdí, že medzi ňou a Lipšicom bol aj obchodný vzťah. „V podstate mi ponúkol, aby som kupovala hlasu pre jeho stranu,“ hovorí Zsuzsová.

17:46 Svoju reč začína čítať Alena Zsuzsová. „Nikdy som si žiadnu vraždu neobjednala. Len som Zoltánovi Andruskóovi požičala 20-tisíc na prerábku bytu. A do konca života budem ľutovať, že som tohto zjavne narušeného človeka stretla,“ hovorí Zsuzsová.

17:43 „Nie som človek bez chýb. Možno som nebol najlepší životný partner, či šéf. Občas som bol sprostý do telefónu, občas som zle zaparkoval, ale platil som za to pokuty,“ číta Kočner. „Určite sú v mojej minulosti situácie, keď som nereagoval vhodne. Nie som svätec, ale nie som ani vrah. Nie som neinteligentný hlupák, ktorý by si neuvedomoval, čo spôsobí smrť štyroch ľudí. Tam, kde nie sú dôkazy, používa obžaloba emócie,“ vraví Kočner.

17:40 „Pán prokurátor neskôr hovorí, že som si robil ranný monitoring tlače a videl som článok Jána Kuciaka. Ja som si ho ani nevšimol, ak by som si ho všimol, poslal by som jej link,“ tvrdí Kočner. Tvrdí, že keď použil slovo „svrab“ v komunikácii so Zsuzsovou, išlo o problémy s podpismi. Lebo ak by sa vraj rozbehol, rozšíril by sa ako svrab.

17:37 „Štyri roky vysvetľujeme Threemu. Všetko, čo si prokuratúra žiadala sme vysvetlili,“ hovorí Kočner. „Budem sa venovať len jedinej veci, plán A a plán B,“ hovorí Kočner. Tvrdí, že už 3.2. vedel o problémoch v hárkoch a napísal Zsuzsovej, že nemajú 10-tisíc podpisov a hľadá, kde je chyta. „Musíme to stiahnuť a podať ešte raz,“ cituje. Šiesteho februára kontaktoval Zsuzsovú, že sa s ňou chce na druhý deň stretnúť. Na druhý deň mu písala, či aj u nich sneží. Kočner cituje Threemu a dodáva, že napriek snehu a ľadovému dažďu sa stretli. „Vysvetlil som jej, aký veľký je problém boli falošné podpisy. Mnohí boli mŕtvi. Povedal som jej, že je to sku*vene veľký problém, z ktorého môže mať každý zúčastnený problémy,“ tvrdí Kočner. Mal s tým vraj skúsenosti, cez stranu 99 percent, v ktorej bol Peter Tóth. Stranu síce zaregistrovali, ale viedli policajné vyšetrovanie. „Tomu som chcel zabrániť,“ vraví Kočner.

17:28 Kočner naznačuje, že na trase Veľká Mača a Komárno leží obec, ktorá patrí do vplyvu silnej organizovanej skupiny, ktorá mala vplyv na KÚFS a finančnú políciu. „Na tejto trase zmizol aj iný novinár, Paľo Rýpal,“ tvrdí Kočner.

17:20 Kočner tvrdí, že to, že si Andruskó spomenul na vraždu Maroša Žilinku až po troch mesiacoch, ho vyviňuje z vraždy Jána Kuciaka.

17:11 „Samopal číslo jedna bol kúpený na vraždu doktora Žilinku, ale Andruskó vie, že ak to zastavil už v polovici decembra a samopal bol dodaný 12. januára, predsa nemohol byť určený na vraždu Žilinku,“ spochybňuje Kočner.

17:05 Sudkyňa po reči Dragiča vyzvala na prečítanie záverečnej reči Mariana Kočnera. Ten hovorí o tom, že bol dlho pod drobnohľadom novinárov. „A nikdy to neskončilo fyzickým násilím,“ tvrdí Kočner. „Písanie Jána Kuciaka nijako o mojej osobe nijako nevybočovalo z toho, čo o mne písali iní novinári. Za celý čas som na tieto mediálne ataky raz tlačovou konferenciou,“ tvrdí Kočner.

