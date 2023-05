Čaputová zverejnila definitívne zloženie Ódorovho kabinetu, zmenili sa dve mená

Niektorí náhradníci sa hľadali ťažšie ako iní. Úradníckej vláde zatiaľ deklaruj podporu len Saska, ostatné strany čakajú na programové vyhlásenie vlády. Opozícia ju podporiť odmieta.

Zoznam členov novej vlády

Predseda vlády: Ľudovít Ódor

Ľudovít Ódor Podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov: Lívia Vašáková

Lívia Vašáková Minister zahraničných vecí: Miroslav Wlachovský

Miroslav Wlachovský Minister vnútra: Ivan Šimko

Ivan Šimko Minister obrany: Martin Sklenár

Martin Sklenár Ministerstvo spravodlivosti: Jana Dubovcová

Jana Dubovcová Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: Peter Balík

Peter Balík Minister pôdohospodárstva: Jozef Bíreš

Jozef Bíreš Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny: Soňa Gaborčáková

Soňa Gaborčáková Minister hospodárstva: Peter Švec

Peter Švec Minister financií: Michal Horváth

Michal Horváth Minister dopravy: Pavol Lančarič

Pavol Lančarič Minister školstva: Daniel Bútora

Daniel Bútora Minister zdravotníctva: Michal Palkovič

Michal Palkovič Ministerka kultúry: Silvia Hroncová

Silvia Hroncová Minister životného prostredia: Milan Chrenko

Čítajte viac Pozrite si profily nových ministrov: Ktorí odborníci povedú Slovensko do predčasných volieb?

„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli prijať ponuku stať sa súčasťou vlády odborníkov. Veľmi dobre viem, aké náročné je takéto rozhodovanie a aký hlboký je to zásah do osobného života. Ľudia, ktorí do toho idú, majú moju vďaku a rešpekt,“ uviedla prezidentka na sociálnej sieti. Apeluje pritom na verejnosť, aby členom kabinetu dala šancu. „Neposudzujme a neodsudzujme ich vopred na základe účelových klamstiev, ktoré sa určite objavia,“ podčiarkla. Okrem toho sa poďakovala aj širšiemu okruhu ľudí, s ktorými spolu s Ódorom v uplynulých mesiacoch komunikovali a zvažovali ich ako možných kandidátov.

Heger: Nebudem im hádzať polená pod nohy

Dosluhujúci premiér Eduard Heger ocenil, že v úradníckej vláde budú ľudia, ktorí budú pokračovať v ich práci. „Ide hlavne o pokračovanie v reformách z plánu obnovy a pomoc v čase inflácie a energetickej krízy,“ reagoval Heger.

VIDEO: Hegerova vláda spieva hymnu na svojom poslednom zasadnutí.

„Nebudem im, ako ostatní politici hádzať od prvého dňa polená pod nohy, len preto, že vymenili našu vládu. Pre Slovensko je dôležité, aby sa im darilo. Na druhej strane však návrhy a kroky novej vlády budeme analyzovať, podrobne si preštudujeme ich programové vyhlásenie a na základe toho budeme konštruktívne pripomienkovať,“ do­dal.

Po piatkovom rokovaní kabinetu Heger ocenil výsledky svojej vlády, ktorú nazval najreformnejšou za posledných 17 rokov. Zdôraznil kroky v oblasti spravodlivosti, zdravotníctva či školstva i intervencie v ekonomike smerujúce k znižovaniu nezamestnanosti, rovnako pomoc ľuďom a podnikateľskej sfére v energetickej kríze. „Ochránili sme ľudí pred cunami, ktoré sa na nás valilo,“ vyhlásil.

Priznal, že sú veci, ktoré sa nepodarili, a tie, ktoré ostali otvorené. „Prajem si, aby si nový kabinet pokračoval v implementácii reforiem a plnení plánu obnovy,“ uviedol Heger, ktorý naďalej verí, že z prostriedkov plánu obnovy sa podarí realizovať aj projekt nemocnice Rázsochy.

