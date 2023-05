V užívaní pervitínu sme na popredných priečkach v Európe: Ani drakonické tresty tomu nebránia

Popík: Tresty za drogy nechránia spoločnosť Video Zdroj: TV Pravda

Vysoké tresty pre ľudí, ktorí pestovali marihuanu pre liečebné účely nahnevali v ostatnom čase mnohých. Príbeh Josefa Šipoša, ktorého, zatiaľ neprávoplatne, poslal súd na 15 rokov do väzenia za to, že si pestoval konope na výrobu mastí, je naozaj šokujúci. Takto prísne zákony sme však nemali vždy. Odborník na drogové politiky a právnik Jakub Popík vysvetľuje, že ide o reakciu legislatívcov na veľké problémy s heroínom v deväťdesiatych rokoch. Vtedy sa totiž kvôli vojne v Juhoslávii odklonila pašerácka trasa a pretla Slovensko. Heroín začal prúdiť cez Bratislavu ďalej do Európy a množstvo ľudí sa stalo závislými aj u nás. “Neboli sme vtedy na to pripravení a kosilo to celú jednu generáciu,” vysvetľuje Popík.

Nezabralo to

Výsledkom sprísnenia trestov však nebola eradikácia drog. “Predpokladalo sa, že ak znepríjemníte fungovanie trhu, dáte prekážky ako vyššie tresty, tak vzrastie cena drog. To sa nestalo. Cena je stabilná a pri niektorých drogách, ako je napríklad marihuana dokonca klesá. Nemáme menej závislých, ak je to ukazovateľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. Nemáme menej mladých, ktorí užívajú,” hovorí Popík. A dodáva, že ak sme chceli mať viac ľudí vo väzení, tak to vyšlo. “Ak sme chceli mať viac zaťaženú políciu s nižšou dôverou, to opäť vyšlo. Ak hovoríme o ochrane verejného zdravia, tak sme spravili pravý opak,” pokračuje.

Vládne alkohol a pervitín

Drog sme sa nezbavili. Práve naopak. Najrozšírenejšími sú podľa Popíka alkohol a nikotín. Za nimi nasleduje marihuana, ktorú aspoň raz za život vyskúšal každý piaty Slovák. Z merania odpadových vôd, do ktorého sú zapojené mestá Bratislava a Piešťany však vychádza šokujúca informácia. Obe sa totiž umiestňujú na popredných miestach v užívaní a dostupnosti pervitínu v Európe. Podľa správy, ktorú vypracovali austrálske univerzity sa Slovensko umiestnilo na piatej priečke v užívaní pervitínu vo svete. Pred nami sa umiestnili naši západní susedia, na druhej priečke. Z európskych krajín je horšie ako Slovensko už len Lotyšsko, to je na tretej priečke.

Úplne niečo iné však pomohlo v krajine, ktorej sa závratne podarilo znížiť nielen počet užívateľov marihuany, ale aj mladých, ktorí sa opíjajú či fajčia. O ktorú krajinu ide a ako sa im to podarilo sa dozviete v rozhovore vo videu.