16:55 Alena Zsuzsová si medzitým číta a upravuje svoju vlastnú záverečnú reč. To isté robí aj Marian Kočner. Obaja by mali nasledovať po Dušanovi Kracinovi, ktorý si opiera čelo a číta si tiež svoju záverečnú reč.

Sudkyňa práve vyzvala advokátku Darka Dragiča, aby si pozrela jeho záverečnú reč, ktorá bola v podstate opakovaním výpovedí z dokazovania. „Ja som tu zavretý dva roky, pán prokurátor čítal svoju reč štyri hodiny,“ bránil sa Dragič. Po výzve a rade advokátky sa však prekladateľka presunula na záver reči. Tam Dragič hovorí o tom, že je nepochopiteľné ako môže byť v právnom štátnom obžalovaný na základe takýchto výpovedí.

16:36 Dragičova prekladateľka číta z jeho reči celé znenia prepisov z výsluchov svedka Weissa. Sudkyňa medzitým Dragiča upozornila, aby sa nebavil s advokátmi, ktorí sedia za ním, keď „prednáša“ svoju záverečnú reč.

16:06 Začali sa záverečné reči samotných obžalovaných. Sudkyňa vyzvala ako prvého Darka Dragiča. Za muža so srbským občianstvom číta reč prekladateľka. Dragič spochybňuje výpoveď svedka Ilju Weissa, ktorý tvrdil, že sa s ním spoznal cez ďalšiu osobu menom Golis. Tá sa mala s Dragičom zoznámiť v rokoch 2002 až 2005. Dragič však v tom čase nemal byť v Európe.

15:33 Aj advokátka obžalovaného Dragiča žiada jeho oslobodenie.

15:09 Advokát žiada pre Dušana Kracinu oslobodenie. Po ňom nasleduje záverečná reč obhajkyne Darka Dragiča.

15:00 Kracinov advokát hovorí, že Kracina si sledovanie pred Andruskoóm vymýšľal. Zdôvodňuje to aj tým, že celý čas hovorí o byte alebo paneláku, kde mal Žilinka bývať, čo nebola pravda, keďže nebýval v byte. Nakoniec si vraj vymyslel, že Srbov, ktorí mali sledovať Žilinku pred jeho panelákom v červenej škodovke vzala polícia, lebo ich nejaký dôchodca oznámil. Podľa advokáta by to bolo jasné, že klamal Andruskóovi, keby sa zrazu neobjavil svedok Ilja Weiss, ktorý hovoril o stretnutí so Srbmi. Advokát upozorňuje, že Weiss dostal znížený trest za účasť v zločineckej skupine zo Serede. Podľa neho je jasné, že sa prihlásil vypovedať v tejto veci, aby získal zníženie trestu.

14:21 Advokát Dušana Kracinu, ktorý mal údajne sprostredkovať objednávku vraždy Maroša Žilinku cez svoje kontakty z bývalej Juhoslávie. Kracina podľa neho tvrdí, že údajného vykonávateľa Darka Dragiča prvýkrát videl až na hlavnom pojednávaní. O sledovaní Srbmi hovoril svedok Andruskó. Advokát pripomína, že sám Žilinka sa vyjadril, že si nikdy nevšimol nejaké sledovanie. Podľa neho ide o vymyslené tvrdenia o sledovaní Srbmi. A k sledovaniu Maroša Žilinku nikdy nedochádzalo.

14:10 Neszméry vysvetľuje, že Zsuzsová a Kočner nepoužívali žiadne denné šifry či heslá. Čuduje sa tiež, ako to, že ak Kočner komunikoval šifrovane s ňou, prečo nepoužíval šifry s Petrom Tóthom, skúseným dôstojníkom tajnej služby. Spochybňuje označovanie telefónov pri forenznom digitálnom skúmaní Europolom. Podľa neho sa nezhodujú označenia v jednotlivých správach.

