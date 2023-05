Vášne rozdúchal aj nový minister hospodárstva. Heger obvinil Sulíka, Čaputová reaguje

Ešte predtým niečo naznačil vo svojom statuse aj Jaroslav Naď, no konkrétne neuviedol, o aký rezort ide. K celej veci sa po oznámení mien vyjadrila aj Čaputová.

Sulík hrá falošné hry a Šveca zobchodoval

„Je naozaj neuveriteľné, aký je Richard Sulík konzistentný, ba priam sa ešte viac aktivizuje. Pokiaľ doteraz rozbil tri demokratické vlády, v ktorých jeho strana priamo pôsobila, teraz dokonca rozbíja úradnícku vládu, ktorá ešte ani nezačala,“ napísal.

„Zákerne útočí, hrá falošné hry a presadzuje svoje osobné záujmy,“ skonštatoval Naď s tým, že je to jasný príklad politiky chaosu, ktorej sme čelili a budeme čeliť. „Teraz si ich zákerné útoky bude „užívať“ aj pani prezidentka. Jedno budú hovoriť na tlačovkách a v zákulisí pritom pichať prezidentke dýku od chrbta. Absolútne typické. Toto sme zažívali v praxi celé volebné obdobie,“ dodal.

Heger v relácii Analýzy 24 televízie Joj uviedol, že Sulík tlačí na prezidentku Čaputovú, aby zmenila nomináciu na ministerstve hospodárstva a šéfom sa nestal doterajší štátny tajomník Peter Švec. Ten je momentálne štátnym tajomníkom.

„Tlačí na prezidentku a snaží sa zobchodovať, aby mohol mať vo vláde vplyv a mal tam svojho človeka,“ povedal Heger o Sulíkovi s tým, že v tom prípade podporí úradnícku vládu. „On tú hru mení uprostred hry. To sme zažívali a doplatili sme na to,“ uviedol Heger. „Ukazuje to, akým systémom funguje,“ myslí si. Dodal, že prezidentku Sulík drží ako rukojemníčku.

Odmietam Hegerove konšpirácie

Saska to označila za konšpirácie a odmietla slová o zasahovaní do zostavovania úradníckej vlády. „Eduard Heger v snahe vyviniť sa z neschopnosti udržať svoju odvolanú vládu do predčasných volieb šíri konšpiračné teórie, za ktoré by sa nehanbil ani Robert Fico,“ reagoval Sulík.

Tvrdenia o tom, že sa Saska snaží zobchodovať podporu pre úradnícku vládu, nie sú podľa neho hodné odchádzajúceho premiéra. „Tieto nezmysly sú absurdné aj preto, že to bola práve SASKA, ktorá sa ako prvá a jediná verejne vyjadrila pre podporu úradníckej vlády bez toho, aby si kládla akékoľvek podmienky,“ dodal predseda Sasky.

Prezidentku ovplyvnili stretnutia s lídrami

Až po stretnutí s lídrami parlamentných strán sa prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla, že ministerstvo hospodárstva obsadí odborníkom zvonka. Dovtedy sa hovorilo o Švecovi. Pochybnosti vo štvrtok silneli.

Prezidentský palác pre Pravdu potvrdil, že Čaputová sa rozhodla aj v prípade ministra hospodárstva ísť preferovaným spôsobom výberu kandidáta. „A to obsadením ministerskej pozície odborníkom z prostredia mimo rezortu. Vyjadrenia politikov v predvolebnej kampani nebude prezidentka komentovať,“ uviedol palác.