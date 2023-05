Autobus plný maďarských dôchodcov a rumunský kamión. Je za tragickou nehodou mikrospánok?

Maďarský autobus plný ľudí na diaľnici D2 pri Kútoch zrejme v plnej rýchlosti vpálil do zadnej časti kamióna, ktorý vychádzal z odpočívadla a chcel sa pripojiť na diaľnicu. Podľa medializovaných informácií stál rumunský kamión v odstavnom pruhu len necelú minútu, keď došlo k zrážke. Cestujúcich tvorili maďarskí seniori, ktorí smerovali z Miškovca na rekreáciu do Prahy. Jeden človek zahynul a 59 ich utrpelo zranenia.

Prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek potvrdil, že išlo o autobus s maďarskými turistami. Nehoda sa stala pri výjazde autobusu z odpočívadla, vodič kamiónu nie je zranený. Šofér autobusu podľa informácií TV JOJ pravdepodobne zaspal. ​Po zrážke zostala polovica autobusu zakliesnená v kamióne.

Univerzitná nemocnica Bratislava v súvislosti s nehodou aktivovala traumatologický plán. Prijala desať pacientov, z toho osem v kritickom stave, informoval riaditeľ nemocnice Alexander Mayer. Ďalších zranených ošetrili v nemocniciach v Malackách, Trnave a Skalici. Trinásť ľudí utrpelo ťažké poraneniam, osem ľudí má stredne ťažké zranenia.

„Rozsah zranení je skutočne alarmujúci. Sú to polytraumy, ľudia, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu, sú tam rozsiahle traumatické zmeny tváre, panvy, dolných končatín vyžadujúce si okamžitú intervenciu, ktorú pacienti dostali,“ povedal minister zdravotníctva Michal Palkovič. Ozrejmil, že prvé hlásenie o nehode dostali záchranári o 10.33 h a do desiatich minút dorazila na miesto prvá záchranárska posádka a o 11.17 h už odvážali prvého pacienta do UNB.

Na mieste zasahovalo dokopy 12 pozemných ambulancií záchranárov a tri vrtuľníky, ktoré sa niekoľkokrát otočili, ozrejmila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) Alena Krčová. Zdôraznila, že nešlo o bežnú udalosť.

Minister vnútra Ivan Šimko nekomentoval, kto je za nehodu zodpovedný. Polícia okolnosti zrážky vyšetruje. Dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v organizme vodičov boli negatívne.

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala maďarskej prezidentke Katalin Novákovej sústrastný telegram .

„Prezidentka prijala správu o tragickej nehode, ktorá si vyžiadala stratu ľudského života a mnoho zranených, s hlbokým zármutkom. V mene občanov SR, ako aj v mene svojom vyjadrila Maďarsku, ale najmä rodine a blízkym obeti úprimnú sústrasť a zraneným zaželala rýchle uzdravenie,“ priblížil Lukáš Laczko z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.