14:05 Podľa Neszméryho sa Zsuzsová a Kočner snažili zistiť, kto Kuciaka zavraždil. Ich komunikáciu treba vnímať ako dlhodobú a dôvernú a previazanú osobnými konverzáciami. Je podľa neho nelogické, aby sa ju tretia osoba snažila dešifrovať. Kontext bol podľa neho obžalovanými vysvetlený a vychádza vraj zo skutočného života. Súdu vraj nemožno vybrané správy vysvetľovať subjektívne. Podľa neho je nutné vychádzať z vysvetlenia účastníkov komunikácie. Kočner si medzičasom vymieňa papieriky s Marekom Parom. Začal tiež pokašliavať.

13:42 Pojednávanie pokračuje advokátom Aleny Zsuzsovej Štefanom Neszmérym. Ten hovorí, že presvedčenie prokuratúry o vine jeho klientky nie je podporené dôkazmi. „Obžaloba zakladá jej vinu na kľúčovom svedkovi Zoltánovi Andruskóovi,“ vraví Neszméry a dodáva, že od neho sa odvíjajú ďalšie dôkazy. Nazýva ho ultimátnym svedkom, ktorý vždy ponúkal modifinkované verzie výpovedí. „Mení, dopĺňa a modifikuje svoje výpovede s prihliadnutím na jeho procesné postavenie,“ vraví Neszméry s tým, že jeden deň uviedol skutočnosti, potom ich na druhý deň zmenil s tým, že sa opravil.

12:30 Para hodnotí dôkazy z Threemy, opäť spomína, že kým prokuratúra zo správy „Som tu“ číta, že sa fyzicky Kočner a Zsuzsová stretávajú na dohodnutom mieste. On však tvrdí, že to môže znamenať, že sú online. Toto však spomínal už nedávno, pred uzavretím dokazovania.

12:25 Strážnici boli sudkyňou vyzvaní, aby požiadali ženu zložiť podobizne. Tá ich odložila. Ďalší muž sediaci vedľa nej bol vyvedený z pojednávacej si­ene.

12:15 Medzi verejnosťou sedí v prvom rade žena, ktorá drží nad hlavou podobizne Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

12:12 Marček nespoznal podľa Paru ani jednu fotku zo sledovania Jána Kuciaka. Ani pred Tomášom Szaboóm nemal byť spomenutý Marian Kočner ako objednávateľ. Podstatný rozpor s Andruskóm sa podľa Paru týka odmietnutia vykonania vraždy Maroša Žilinku.

12:00 Alena Zsuzsová si pri počúvaní advokáta Paru pozerá nechty. Spis a poznámky má pred sebou. Je vidieť, ako má jednotlivé odseky zafarbené ružovým zvýrazňovačom. Marian Kočner pôsobí akoby si čítal, len sem tam dvihne zrak a pozrie sa smerom ku senátu.

11:54 Para spochybňuje Zoltána Andruskóa, keď tvrdí, že list, s ktorým nedávno vyrukoval, napísal ešte pred vraždou. Podľa Paru je list falošný, čo z Andruskóa robí nedôveryhodného svedka. Hovorí, že je kajúcnika a tak si chce zabezpečiť benefity. Hovorí, že takéto osoby sú naklonené manipulácii. Poukazuje na rozpor v tvrdenia, aký trest mu bol ponúknutý medzi Andruskóom a prokuratúrou. Čo podľa neho znamená, že mu neverí ani prokuratúra. Ako dodáva Andruskó je stále stíhaný.

11:41 Para vyvracia, že by mal mať Kočner motív zavraždiť Jána Kuciaka. Tvrdí, že Kočner bol v hľadáčiku médií od 90'rokov a nikdy nemal konflikt so žiadnym novinárom. A dodáva, že tvrdenia, že Kočnerovi vadil kvôli písaniu o kauze zmenky nie sú pravdivé. Kuciak sa podľa neho súdov o zmenkách nezúčastňoval.