Čítajte viac Vládna rozlúčka s mocou: Heger a Krajniak spievali hymnu. Káčer odišiel, aby urýchlil cestu k úradníckej vláde

Klub Sasky vládu podporí

Saska víta zloženie úradníckej vlády. „Vláda Ľudovíta Ódora nahrádza vládu chaosu. Občania si zaslúžia, aby prišlo ku kultivovanému a zodpovednému dovládnutiu do predčasných parlamentných volieb. Aj z toho dôvodu verejne deklarujeme, že úradnícka vláda dostane jednohlasnú podporu celého poslaneckého klubu,“ uviedol predseda strany Richard Sulík.

Vyváženosť novej vlády ocenilo aj Progresívne Slovensko. „Očakávame, že dokáže zabezpečiť pokojný a riadny chod ministerstiev a štátu do volieb, čo je štandardná úloha každej úradníckej vlády,“ hovorí predseda PS a podpredseda EP Michal Šimečka.

Čítajte viac O rezorte školstva malo byť už rozhodnuté. Opakuje sa scenár z jesene, kvôli Hapalovej hrozia výpoveďami

„Prezidentka sa k neľahkej, ale potrebnej úlohe postavila zodpovedne. Personálne obsadenie nie je ani vyslovene konzervatívne, ani progresívne, ako mnohí vopred konšpirovali,“ vyhlásil Šimečka s tým, že PS bude v otázke úradníckej vlády konštruktívne. Šéf progresívcov zároveň vyzval ostatné strany, aby politický predvolebný súboj zvádzali korektne a na programových témach, nie prostredníctvom útokov na vládu úradníkov.

„Nie je to nikoho vysnívaný stav. Úradnícka vláda je dôsledok chaosu a hádok politikov a političiek v parlamente, ktorí sa nedokázali dohodnúť na funkčnej väčšinovej vláde, napriek tomu, že na to dostali mandát od ľudí a nespočetné množstvo šancí. V tejto situácii prezidentka nemala inú možnosť ako konať, a v záujme pokojného chodu štátu do volieb vyjadrí vláde podporu aj náš jediný poslanec Tomáš Valášek,“ dodal Šimečka.

Sme rodina si chce počkať na program vlády

Podpora vláde odborníkov od poslancov hnutia Sme rodina závisí od jej programového vyhlásenia. Hnutie sa chce tiež stretnúť s budúcim premiérom Ľudovítom Ódorom.

„Hnutie Sme rodina si počká na programové vyhlásenie vlády, na jej priority a na stretnutie s budúcim premiérom. Následne sa budeme vedieť k tomu vyjadriť,“ odpovedala Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia na otázku, či jeho poslanci podporia vyslovenie dôvery novej vláde.

Čítajte viac Rekordy Hegerovej vlády. Osem demisií, najviac odvolávaný minister a najdlhší program

Strana Za ľudí nepovažuje za šťastné, ak sú vo vláde odborníkov mená ľudí, ktorí v minulých voľbách kandidovali za mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) a KDH. Nová vláda sa tak podľa strany nedá označiť za nepolitickú.

Za ľudí si myslí, že za činnosť vlády nesie plnú zodpovednosť prezidentka Zuzana Čaputová. „Prajeme novej vláde, aby sa jej darilo a pokračovala v riešení problémov, ktoré Slovensko má, najmä v pomoci ľuďom počas súčasnej inflačnej a energetickej krízy,“ dodala v reakcii strana Za ľudí.

Vláda odborníkov bude oficiálne vymenovaná budúci týždeň

Prezidentka Čaputová vymenuje úradnícku vládu v týždni od 15. mája. Predsedom vlády odborníkov bude viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor. Podotkla, že do predčasných parlamentných volieb zostáva takmer pol roka. Je to podľa nej dosť dlhý čas na to, aby úradnícka vláda stabilizovala situáciu.

Čítajte viac Čaputová: Zoznam nových ministrov úradníckej vlády je takmer kompletný. Ódor mal pri menách právo veta

Eduard Heger po odchode dvoch ministrov – Rastislava Káčera a Samuela Vlčana – ponúkol prezidentke dva návrhy na riešenie situácie. Čaputová ani jeden neprijala. Cez víkend požiadal prezidentku o zbavenie poverenia viesť vládu.

Parlament vyslovil nedôveru Hegerovej vláde vlani v decembri. Prezidentka kabinet dočasne poverila vládnutím do septembrových predčasných parlamentných volieb. Okrem Vlčana a Káčera dočasný kabinet už skôr opustili minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií a líder OĽANO Igor Matovič.