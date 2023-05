Heger hovorí o koalícii PS, KDH a Demokrati: Ak sa rozdelíme, Fico zvíťazí. Matovič a Sulík sú smrteľná kombinácia

Líder Demokratov si vie predstaviť koalíciu v zložení KDH, Demokrati a Progresívne Slovensko (PS). Jedna zo strán už odmietla. Líder PS dlhodobo hovorí, že do volieb pôjde samostatne.

Heger o koalícii pokoja a o smrteľnej kombinácii Sulík - Matovič

Koalícia pokoja je zrejme nereálna

Bývalý predseda vlády a poslanec Heger si vie predstaviť koalíciu s hnutím PS a KDH. Túto kombináciu si predstavuje ako koalíciu pokoja. „Nielen, že si ju viem predstaviť. Myslím si, že to je koalícia pokoja,“ zhodnotil. Exminister obrany Jaroslav Naď dodal, že sú otvorený každému, kto chce spolupracovať.

Naď o spájaní s KDH

Včera na diskusii Denníka N pripustil možnosť ďalších rokovaní so širším zoskupením viacerých strán, ako je Aliancia, Most-Híd, Maďarské fórum či strana Modrí Mikuláša Dzurindu. Líder Smeru Robert Fico a extrémisti sú pre neho hrozbou. „Ak sa tu budeme rozdeľovať na kultúrno-etických otázkach, bude tu víťaziť Fico a extrémisti a my budeme pozerať cez prsty,“ povedal.

Heger si je istý, že hádky medzi PS, KDH a Demokratmi nehrozia, pretože pozná aktérov strán. „Stojíme pred hrozbou, že demokracia bude pošliapaná,“ povedal Heger. „Dnes je loptička v rukách iných strán,“ povedal.

Denník Pravda oslovil aj PS. Šimečka však dlhodobo tvrdí, že strana ide do volieb samostatne. Majerský už včera na diskusii Demokratov odmietol. Na sociálnej sieti to potvrdil aj exminister hospodárstva a člen strany Karel Hirman. Naď správaniu KDH nerozumie. „Už dvakrát narazili čelom do steny, keď nezískali päť percent,“ uviedol s tým, že nevie, čo chcú dosiahnuť tým, že pôjdu do volieb samostatne.

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity Radoslava Štefančíka je takáto koalícia alebo spojenie nereálne. „Kultúrno-etické spory sa za ostatné roky vyhrotili do takej podoby, že dnes spolupráca liberálov a kresťanských demokratov v rámci jedného subjektu prináša riziko, že minimálne tí tzv. „praví kresťania“ budú hľadať alternatívu niekde inde. Ak by politici uvažovali o takomto spojení, mali by najskôr niekoľko mesiacov viesť medzi sebou pokojnú a tolerantnú diskusiu,“ zhodnotil pre Pravdu.

Postoj KDH je komický, tvrdí Hirman

Ako ďalej Hirman na sociálnej sieti napísal exminister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati), podľa Majerského by týmto spojením získali na sile „fašisti z Republiky“. „Pre mňa je tento postoj predsedu KDH až komický. KDH v aktuálnej úradníckej vláde získalo, síce nepriamo, ale predsa, dva zaujímavé ministerské posty,“ uviedol Hirman. Nová ministerku práce Soňa Gaborčáková totiž v posledných voľbách kandidovala za KDH a v strane bol aj minister vnútra Ivan Šimko.

Majerskému podľa exministra hospodárstva zjavne neprekáža, že KDH tieto ministerské posty získalo od „plne liberálnej prezidentky“. „Pán Majerský a ďalší lídri demokratického umierneného pravicového spektra, rozumiete, o čo nám spoločne ide, aké hodnoty máme spoločne hájiť, kde chceme našu spoločnú vlasť – Slovensko – vidieť a v akej politicko-spoločenskej realite sa nachádzame?“ pýta sa Hirman.