11:38 Čo sa prípravy vraždy Maroša Žilinku týka, Para upozorňuje na to, že v kauze DPH Donovaly Kočner vraj netušil, že Žilinka robil nejakú právnu analýzu. Podľa neho nemal Kočner nikoho na ÚŠP, kto by pomohol upratať vraždu prokurátora. Domnienky o vražde Žilinku podľa neho vyvracajú hneď viacerí svedkovia.

11:20 Záverečnú reč začal prednášať Kočnerov advokát Marek Para. Tvrdí, že prokurátori a zástupcovia poškodených prekračovali rámec záverečných rečí. Hovorí, že uvádzali nové dôkazy a vzbudzujú u verejnosti falošné dojmy. “Voči môjmu klientovi nie sú aj priame a nepriame dôkazy, ako spomínali, ale iba nepriame,” prízvukuje Para.

10:53 Kvasnica hovorí, že je to prvýkrát v histórii Slovenska, keď bola osoba vo väzbe schopná organizovať vraždu ďalšej osoby. Kočner sa obrátil na svojho advokáta Mareka Paru a kýval hlavou, akoby si robil srandu z takýchto zásluh.

10:47 Kvasnica hovorí o svedkovi Petrovi Tóthovi. Poškodení sa často pýtali, či mohol Tóth so svojimi skúsenosťami vedieť, že Kočner pripravoval. Na to vraj dôkazy nenašiel. Spomína však výpoveď Petra Tótha, ktorému Kočner telefonoval po zadržaní Zsuzsovej. Média písali, že zadržali jeho taliansku prekladateľku z Komárna. Tóth sa ho preto spýtal, načo mal taliansku prekladateľku. On však reagoval, že nikoho z Komárna nepozná. Vtedy vraj bolo Tóthovi jasné, že klame. Lebo osobu z Komárna poznal, riešil s ňou zber podpisov. Tóth potom začal mať pocit, že si Kočner robí alibi, keď od neho zisťoval, kedy presne odovzdávali podpisy pre stranu Cieľ na ministerstve vnútra.

10:35 Zsuzsová mala Andruskóa podľa Kvasnicu upokojovať počas vyšetrovania tým, že Kočner má dobré vzťahy s politikmi. Kvasnica hovorí o tom, ako sa dostávali von informácie z vyšetrovania.

10:25 Kočner počúva Romana Kvasnicu so založenými rukami, uprene na neho pozerá. Alena Zsuzsová sa sem tam zamračí a listuje v dokumentoch, ktoré má pred sebou na stole.

10:18 Kvasnica hovorí o tom, ako vraj Zsuzsová zakrývala stretnutie s Kočnerom po vražde pozretím bilbordu v Bratislave, na ktorom bola jej dcéra. Tvrdila, že do Bratislavy išla, aby jej dcéra videla naposledy reklamu, na ktorej je. Zsuzsová však podľa neho totiž už dávno vedela, že bilboard na mieste nevisí. Zsuzsová tak podľa neho už vtedy začala s prípravou alibi.

10:10 V kritických mesiacoch február a marec 2018 podľa Kvasnicu prešli Kočner a Zsuzsová na komplet komunikáciu cez Threemu. Dôležité je aj to, ako komunikovali po tom, ako páchatelia zavraždili aj Martinku Kušnírovú a že sa nezbavili tiel. „Nie je jasné, ktorá z týchto skutočností viac rozrušila obžalovanú. Z komunikácie vyplýva, že reagovali a plánovali stretnutie,“ vraví Kvasnica.

9:58 Záverečnú reč prednáša zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. Hovorí o tom, že Kočner nikdy nezažaloval Kuciaka ani redakciu aktualít. Spomína, že z výpovedí a nahrávok Petra Tótha vyplýva, že Kočner sa na Kuciaka často sťažoval. Súdu tiež prečítal komunikáciu, ktorá podľa neho prebehla v dňoch 28. septembra a 12. októbra medzi Kočnerom a Timár-Myjavcovou. Malo by ísť o nový dôkaz, ktorý súdu ponúkol. Z nej vyplýva, že Kočner nevedel nájsť nikoho, kto by sa chcel pre neho zúčastniť dražby nehnuteľnosti, lebo nechceli byť v médiách. Prípad totiž sledoval Ján Kuciak. Kočner ho mal nazývať debilom a zm*dom.

