Naď zverejnil utajovaný právny názor. Je presvedčený, že darovať MiG-29 Ukrajine bolo správne

Materiál pojednáva o legálnosti darovania 13 sovietskych stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Podľa Naďa zverejnený dokument dokazuje, že nedošlo k porušeniu ústavy. K zverejneniu utajovanej analýzy ho v nedeľu v relácii V politike na TA3 dotlačil poslanec Hlasu Erik Tomáš. Exminister súhlasil s tým, že pôjde o „symbolické ukončenie pôsobenia na ministerstve“.

Pritom v minulosti odmietal materiál zverejniť. Nepomohla ani žiadosť cez infozákon. Ešte ako minister obrany v rozhodnutí o nezverejnení informácie z 25. apríla skonštatoval, že ministerstvo obrany požadovanou informáciou nedisponuje vôbec, daná informácia u povinnej osoby „neleží“ a povinná osoba s takou informáciou nepracuje.

"Žiadateľom požadovaná informácia sa nenachádza v žiadnej listinnej alebo elektronickej evidencii, resp. v registratúre povinnej osoby a teda sa nenachádza v jej dispozičnej sfére. Preto, aby mohla byť predmetná informácia sprístupnená, musela by byť povinnou osobou kvalifikovaným spôsobom spracovaná a vytvorená,“ zdôraznil Naď v rozhodnutí.

Dnes však analýza existuje. Žiadosť o zverejnenie právnej analýzy bola ministerstvu doručená 7. marca 2023. Na dnes zverejnenom dokumente je perom napísaný dátum 14. marca. Vláda o darovaní uzemnených sovietskych strojov mala rozhodnúť o tri dni neskôr od vypracovania právneho dokumentu. Detail schváleného vládneho materiálu zo 17. marca.

Záchrana ľudských životov

Exminister obrany je naďalej presvedčený o správnosti rozhodnutia darovať stíhačky Ukrajine, ale aj o zákonnosti rozhodnutia. V stanovisku na sociálnej sieti vysvetlil, že ide o podklad, ktorý bol vypracovaný odborníkmi rezortu obrany a mal slúžiť ako jedno zo stanovísk na jeho informované rozhodovanie v procese. Takéto poradné stanoviská počas svojho pôsobenia na ministerstve obrany dostával podľa svojich slov doslova denne, pretože potreboval poznať názor odborníkov na rôzne témy. „Je to bežnou praxou na každom jednom ministerstve,“ zdôraznil krátko po 19. hodine.

„Čo sa týmto zverejnením stane? So skutkovým stavom nič. Poslať pre nás už nevyužiteľné stroje na Ukrajinu, kde zachraňujú ľudské životy, je z morálneho hľadiska jasným imperatívom. Navyše, som absolútne presvedčený, že aj z právneho hľadiska bol proces absolútne v poriadku. To, že popletený právny “odborník” so špecializáciou na ochranu osôb a majetku Fico, sa kvôli pokynom z Moskvy hádže o zem a dal na mňa trestné oznámenie za sabotáž proti našej republike, mi je ale že úplne jedno,“ vyhlásil Naď.

Priznal, že predpokladá, že sa „opäť spustí kolečko, kde sa bude sto právnikov vyjadrovať PROTI a sto ZA tento proces tak, ako prebehol“. Dodal však, že nu to nevadí, a poukázal na to, či sú toto tie „najväčšie problémy tejto republiky“.

„Opakujem ale jedno. Pre vládu SR bolo na adekvátne rozhodovanie absolútne smerodatné stanovisko ministrov spravodlivosti, zahraničných vecí, právnikov z Úradu vlády a z kancelárie prezidentky. A tí s naším postupom súhlasili. A je mi úprimne jedno, čo si myslia rôzni právnici, ktorí o reálnom fungovaní štátu nevedia ale že absolútne nič,“ skonštatoval.

Podotkol, že sa pre zverejnenie dokumentu rozhodol, aby novému ministrovi obrany Martinovi Sklenárovi nechal čistý stôl.

„Robím tak po konzultácii s Martinom, ktorý samozrejme bol osobne v mojom najužšom tíme v procese darovania MiGov, právne stanovisko poznal vopred a tiež sa s ním stotožnil,“ uzavrel podpredseda Demokratov.

Darovanie odobrila vláda

„Tento dokument som odovzdal pred samotným rozhodnutím aj pánovi ministrovi spravodlivosti, ďalším členom vlády, podpredsedovi vlády pre legislatívu aj ministrovi zahraničných vecí. Všetci sa oboznámili s tým dokumentom a vyjadrili s ním súhlasné stanovisko aj ich ľudia a na základe toho bol spracovaný aj materiál na rokovanie vlády,“ vysvetlil Naď.

Ide podľa neho o neoficiálny dokument – právny názor ľudí z rezortu obrany, ktorý mal slúžiť ako podklad pre rozhodnutie ministra. Očakáva, že aj po zverejnení analýzy pretrvajú rôzne právne názory. Jediný, kto sa môže k veci relevantne vyjadriť, je podľa exministra Ústavný súd SR. Analýza je anonymizovaná, aby spracovatelia neboli vystavení politickému tlaku.

Darovanie 13 stíhačiek MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany Kub je predmetom medzivládnej dohody medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorú v marci schválila vláda Eduarda Hegera. Viacerí politici i právnici tvrdili, že dočasne poverený kabinet nemal oprávnenie darovať migy, keďže to považovali za zásadnú otázku zahraničnej politiky.

