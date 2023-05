Aké boli majetkové pomery nového premiéra a ministrov? Ódor zarábal státisíce ročne na investíciách, Palkovič je milovníkom áut

V roku 2021 dostal Ódor za výkon funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) necelých 73-tisíc eur, čo je okolo 6 000 eur v hrubom mesačne. Presunom na premiérske kreslo by si nemal finančne pohoršiť, predsedovi vlády prislúcha mesačný plat vo výške necelých 7 000 eur v hrubom. Túto sumu tvorí základná mzda, ku ktorej sa pripočítava funkčný príplatok a paušálne náhrady.

Ódor nebol odkázaný len na plat

Skúsený finančník Ódor však nie je odkázaný len na plat. Bývalý viceguvernér NBS v majetkovom priznaní uvádza, že vlastní vklady v bankách a investície v podielových fondoch. Ich výška nie je známa, no predsedovi úradníckej vlády prináša slušné príjmy. Pred dvoma rokmi totiž z iných zdrojov ako z výkonu funkcie zarobil vyše 192-tisíc eur. Aj v roku 2020 tvorili väčšinu jeho príjmov výnosy z iných zdrojov, a tiež sa vyšplhali nad 150-tisíc eur.

VIDEO Príhovory Čaputovej a Ódora po vymenovaní vlády

Tlačové oddelenie Úradu vlády sme požiadali o informácie, z čoho pochádzajú mimopracovné príjmy nového premiéra. Zároveň sme sa spýtali, či nehrozí, že sa Ódor vo funkcii predsedu vlády môže dostať do konfliktu záujmov, napríklad preto, lebo jeho konanie na čele vlády by mohlo ovplyvňovať aj ziskovosť niektorých bánk, v ktorých má úspory. Úrad však do našej uzávierky neodpovedal.

V majetkovom priznaní Ódor tiež uviedol vlastníctvo nehnuteľnosti v lukratívnom bytovom komplexe v Bratislave a nové osobné auto značky BMW.

Čítajte viac Ódor sa ujal funkcie. Premiér predstavil priority vlády a kabinet

Na iné príjmy sa spolieha aj novovymenovaný minister hospodárstva Peter Dovhun. Z platu verejného funkcionára pred rokom zarobil viac ako 21 500 eur, z iných zdrojov si prilepšil o vyše 136-tisíc. Podľa majetkového priznania vlastní akcie súkromných a verejne obchodovateľných spoločností, ako aj dlhopisy.

Tlačové oddelenie jeho rezortu do uzávierky nereagovalo na otázky Pravdy, o akcie akých spoločnosti ide a či ich vlastníctvo nebude problémové z pohľadu konfliktu záujmov.

Cenné papiere a dva rodinné domy

Okrem cenných papierov vlastní Dovhun spolu s manželkou dva rodinné domy v okrese Dunajská Streda. Ako minister má nárok na hrubý mesačný plat vo výške 4 900 eur. K tomu môže poberať i paušálne náhrady, ktorých sumu určuje vláda podľa osobitného predpisu.

Foto: Ivan Majerský, Pravda ódor, úradnícka vláda Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok vymenovala novú vládu pod vedením Ľudovíta Ódora.

Šéf ministerstva investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI) Peter Balík pred nástupom do funkcie pôsobil v rezorte ako štátny tajomník. Súčasne bol členom dozornej rady v štátnej akciovej spoločnosti National development fund II (predtým Slovak Investment holding). Tento fond sa zaoberá podporou strategických investícií na Slovensku z prostriedkov európskych fondov.

Podľa majetkového priznania z roku 2021 mal Balík príjmy 67 700 eur, ktoré nepochádzali z výkonu verejnej funkcie, ale z iných zdrojov. Uviedol tiež vlastníctvo finančných úspor, investície do podielových fondov, ako aj to, že je spoločníkom v eseročke.

Podľa informácii z Obchodného registra má Balíkova firma prevádzkovať gynekologickú ambulanciu vo Veľkom Krtíši. Nový šéf MIRRI priznal i vlastníctvo bytu s garážou, ktoré mali byť pred rokom vo výstavbe. Vo formulári však neuviedol, v ktorom okrese sa tieto nehnuteľnosti nachádzajú.

Čítajte viac Pozrite si profily nových ministrov: Ktorí odborníci povedú Slovensko do predčasných volieb?

Ministerka práce Soňa Gaborčáková rovnako ako Balík pôsobila v rezorte už pred nástupom na jeho čelo ako štátna tajomníčka, okrem toho je mestskou poslankyňou v Starej Ľubovni. Za výkon verejných funkcií v roku 2021 dostala odmeny vyše 50-tisíc eur, príjem z iných zdrojov predstavoval necelých 4 000 eur.

Palkovič je zrejme milovník áut

Podľa majetkového priznania jej patria i polovičné podiely na niekoľkých nehnuteľnostiach – na byte, chate a rodinnom dome s rozlohou 461 štvorcových metrov, ktorý sa nachádza v pamiatkovej zóne v Starej Ľubovni. Deklaruje tiež, že je zamestnankyňou Gréckokatolíckej charity, ale pre výkon funkcie ministerky a poslankyne ju z tohto pracovného pomeru uvoľnili.

Čítajte viac Úradnícka vláda ako únik pred zodpovednosťou

Nový šéf rezortu zdravotníctva Michal Palkovič je zrejme milovníkom áut. Podľa zverejnených informácií vlastní tri vozidlá značiek Dacia, Ford a Peugeot a tiež dva prívesy. Finančný majetok v priznaní neuviedol a vlani nemal žiadne iné príjmy okrem tých pracovných. Vo vlastníctve má i rodinný dom s vinicou v Pezinku a menšinové podiely na pôdohospodárskych pozemkoch v okrese Trnava.

Jozef Bíreš, ktorý v úradníckej vláde zastáva post ministra pôdohospodárstva, viedol pred nástupom do funkcie Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Ako uviedol v majetkovom priznaní, pôsobil na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie a v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov.

Z výkonu verejnej funkcie dostal v roku 2021 odmeny v sume 47 500 a vyše 9 000 eur z iných zdrojov. Všetky jeho nehnuteľné majetky sa nachádzajú v Košiciach. V metropole východu spoluvlastní rodinný dom, garáž a záhradu vo výmere 700 štvorcových metrov.