9:45 Podľa Kubinu mohol Kočner páchať preto, lebo jeho aktivity v čase jeho pobytu „na výslní“ nikto nechcel vyšetrovať. Kuciak sa však investigatívnou novinárskou prácou pričinil o to, že Kočner o nezákonné privilégiá prišiel. Výsledky práce Jána Kuciaka spôsobili v dovtedajšom živote Kočnera rozvrat. Prestali ho pozývať na večierky, naopak začal chodiť na výsluchy. V Threeme nazýva Kuciaka „SVRAB-om“, ktorého sa chcel a potreboval zbaviť.

9:40 Kubina oznamuje, že rodičia by mali dostať ako náhradu nemajetkovej ujmy milión eur. O Kuciakovi hovorí, že pri práci ho viedol princíp o vyššom dobre a spravodlivosti. Nedal sa kúpiť ani zastrašiť. „Keď na neho nič nenašiel, ostávala jediná možnosť ho zavraždiť,“ hovorí Kubina. Bol podľa neho zavraždený preto, lebo vykonával prácu pre spoločenské dobro. “Rodičia stratili syna a utrpeli najväčšiu škodu, akú môže rodič utrpieť. Rodič by nemal prežiť svoje dieťa,” hovorí s trasúcim sa hlasom Kubina. Dodáva, že navždy budú deliť svoj život pred smrťou svojho syna a po jeho tragickom úmrtí. Dodáva, že pre obžalovaných je najvyššou hodnotou peniaze. Život Jána Kuciaka ohodnotili na 50-tisíc eur. Kubina žiada, aby rodičia nemuseli náhradu škody žiadať na civilnom súde.

9:30 Čo sa týka komunikácie cez aplikáciu Threema, podľa Kubinu bolo potvrdené expertami, že Kočner a Zsuzsová používajú šifry o vypadajúcich zuboch. „V komunikácii, ktorá sa netýkala trestnej činnosti nepoužívajú šifry, o zbere podpisov sa bavili otvorene. Ak by niekto chcel do komunikácii vložiť dôkazy o kontakte ohľadom vraždy, použil by asi explicitné vyjadrenia,“ myslí si Kubina. Spomína aj komunikáciu s dňa pred vraždou Jána Kuciaka, kde sa Kočner pýtal Zsuzsovej s odkazom na Háda, boha mŕtvych a podsvetia. Ona mu odpovedala: Ešte je len utorok ráno, don't panic. Kubina upozorňuje, že Kuciak a Kušnírová boli zavraždení v stredu, teda o deň neskôr.

9:23 “Lustrovanie Martiny Kušnírovej, načo potreboval Kočner lustrovať aj ju. Odkiaľ vedel jej meno? Z toho vyplýva, že obžalovanému Kočnerovi nevadilo, ak by bola zavraždená aj ona,” hovorí Kubina.

9:07 Záverečné reči teraz prednáša Peter Kubina, zástupca poškodených. Zdôrazňuje, že v prípade vrážd sú vždy dôkazy jednoznačnejšie aj menej jednoznačné. „V prípade vrážd sa neuzatvára zmluva o dielo s overenými podpismi,“ hovorí Kubina. Vysvetľuje, že dôkazy sú dnes silnejšie ako boli v prvom pojednávaní. Dôkazy a výpovede podľa neho vylučujú alternatívnu verziu skutku," hovorí Kubina.

9:00 Na súd dorazili rodičia Jána Kuciaka, sadli si za prokurátorov a svojich právnych zástupcov Petra Kubinu a Romana Kvasnicu.

V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. Špecializovaný trestný súd ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Tomáš Szabó bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal vinným. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana Kočnera podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.