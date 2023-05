Matovič: Je len dobre, že Slovensko má úradnícku vládu, Heger exemplárne zlyhal

„Navyše sa po jej prevalení miesto vyvodenia zodpovednosti snažil zodpovednosti zbaviť a až nedôstojne sa verejne prosíkal prezidentke o pokračovanie vo svojej funkcii,“ poznamenal Matovič.

Zdôraznil, že pre OĽaNO je akékoľvek krytie klientelizmu neprípustné a v rozpore so základňou DNA hnutia. „Je mi rovnako ľúto, že o Vlčanovej kauze vedela dva týždne aj prezidentka a miesto okamžitého odvolania Vlčana rovnako mlčala,“ dodal.

Podľa lídra mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho by vláda odborníkov mala predstaviť konkrétnu správu o stave Slovenska. Tiež by mala vniesť základný pokoj do spoločnosti a zabezpečiť chod štátu.

„Ľuďom treba dať jasný obraz, kde sa nachádzajú verejné financie, ako je na tom plán obnovy, ako sa nám darí v čerpaní eurofondov, a mnohé ďalšie,“ ozrejmil Pellegrini.

Je podľa neho tiež potrebné udržať a zabezpečiť hlavný chod štátu. „Aby nedošlo ešte k väčšiemu chaosu a aby sa Slovensko aspoň technicky a technokraticky vrátilo na normálnu úroveň,“ doplnil líder strany.

Pripomenul, že nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD nedajú vláde odborníkov dôveru v parlamente, keďže strana nenesie spoluzodpovednosť za jej vznik. „Rešpektujeme, že bola ustanovená úradnícka vláda prezidentkou,“ podotkol s tým, že Hlas-SD je pripravený rokovať s vládou Ľudovíta Ódora.

Bývala ministerka rezortu vnútra Denisa Saková poznamenala, že nový minister musí upokojiť situáciu na ministerstve i v polícii. Podotkla, že Slovenská informačná služba je priamo podriadená premiérovi a zmena šéfa je na jeho rozhodnutí.

„Smer nezdieľa nadšenie médií z novej čudnej vlády, ktorú Ľudovítovi Ódorovi nanominovala prezidentka Čaputová. Nie je to žiadna úradnícka vláda, ale pokračovanie vlády Eduarda Hegera so silnými sorosovskými prvkami,“ uviedla strana na sociálnej sieti.

Mimoparlamentné KDH vyzýva novú vládu, aby riešila ohrozenú výstavbu Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine s maximálnou prioritou. Podpredseda hnutia Igor Janckulík na ňu zároveň apeluje, aby oznámila verejnosti, ako chce zabezpečiť postavenie nemocnice do 30. júna 2026, a nedopustila, aby Slovensko prišlo o 330 miliónov eur z plánu obnovy.

„Fakt, že viac ako polroka po poklepaní základného kameňa novej nemocnice v Martine sa dozvedáme, že ju nemá kto postaviť, lebo sa do súťaže nikto neprihlásil, je nepodarený žart na úkor občanov Slovenska,“ skonštatoval. Podľa Janckulíka ide o ďalšiu ukážku toho, ako sa štát riadiť nedá, nemá a nesmie.

Úlohou nového kabinetu je prinavrátenie odbornosti aj do spravovania krajiny či verejného diskurzu. Premiér a jeho ministri by sa mali prezentovať výsledkami, nie škandálmi. Mimoparlamentná platforma Most-Híd to uviedla v reakcii na vymenovanie vlády odborníkov.

„Ministri novej vlády svoje odhodlanie už preukázali tým, že túto úlohu prijali v politicky mimoriadne turbulentnom období. Teraz musia preukázať aj svoju odbornosť,“ ozrejmila hovorkyňa platformy Klára Magdeme. Podotkla, že predseda vlády môže prinášať nové témy napriek tomu, že na nové reformy do septembra nebude mať čas a politickú silu.

„Vláda svojím zložením má predpoklady na to, aby do parlamentných volieb urobila to, čo je potrebné a čo od nej verejnosť očakáva,“ poznamenal v tejto súvislosti líder mimoparlamentnej strany Modrí – Európske Slovensko Mikuláš Dzurinda.