Poslanci pokračujú diskusiou o oslobodení príjmu od dane

Matky detí do 15 rokov a mladí do 25 rokov by od budúceho roka nemali platiť daň z príjmu do určitej hranice, keďže sa im má výrazne zvýšiť nezdaniteľná časť základu dane. V roku 2024 by sa to malo týkať hrubej mzdy do približne 2000 eur mesačne. Podľa odhadu rezortu financií by toto opatrenie stálo rozpočet v budúcom roku 458 miliónov eur. Návrh prináša aj zrušenie časového obmedzenia vyplácania zvýšeného daňového bonusu 140 eur do decembra 2024, ako to platí v súčasnosti.

V utorok dopoludnia poslancov čaká aj rozsiahle hlasovanie, keďže minulý týždeň vo štvrtok (11.5.) ani piatok (12.5.) o prerokovaných návrhoch nehlasovali.