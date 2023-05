Sociálni netvori prídu po nás, vyhlásil na odľahčenie Ódor. Vyrovnaného rozpočtu, kríz a šetrenia sa neobáva

Nová vládna garnitúra premiéra Ľudovíta Ódora bude na čele štátu zatiaľ len do predčasných volieb v septembri. To je však podľa neho dostatok času na to, aby si určili aj dlhodobé priority. Medzi ne patrí udržanie a prilákanie talentov, profesionálne riadenie eurofondov a pomoc slabším. Ódor si priznal, že dlhodobé ciele sa zrejme nestihnú naplniť, ale chcú ich rozpracovať a diskutovať o nich s politickými stranami.