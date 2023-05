Remišová sa pochválila tromi rokmi úspechov na ministerstve. Musíme s nasadením brániť naše národné záujmy, vyhlásila

Odchádzajúca ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) nechcela pri odchode z rezortu komentovať, akú známku by si za pôsobenie na úrade dala.

„Dodávatelia z mafiánskymi spôsobmi, ktorých sme tu doteraz mali tu zostali po pánovi Pellegrinim s Rašim. Vôbec sa nečudujem, že denno-denne na mňa útočili, okresní funkcionári točili videá, ako mi prajú smrť, ako mi želajú aby som zhnila. Na vysvedčení dostať päťku od týchto dvoch, je podľa mňa výborná známka,“ podotkla s úsmevom. Svoju politickú budúcnosť komentovať nechcela. Nateraz však mieri do Národnej rady, ako jediná poslankyňa strany Za ľudí.

Na ministerskej stoličke ju nahradí Peter Balík, ktorý doteraz pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB). Zodpovedal za riadenie Plánu obnovy a odolnosti, na projekt podpory iniciatívu inteligentných miest a regiónov či ďalšie inovačné stratégie. Na starosti mal aj projekt Digitálni seniori. Podľa Remišovej mu možnou prekážkou bude nedostatočná politická podpora. „Na mnoho vecí je potrebná podpora parlamentu,“ spresnila.

Čítajte viac Pozrite si profily nových ministrov: Ktorí odborníci povedú Slovensko do predčasných volieb?

Miera využívania starých eurozdrojov sa z 32 percent viac ako zdvojnásobila na aktuálnych vyše 70 percent. Remišová o tom informovala v pondelok pri bilancovaní svojho pôsobenia na čele rezortu.Jej úradu sa podarilo vyčerpať 70 percent alokovaných eurofondov. Podľa Remišovej táto vláda úspešne investovala o 1,7 miliardy eur viac ako Smer za sedem rokov. Kým kabinet pod vedením Eduarda Hegera a Igora Matoviča prečerpal 6,6 miliardy za tri roky, Remišová poukázala, že Smer za sedem rokov vyčerpal 4,9 miliardy eur.

Z eurofondov sa otvorilo aj 11-tisíc nových miest v škôlkach, šesťsto základných škôl bolo obnovených a opravilo sa aj tisíc kilometrov ciest druhej a tretej triedy. „Ľudia v regiónoch pocítili to, že eurofondy sa používajú zmysluplne, na dobré veci, ktoré slúžia ľuďom,“ dodala Remišová. Podotkla, že pre 1,5-tisíc miest a obcí, ktoré poskytli útočisko ľuďom z Ukrajiny je určených 127 miliónov eur.

Pripomenula, že vláda podľa nej výrazne pomáhala s energiami. „Výdavky na energetickú krízu sú obrovské. Sme jedna z krajín, ktorá najviac pomáha ľudom z energetickou krízou. Môžeme to preplatiť až do výšky 1,4 miliardy eur z eurofondov,“ ozrejmila Remišová. Procesy sú podľa nej nachystané, vláda materiály schválila a teraz je to na novom kabinete Ľudovíta Ódora, aby prácu dokončil.

Čítajte viac Remišová si vraj zaslúži pätorku, vo vzduchu visí nevyčerpaných vyše päť miliárd eur

Jej úrad sa podľa nej môže pochváliť najväčšou reformou eurofondov, ktorá ma za výsledok, že sa uľahčilo ich čerpanie. „Namiesto šiestich programov máme jeden, namiesto tisíc strán regulácií máme jedny transparentné pravidlá,“ spresnila. Znížil sa aj počet administratívnych orgánov o dve tretiny. V najmenej rozvinutých okresoch sa ministerstvu podarilo otvoriť tisíc pracovných miest. „Dali sme peniaze na opravu chodníkov, na opravu miestnych komunikácií a dnes za to ďakujú aj starostovia z opozície. Som presvedčená, že pri regionálnej pomoci ľuďom musí ísť politikárčenie bokom,“ zdôraznila.

Remišová sa zdôraznila, že sa jej rezortu podarilo „odstrihnúť oligarchov od štátneho IT“. „Desiatky miliónov eur odtekali oligarchom do vrecka a tie spôsoby, ktorý mali niektorí dodávatelia, ktorí zostali po Pellegrinim a Rašim, tie boli podobné výpalníkom z mafiánskych gangov,“ vyhlásila. Zrušením a okresaním nevýhodných projektov sa jej podarilo ušetriť 155 miliónov eur.

Čítajte viac OĽaNO rokuje s Remišovou: Máme ešte dva mesiace

„Verím, že zavreté dvere a oligarchom neotvoria ani o milimeter,“ zdôraznila. Jej osobnou „srdcovkou“ je projekt digitálny žiak. Vybrané skupiny žiakov dostanú tzv. digitálny príspevok vo výške 350 eur. Do konca mája má byť vyplatených prvých 20-tisíc príspevok, celkovo má byť podporených 152-tisíc školákov.