Predseda KDH Majerský vo včerajšej diskusii uviedol, že v januári Hegerovi hodili „záchranné lano“, aby mal pevné ukotvenie v približne rovnako hodnotovej strane, Heger sa však rozhodol ísť inou cestou. „Lano bolo hodené do momentu, kedy Heger nevstúpil do Modrej koalície, ktorá bola premenovaná zo strany Spolu a hneď nato sa rozpadla,“ uviedol s tým, že ponuka už exspirovala. Predseda Demokratov Heger v relácii uviedol, že nehľadal miesto na kandidátke a taktiež sa nechcel nikde „upratať“.

Matovič a Sulík? Smrteľná kombinácia

Heger na tlačovej besede uviedol, že Demokrati sú späť v parlamente. „V mieste silnej radiácie, mnohých atómoviek, konfliktov, hádok a chaosu. Chcem však jasne povedať, že Demokrati budú voči hádkam, ktoré spôsobujú Fico, Sulík a Matovič a mnohí ďalší alternatívou pokoja, chceme prinášať konštruktívne riešenia,“ povedal v parlamente.

Radiácia je podľa Hegera taká vysoká, že Jaslovské Bohunice môžu závidieť. „Máme tu Fica a extrémistov, máme tu Sulíka s Matovičom, ktorí podkopávajú stabilitu v akejkoľvek vláde, v ktorej sú. To sú dvaja chlapci – jeden má bandasku s benzínom, druhý zápalky. To je smrteľná kombinácia,“ uviedol.

Kým predtým vystupoval zmierlivo, dnes je ako poslanec a líder Demokratov pripravený sa brániť. Háji tým, že sa reaguje na útoky voči jeho osobe a strane. „Nebudem mlčať a nebudem si hrýzť do jazyka. To som robil kvôli plánu obnovy,“ uviedol. O vznik poslaneckého klubu sa snažiť nebude.

Heger Matovičovi venoval aj status na sociálnej sieti. Je presvedčený, že šéf hnutia OĽaNO by mal čo najskôr odísť z politiky, rovnako ako aj Sulík a Fico. Matovičovi vyčíta, že problémy nerieši konštruktívne. Demokrati chcú byť podľa Hegera alternatívou k Matovičovi, Sulíkovi, Ficovi, extrémistom a ostatným politikom chaosu.

Foto: TASR, Dano Veselský Eduard Heger, Igor Matovič, úrad vlády Na snímke zľava odvolaný premiér Eduard Heger a exminister financií Igor Matovič .

Matovič podľa Hegera uteká pred zodpovednosťou a pritom kope do ľudí, čo mu roky pomáhali. Pripomína mu, že bol šéfom OĽaNO, ktoré nominovalo bývalého ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, a aj jeho. „Utekáš pred zodpovednosťou, že si ako premiér Vlčana na odporúčanie svojho šéfa poradcov Ľubomíra Ščasného nominoval za štátneho tajomníka ministrovi Jánovi Mičovskému. Dávno predtým, ako som sa ja stal premiérom,“ podčiarkol.

Dodal, že on hovorí od začiatku, že Vlčan bol ministrom jeho vlády a pred zodpovednosťou neuteká. Jedným dychom však uviedol, že Vlčan doteraz nedostal z eurofondov vyplatené ani jedno euro. „Dal som všetko preveriť, spustili sa kontroly, komunikoval som so všetkými zodpovednými vrátane pani prezidentky. Vyšetruje to aj NAKA. A tak sa má k problémom pristupovať v normálnom svete,“ skonštatoval Heger.

Igor Matovič v pondelok uviedol, že Heger „exemplárne zlyhal“, keď sa dva týždne s kolegami z Demokratov snažil ututlať kauzu dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Podľa neho sa navyše Heger po jej prevalení namiesto vyvodenia zodpovednosti snažil zbaviť zodpovednosti „a až nedôstojne sa verejne prosíkal prezidentke o pokračovanie vo svojej funkcii“.