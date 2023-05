Fico si priznal porážku. Skoršie voľby nebudú

Šéf Smeru Robert Fico priznal, že z ich strany ide o posledný pokus o otvorenie otázky predčasných volieb.

„Už to nevychádza. Všetko si to spískali tak ako bolo treba. To čo predviedla pani Čaputová je porušenie všetkých princípov parlamentnej demokracie a za to bude niesť plnú zodpovednosť, pretože táto vláda je predurčená na neúspech,“ zdôvodnil.

Čítajte viac Fico chce voľby skôr ako v septembri. Devastácia zákona by spôsobila spochybňovanie ich výsledkov

Mimoriadne rokovanie inicioval opozičný Smer-SD. Chcel presadiť uznesenie k úradníckej vláde a skorším voľbám, a to 1. alebo 8. júla. Kabinet odborníkov chcel zaviazať, aby predložil aj návrhy zmien zákonov upravujúcich lehoty a podmienky dôležité na konanie parlamentných volieb v júlovom termíne.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok (15. 5.) vymenovala vládu odborníkov na čele s doterajším viceguvernérom Národnej banky Slovenska Ľudovítom Ódorom. K tomuto kroku hlava štátu pristúpila po tom, ako dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuela Vlčan avizoval odchod z funkcie. Po ňom požiadal o odobratie poverenia riadiť rezort aj minister zahraničných vecí Rastislav Káčer a následne aj premiér Eduard Heger.