Vládna rozlúčka s mocou: Heger a Krajniak spievali hymnu. Káčer odišiel, aby urýchlil cestu k úradníckej vláde

Posledné rokovanie vláda pod vedením dočasného premiéra Hegera otvorila zaspievaním štátnej hymny. Avšak nie všetci členovia sa do toho pustili. Nahlas totiž zaspievali iba niektorí, ako napríklad končiaci premiér Heger, minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) alebo vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Na programe rokovaní mali ministri 25 návrhov, medzi ktorými sú návrh na riešenie znečistenia rieky Slaná či zabezpečenie opatrení na čistenie odpadových vôd, ktoré vznikli v dôsledku činnosti Petrochemy Dubovej.

Vláda tiež odvolala z funkcií štvoricu štátnych tajomníkov. Michal Palkovič končí ako štátny tajomník ministerstva zdravotníctva a stane sa novým šéfom rezortu, tak isto Soňa Gaborčáková prestúpi z pozície tajomnícky na čelo ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na rezorte zahraničných veci končí k 15. máju štátny tajomník Andrej Stančík a z funkcii štátneho tajomníka ministerstva investícii a regionálneho rozvoja končí k piatku aj Dušan Velič.

Káčer vysvetlil babráctvo

Odchádzajúci šéf diplomacii Rastislav Káčer v piatok pred novinármi vysvetlil slová o babráctve, ktorými podľa medializovaných informácií reagoval na kauzu miliónovej dotácie pre rodinnú firmu exministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nom. OĽaNO).

VIDEO: Káčer: Z Demokratov som odišiel už dávnejšie z osobných dôvodov, komunikáciu som nechával na nich.

Uviedol, že boli zle interpretované. „To bola vybratá časť konverzácie, ktorá bola v nejakom kontexte na poste môjho priateľa na Facebooku. A v kontexte tej debaty som napísal, že to bolo babráctvo. A je veľký rozdiel povedať niekomu, že si babrák a je veľký rozdiel povedať, že toto bolo babráctvo,“ vyhlásil s tým, že babráctvom bola kolektívna činnosť a kolektívna zodpovednosť.

Káčer tiež uviedol, že odchodom z postu ministra sa usiloval primäť prezidentku Zuzanu Čaputovú k vymenovaniu úradníckej vlády. „Ústavnoprávne som presvedčený, že vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera, má fungovať len minimálne nutný čas na zachovanie funkcii štátu tak, aby mohla prísť nová legitímna moc,“ vyhlásil.

Čítajte viac Rekordy Hegerovej vlády. Osem demisií, najviac odvolávaný minister a najdlhší program

Upozornil, že dočasne poverená vláda sa stala terčom hnevu plynúceho z parlamentného chaosu a kauza Samuela Vlčana bola pre neho poslednou kvapkou. Doplnil, že svojim odchodom nechcel nikomu ublížiť a zároveň ho nepovažuje za podpásovku premiérovi Hegerovi. „Chcel som to urobiť dávno a bohužiaľ veci v živote niekedy trafia v zlom mieste a v zlom čase všetky do kopy a tu sa to zhodou okolnosti stalo,“ uviedol na margo udalostí z predchádzajúceho týždňa.