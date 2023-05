Heger od vlády Ódora očakáva pokračovanie v socioekonomickej oblasti

Dosluhujúci dočasne poverený premiér Eduard Heger očakáva od vlády odborníkov pod vedením Ľudovíta Ódora pokračovanie v socioekonomickej oblasti. Za dôležité označil aj plnenie úloh vyplývajúcich z plánu obnovy. Poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini zasa chce, aby Ódorova vláda bola adresnejšia pri pomoci ľuďom, poukázal napríklad na problematiku zdražovania cien potravín. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Ódor by mal informovať o realite, v akom stave sa nachádza SR po odchode Hegera. Budem ho k tomu aj vyzývať,“ uviedol líder Hlasu. Premiér považuje budúceho predsedu vlády za skúseného človeka, ktorý rozumie verejným financiám. Teší ho aj fakt, že podpredsedníčkou vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov sa stane Lívia Vašáková, ktorá doteraz pôsobila ako generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy.

Heger, ktorý je aj predsedom mimoparlamentnej strany Demokrati, si myslí, že pri vláde odborníkov sú isté riziká a povedal to aj prezidentke Zuzane Čaputovej. „Počkáme si na programové vyhlásenie vlády a na kroky, ktoré chcú urobiť,“ priblížil. Ak to bude dobré, sú ochotní novú vládu podporiť. Podľa Pellegriniho nová vláda nedostane v parlamente takmer od nikoho dôveru. „Nemôžete podporiť vládu, na ktorú nemáte právomoc ju skladať,“ povedal. Pri výbere odborníka na post ministra hospodárstva konala prezidentka podľa premiéra pod tlakom Richarda Sulíka (SaS). Myslí si, že Petra Dovhuna vybrala nakoniec Čaputová, ale Sulík do toho intenzívne zasahoval nekorektným spôsobom.

Odchádzajúci predseda vlády poznamenal, že od začiatku svojho pôsobenia na poste premiéra veril, že zvládne situáciu v súvislosti s hádkami medzi Igorom Matovičom (OĽANO) a Sulíkom. „Ukázalo sa, že to nie je možné,“ povedal. Pellegrini poznamenal, že za chaos v krajine môže aj Heger. Dosluhujúci premiér pripustil aj sklamanie z toho, že sa šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer rozhodol podať demisiu.

Podľa Pellegriniho Hlas-SD bude po voľbách len v takej vláde, ktorá bude na prospech Slovenska. Zatiaľ vylučujú zo spolupráce OĽANO a ĽSNS. Zároveň si nemyslí, že by mali dostať šancu opäť tí ľudia, ktorí dostali krajinu do marazmu. Podľa Hegera je pre Demokratov dôležité, aby boli stranou pokoja.