Fico upozorňuje na miliónové dlhy VšZP. Podľa neho v lete hrozí obmedzenie zdravotnej starostlivosti

Opäť chýbajúce peniaze v zdravotníctve. Najväčšej štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) sa len za tri mesiace podarilo nahromadiť dlh vo výške 50 miliónov eur. Štát ich pritom dofinancoval ešte vlani. Najprv v marci vložil do základného imania 120 miliónov eur a následne v auguste ďalších 40 miliónov.

VšZP však už dlhodobo poukazuje na podfinancovanie sektora a narastajúce náklady na zdravotnú starostlivosť, čo je dôvod záporného výsledku hospodárenia všetkých zdravotných poisťovní.

Smer chce pre narastajúci dlh požiadať o vyjadrenie ministra zdravotníctva Michala Palkoviča. Šéf Smeru Robert Fico upozornil, že VšZP za tri mesiace urobila dlh 50 miliónov eur a podľa neho hrozí, že narastie až na dvesto miliónov eur. „Uvedomujete si, že samotná zdravotná poisťovňa hovorí, že pokiaľ nebude dofinancovaná, tak nebudú peniaze na platy zdravotníkov už počas letných mesiacov,“ povedal Fico.

Tvrdí, že poisťovňa zatiaľ za zatvorenými dverami hovorí o úpadku VšZP a môže podľa neho dôjsť k presunu poistencov do súkromných poisťovní.

„V interných dokumentoch sa píše, že vzhľadom na to, že niektoré nemocnice nie sú zazmluvnené, tak môže výrazne stúpnuť počet pacientov, ktorým nebude poskytnutá elementárna starostlivosť a budeme nadväzovať na 20-tisíc mŕtvych, ktorí zbytočne zomreli pri covide,“ upozornil Fico.

Všetky tri zdravotné poisťovne vykázali ku koncu marca stratu 69 miliónov eur. Vlani pritom skončili v mínuse viac ako 166 miliónov eur a najväčšiu stratu vykázala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, 153,8 milióna eur.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa slov jeho predsedníčky Renáty Bláhovej nemôže nariadiť ozdravný plán, pretože mu na to odňali právomoc. Avizuje, že budú na mesačnej báze sledovať plnenie finančno-obchodného plánu aj platobnú schopnosť VšZP. Ku koncu marca bola v strate 50,2 milióna eur.

Čítajte viac Poistenci VšZP majú smolu. Nemocnici Bory sa nedarí získať zmluvu na chirurgické zákroky

Platíme aj za druhých

Eva Peterová, manažérka oddelenia komunikácie VšZP zdôraznila, že v štátnej poisťovni odmietajú uvedené poplašné správy. „Môžeme uistiť, že poisťovňa si aj v roku 2023 riadne a včas plní všetky záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čím zabezpečuje komplexnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov, a to aj napriek mimoriadne náročnej situácii v zdravotníctve,“ spresnila Peterová.

VšZP podľa nej dlhodobo vynakladá na úhradu zdravotnej starostlivosti viac ako 97 percent svojich príjmov z verejného zdravotného poistenia, čo je najviac spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. Navyše, VšZP trvalo vynakladá zdroje na ústavnú zdravotnú starostlivosť v objeme, ktorý presahuje jej podiel na liečených pacientoch. Len v roku 2022 uvedená nerovnováha predstavovala približne 90 miliónov eur.

"Jednoducho povedané, VšZP tieto financie uhradila navyše, aj za poistencov ostatných zdravotných poisťovní. Na tento fakt, ktorý sa dlhodobo a opakovane podpisuje pod stratu poisťovne, poukazuje VšZP už dlhodobo, preto za kľúčové považujeme zvýšenie transparentnosti a zrovnoprávnenie systému úhrad za pacientov. To by podľa Peterovej viedlo k tomu, že každá zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť výlučne za svojich poistencov.

Čítajte viac Minister Palkovič: Ako patológ prichádzam na záver

„To sú dôvody prečo VšZP na úskalia súčasného nastavenia systému roky dopláca a súkromné zdravotné poisťovne dokážu tvoriť zisk,“ dodala.

O tom, že by sa štátna poisťovňa znova rútila do nútenej správy pod ozdravným plánom by muselo rozhodnúť ministerstvo.

SaS poukázala na zbytočné míňanie

Nie je to len Smer, ktorý upozorňuje na finančnú nestabilitu štátnej VšZP. Podľa SaS aj napriek nedostatku financií pokračuje v neudržateľnom a nezmyselnom hospodárení. Upozorňujú na to, že napriek opakovaným stámiliónovým dotáciám zo štátneho rozpočtu je poisťovňa dlhodobo v strate, čím sa prehlbujú problémy v celom sektore.

Podľa liberálov za to môže nielen zlé hospodárenie poisťovne, ale aj jej nezmyselné výdavky na marketingové kampane. Aj napriek tomu, že je poisťovňa v obrovskej finančnej strate, podľa ekonomického experta SaS Martina Barta zbytočne míňa peniaze na nezmysly.

Čítajte viac Peniaze na modernú liečbu sa míňajú. Pacientom s vážnymi diagnózami hrozí, že zostanú bez liekov

„Zvyšuje výdavky na marketing, ktorý jej nič nepriniesol, keďže jej v rokoch 2021 a 2022 aj tak odišli poistenci do súkromných poisťovní. Zároveň organizuje pompézne podujatia pre zamestnancov či platí influencerov," do­dal.

Poisťovňa to vníma ako znevažovanie práce všetkých zamestnancov VšZP, ktorí napriek náročnej situácii v zdravotníctve zabezpečujú zdravotnú starostlivosť pre ľudí na Slovensku