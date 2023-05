Chýbajúce lieky? Odhalili rozsiahly nelegálny reexport liečiv zo Slovenska

Lieková politika na Slovensku je podľa Palkoviča nastavená dobre, avšak vznikajú určité anomálie, ktoré spôsobujú nedostatok niektorých liečiv na našom trhu. „Tento problém máme podchytený," povedal. Práve nelegálny reexport liekov zo Slovenska je podľa neho najzávažnejším dôvodom nedostatku liekov na Slovensku. Rezort zdravotníctva sa tomu podľa neho snaží zabrániť v novele zákona o liekoch. Riešením nedostatku liekov na Slovensku môže byť podľa neho individuálna výroba liečiv v univerzitných nemocniciach, podpora lokálneho farmaceutického priemyslu, ako aj nákup nedostatkových liečiv zo zahraničia.

Jedným z riešení nedostatku liekov na Slovensku je ich individuálna príprava v lekárňach. V tlačovej správe to uviedla Slovenská lekárnická komora (SLeK). Individuálna príprava liekov v lekárňach je podľa komory súčasťou lekárenskej praxe od jej počiatku. Ide o lieky vyhotovené v lekárni podľa lekárskeho predpisu pre potreby konkrétneho pacienta, ktoré môžu výrazne pomôcť nahradiť výpadky mnohých liekov.

„Dnes sa u nás dostatočne nevyužíva potenciál farmaceutov. Rozšíreniu individuálnej prípravy liekov bráni predovšetkým cenová neatraktivita tejto činnosti," upozornila viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková. Cena za výrobu, teda úhrada zdravotnej poisťovne za odborný lekárnický výkon, sa však podľa nej takmer 15 rokov nezmenila. Nezohľadňuje tak časovú náročnosť výroby liekov, odborný rozmer tejto činnosti, zodpovednosť za bezpečnosť a účinnosť pripraveného lieku a ani kontrolu surovín, či prípravu obalov.

Na to, že za nedostatkom liekov v lekárňach je najmä nelegálny reexport liekov, upozorňovala strana Hlas – SD už 23. februára. V reakcii na informácie, ktoré zverejnil Palkovič o nelegálnom rozsiahlom reexporte liekov, to povedal podpredseda strany strany a člen zdravotníckeho výboru NR SR Richard Raši. Zároveň pripomenul, že už niekoľko mesiacov upozorňovali ministerstvo zdravotníctva a Štátny ústav na kontrolu liečiv na to, že nie chrípková epidémia, ale nelegálne vývozy liekov zo Slovenska sú za nedostatkom liekov v lekárňach. Vláda, v ktorej malo zdravotníctvo na starosti OĽaNO, totiž tvrdila, že nedostatok liekov v lekárňach sa skončí v marci spolu s chrípkovou epidémiu. „Nestalo sa tak,“ uviedol Raši a dodal, že orgány činné v trestnom konaní by mali preveriť, či do rozsiahleho reexportu liekov určených pre občanov Slovenska neboli zapojení aj politici blízki OĽaNO, ktorí mali proti reexportu bojovať.